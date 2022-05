Gatto tecnologico si diverte a giocare con l'Ipad | Video

In questo video, un adorabile gattino gioca per la prima volta con l'ipad del suo padrone. Salta a destra e a sinistra per acciuffare il piccolo topolino virtuale e si diverte un mondo. E alla fine...vittoria!

