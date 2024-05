Costi dei voli ancora alti, ma la voglia di viaggiare cresce ancora

La tendenza è chiara, per viaggiare si spende volentieri.

Nuove proposte, caro voli ormai conclamato ma con qualche sorpresa piacevole per alcune destinazioni del sud Europa, con Spagna e Italia in cima alla lista, ma anche per Turchia e Cina.Se queste previsioni elaborate dall’Associazione dei vettori (Iata) e pubblicate il primo maggio scorso sono giuste, quella che sta per cominciare sarà un’estate ricordata per l’invasione turistica del Bel Paese. Infatti, secondo gli analisti dell’organizzazione, i ricavi totali per passeggeri-chilometri (indice Rpk) del settore hanno mantenuto una traiettoria positiva a marzo crescendo del 13,8%, per lo più trasportati dal forte slancio del traffico internazionale. I fattori di carico dei passeggeri (indice Plf) nel mese di marzo erano già superiori rispetto a quelli degli anni precedenti, mentre i posti disponibili continuano a seguire l’aumento della domanda, che poi vuol dire che vengono attivati nuovi collegamenti.

Molto meglio di quanto prevedesse l’Ecac ('European Civil Aviation Conference), cioè l’organo intergovernativo fondato nel 1955 dagli Stati che compongono il Consiglio d'Europa con lo scopo di promuovere un sistema di trasporto aereo sicuro, secondo il quale il numero totale di voli commerciali avrebbe raggiunto i 10,6 milioni nel 2024, riflettendo una crescita del 4,9% rispetto al 2023 e rappresentando il 96% dei livelli del 2019. Livelli che però sono stati superati – siamo a 11 milioni di voli - e ora si prevede che questa tendenza continui, con un aumento a 11,3 milioni nel 2025, e ulteriormente a quasi 12 milioni entro il 2026. Neanche a dirlo, la Repubblica Popolare Cinese è rimasta il mercato nazionale in più rapida crescita tra quelli monitorati, con un +17,6% su base annua. Tutti i mercati hanno comunque registrato solidi aumenti dell’Rpk, mantenendo la crescita totale del settore entro il ritmo medio pre-pandemia. Un guizzo significativo verso l’alto lo sta segnando il traffico internazionale poiché ha continuato a mostrare uno slancio resiliente a marzo con una crescita del 18,9% su base annua. Il traffico dall’Asia del Pacifico continua ad aumentare a un ritmo rapido, mentre le restanti regioni hanno registrato risultati costanti negli ultimi mesi e i collegamenti dalla Cina verso con il Nord America, da sempre indice di benessere del comparto aviazione commerciale, non pare più influenzata dalle continue tensioni geopolitiche.

Rispetto all’anno scorso si spende meno (fino al 16% di risparmio per Bodrum; -14% per Istanbul e Antalya), per andare in Turchia, mentre costerà di più volare dall’Italia verso Madrid. Per risparmiare conviene considerare una destinazione del Nord Europa, dove per esempio bastano 110 euro per volare da Londra a Dublino, da Milano a Copenaghen (-10%), Parigi o Amsterdam. Calano, seppure di poco, anche i biglietti perDubrovnik, Croazia, dove però sta aumentando molto il costo della vita.

Allontanandoci dall’Europa, la crisi cinese torna a rendere conveniente un viaggio da quelle parti, con biglietti ridotti anche del 45%, mentre in area mediterranea il Marocco offre una delle mete più economiche con voli per Marrakech che costano poco più di 200 euro.

Che questa fosse la tendenza è apparso abbastanza chiaro già nel febbraio scorso, quando i vettori hanno registrato una vendita di biglietti superiore a quella dello stesso mese nel 2019, considerato un momento storicamente positivo.

Secondo la piattaforma di viaggi Booking.com, la ricerca di voli e alloggi da parte delle famiglie per la stagione estiva sta registrando un aumento dell'8% rispetto allo scorso anno, mentre le ricerche di voli a livello globale stanno registrando un aumento del 21%.

Particolarmente significative le analisi delle destinazioni europee cercate sul portale da chi ha figli, che porta a generare questa classifica: Egitto, Danimarca, Polonia, Svezia, Cipro, Repubblica Ceca, Belgio, Norvegia, Regno Unito e Irlanda. Chi invece punta a un continente differente cerca: Emirati Arabi Uniti, Australia, Egitto, Olanda e Canada.