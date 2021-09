Un bulldog ed un Chihuahua giocano insieme | video

É nata una nuova splendida amicizia: in questo video un adorabile cucciolo di chihuahua gioca teneramente con un bulldog. Prima cerca di mordergli la coda e poi si avvicina per annusarlo. Il bulldog sembra diffidente in un primo momento, ma poi si lascia andare al divertimento e alle coccole.

