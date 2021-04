La piccola lontra protagonista di questo video sembra avere davvero tenacia da vendere: tenta in tutti i modi di aprire un'ostrica per potersi gustare finalmente il suo meritato banchetto, ma l'impresa sembra essere più dura del previsto. La lontra l'afferra, la ruota, la scaraventa contro gli scogli, ma nulla: l'ostrica non vuole aprirsi. Dopo qualche tentativo, però, ecco che la piccola riesce finalmente ad assaporare la sua meritata ricompensa.

Gatto-spugna-boxe None

Gatto-pizza None

Gatto-telefono None

Guarda tutti i video divertenti