Questo cane è incredibile: si muove sullo skateboard con un'agilità fuori dal comune. Si spinge con le zampe posteriori e riesce a rimanere perfettamente in equilibrio, mentre insegue il padrone per il parcheggio. Prende la ricorsa, posiziona le quattro zampe sulla tavoletta e via, sfreccia come un professionista.

