Ebola, cosa sta succedendo davvero: sintomi, contagio, vaccini e il rischio reale per l’Italia

Negli ultimi giorni una parola che sembrava appartenere agli archivi delle grandi emergenze sanitarie globali è tornata improvvisamente al centro delle cronache: ebola. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato un’emergenza sanitaria internazionale dopo una nuova recrudescenza del virus tra la Repubblica Democratica del Congo (RDC) e l’Uganda, dove si stanno registrando casi confermati, decessi e segnali di trasmissione transfrontaliera. Si tratta di un livello di allerta molto elevato, lo stesso utilizzato quando un focolaio richiede coordinamento globale, anche se, è bene chiarirlo subito, non significa che ci troviamo davanti a una nuova pandemia. A riaccendere ulteriormente l’attenzione internazionale è stato soprattutto il caso di un medico americano contagiato durante il lavoro sul campo in Congo, poi evacuato in Germania per cure specialistiche. Le autorità sanitarie statunitensi hanno confermato il caso, sottolineando però che il rischio per la popolazione generale resta basso, pur rafforzando controlli e monitoraggio dei viaggiatori provenienti dalle aree coinvolte. Il focolaio attuale riguarda il Bundibugyo ebolavirus, un ceppo più raro rispetto allo Zaire ebolavirus, responsabile delle grandi epidemie degli ultimi anni. La differenza non è solo tassonomica: il problema è che per questa variante non esistono al momento vaccini approvati né terapie specifiche autorizzate, elemento che rende la gestione più delicata. Secondo i dati più recenti disponibili, tra Congo e Uganda si contano centinaia di casi sospetti e oltre cento decessi sospetti, mentre la situazione è resa più complessa dal fatto che il focolaio interessa aree segnate da instabilità politica, mobilità elevata e infrastrutture sanitarie fragili. L’OMS teme soprattutto che esista una quota significativa di casi ancora non identificati. Eppure, proprio mentre il termine Ebola torna a evocare scenari da film catastrofico, la prima operazione da fare è distinguere tra percezione e rischio reale.

Ebola può arrivare in Italia? Il rischio reale spiegato senza allarmismi

La domanda che inevitabilmente molti si stanno facendo è semplice: dobbiamo preoccuparci in Italia? La risposta degli organismi europei, almeno allo stato attuale, è relativamente rassicurante: il rischio per la popolazione italiana ed europea è considerato molto basso. Anche il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) ha chiarito che, pur monitorando attentamente l’evoluzione dell’epidemia, la probabilità di infezione per chi vive nell’Unione Europea resta minima. La ragione è semplice e molto diversa rispetto all’esperienza vissuta con il Covid-19: Ebola non è un virus respiratorio e non si trasmette per via aerea. Non basta trovarsi nello stesso ambiente di una persona malata, condividere un mezzo pubblico o respirare la stessa aria. Il contagio avviene attraverso contatto diretto con sangue, vomito, saliva, urine, feci, sudore o altri fluidi corporei di una persona sintomatica, oppure tramite materiali contaminati come aghi o superfici biologicamente esposte. Inoltre, il virus diventa contagioso quando compaiono i sintomi, e non prima. È proprio questa caratteristica a rendere Ebola molto più contenibile rispetto ai virus respiratori. L’Italia, inoltre, dispone di protocolli ospedalieri altamente strutturati per le malattie infettive ad alto rischio, affinati proprio dopo le grandi epidemie degli ultimi anni. Dagli aeroporti ai reparti di malattie infettive, esistono procedure consolidate di identificazione precoce, isolamento e tracciamento dei contatti. Questo non significa che il rischio sia pari a zero. La globalizzazione, i voli internazionali e la mobilità continua rendono sempre possibile l’importazione di un caso isolato. Tuttavia, una eventuale introduzione del virus nel nostro Paese non equivale automaticamente a una diffusione incontrollata. La storia epidemiologica insegna che i casi sporadici di Ebola importati in Europa o negli Stati Uniti sono stati generalmente contenuti rapidamente attraverso isolamento immediato, sorveglianza e dispositivi di protezione individuale. Più che il virus in sé, dunque, a preoccupare gli esperti internazionali è oggi la capacità di contenere il focolaio alla fonte, nelle regioni africane dove il sistema sanitario è più fragile.

Sintomi, cure e vaccini: cosa sapere davvero oggi su Ebola

Ma come si manifesta Ebola? I sintomi iniziali possono sembrare sorprendentemente aspecifici: febbre alta, intensa stanchezza, dolori muscolari, mal di testa, nausea, vomito e diarrea. Nei casi più gravi possono comparire emorragie interne o esterne, insufficienza multiorgano e shock sistemico. La progressione può essere rapida, motivo per cui la diagnosi precoce è cruciale. Uno degli aspetti più delicati dell’attuale epidemia riguarda proprio il ceppo coinvolto. Per lo Zaire ebolavirus, responsabile delle epidemie più note, esistono vaccini e trattamenti specifici già utilizzati in Africa negli ultimi anni. Ma il Bundibugyo virus, protagonista della recrudescenza attuale, rappresenta un problema differente: non esiste ancora un vaccino autorizzato mirato né un farmaco specifico approvato. Questo obbliga i sanitari a puntare soprattutto su diagnosi precoce, isolamento dei casi, tracciamento dei contatti e terapie di supporto intensive. Cosa significa “terapia di supporto”? In concreto: idratazione aggressiva, stabilizzazione della pressione arteriosa, gestione degli elettroliti, supporto respiratorio e trattamento delle complicanze. È proprio la tempestività delle cure a fare spesso la differenza nella sopravvivenza. In passato, il tasso di mortalità associato al ceppo Bundibugyo è oscillato tra il 30% e il 50%, inferiore rispetto ad alcune varianti storiche di Ebola ma comunque molto elevato.

La vera buona notizia, però, è che il mondo oggi non si trova più impreparato come negli anni Novanta o durante la devastante epidemia dell’Africa occidentale del 2014-2016. L’esperienza accumulata, le reti internazionali di sorveglianza e la rapidità delle comunicazioni sanitarie consentono una risposta molto più tempestiva. Per questo, se da una parte è corretto seguire con attenzione quanto sta accadendo in Congo e Uganda, dall’altra non esistono oggi elementi che giustifichino allarmismi in Italia. La parola chiave, semmai, è un’altra: vigilanza. Perché Ebola resta una malattia severa, ma non è un nemico invisibile che si diffonde silenziosamente nell’aria. E proprio conoscere bene come si trasmette, come si cura e come si controlla è il modo migliore per evitare che la paura prenda il posto dell’informazione corretta.