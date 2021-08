Mucca in fuga finisce in una piscina | video

Che ci fa una mucca a mollo in piscina? É quanto accaduto in un paesino dell'Ucraina del nord quando una giovane coppia si è vista interrompere il suo pomeriggio di relax estivo dall'arrivo improvviso di una mucca. Non si sa come l'animale ci sia finito lì, fatto sta che non sembra affatto disdegnare la piacevole sensazione data dal fresco bagnetto. E mentre la coppia scappa via per lo spavento, la mucca decide di godersi ancora un po' di relax.

