Restare in equilibrio su un monopattino è tutt'altro che semplice, ancor di più se ci si lancia in evoluzioni spericolate. Lo sa bene il ragazzo protagonista di questo video che per aver tentato di eseguire una capriola a bordo del suo monopattino è finito per ritrovarsi in pochi secondi a terra. Chissà che male!

