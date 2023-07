Foca acchiappa una bambina e la trascina in acqua | video

Una bambina vicino all'acqua sembra essere in coda su di un lungo ponte insieme ad altre persone in attesa di salpare con una barca in mare aperto. Ad un tratto, una foca che si aggira nei paraggi viene filmata mentre osserva la bambina e sembra puntarla con un certo interesse. Nel momento esatto in cui la bambina si sarà seduta sul ponte, dando le spalle alla foca rimasta in acqua, verrà acchiappata da dietro e trascinata energicamente in acqua dall'animale. Il padre della bambina si lancia in acqua riuscendo a salvare la giovane figlia dalla grinfie della foca.