Appuntamento in Piazza con Eyal Mizray analista e già soldato dell'esercito israeliano

I contorni della possibile tregua in Libano, la guerra a Gaza e il numero delle vittime che oggi Hamas stima in 44.000 vittime, la morte del rabbino negli Emirati, chi ha ordinato la sua uccisione? E ancora. Il pericolo per gli ebrei in Europa con i killer iraniani pronti a uccidere. Le responsabilità del governo israeliano nella mancata prevenzione degli attacchi del 7 ottobre 2023.