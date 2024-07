Plan De Corones: arte e natura in alta quota

L'Area Dolomitica Plan de Corones è un vero e proprio paradiso per gli amanti della montagna. Offre un'esperienza a 360 gradi che va ben oltre i classici sport estivi. Sette sentieri e 18 piste ciclabili si snodano tra la vetta e la valle, regalando panorami mozzafiato sulle Dolomiti e sulla catena principale delle Alpi. Non solo sport, oltre alle attività all'aria aperta, Plan de Corones sorprende con romantiche passeggiate, viste mozzafiato, una ricca tradizione culinaria e l'inconfondibile fascino del clima altoatesino.

E per gli amanti dell'arte e della natura, quest'anno è stata inaugurata la Via Artis, un percorso che unisce arte e natura in un connubio unico. La Via Artis, un sentiero circolare di sei chilometri che vi condurrà in un'esperienza indimenticabile tra arte, cultura e storia, a 2.275 metri d'altezza. Questo percorso di media difficoltà, si snoda intorno alla vetta Concordia a 2.275 m e offre un'esperienza unica nel suo genere. Sei sculture di grandi dimensioni, realizzate da artisti locali con legno danneggiato dalla tempesta Vaia del 2018, impreziosiscono il paesaggio e invitano a riflettere sul tema della sostenibilità. Le opere, infatti, giocano con i contrasti tra transitorietà e rinnovamento, uomo e natura, turismo e agricoltura. Lungo il sentiero, tre sezioni raccontano storie legate al Plan de Corones: la costruzione della strada militare negli anni '50, gli alpeggi e la loro importanza per la conservazione della biodiversità, e l'impatto del cambiamento climatico sulla flora e la fauna.

La Via Artis è un percorso che invita a rallentare, ad apprezzare la bellezza della natura e a riflettere sul nostro rapporto con l'ambiente. Ma soprattutto, offre panorami indimenticabili che ripagano ampiamente le tre ore di cammino. Il periodo migliore per visitarla è da giugno a novembre. Per trascorrere delle vacanze estive all’insegna delle escursioni, la verde Area Dolomitica di Plan de Corones soddisfa tutti i desideri. A stretto contatto con la natura incontaminata della Val Pusteria, ci si potrà cimentare in esperienze escursionistiche che vi faranno innamorare di questo territorio.

Circondati dalle riserve naturali di Fanes-Senes-Braies, Puez-Odle e Vedrette di Ries-Aurina vi attendono ben tre parchi naturali il cui paesaggio non ha eguali. Ampie distese e incantevoli valli laterali, fitte foreste e vasti pascoli alpini, cime scoscese e suggestivi altopiani di montagna, fragorose cascate e laghi cristallini da sogno: l’affascinante mondo alpino delle Dolomiti, invita ad intraprendere attività indimenticabili lungo numerosi sentieri escursionistici ben segnalati. Un’altra emozionante escursione si trova a Ciastlins a San Vigilio: un percorso di facile difficoltà, adatto a tutti gli escursionisti. Il sentiero, numerato 25, parte dal Lago della Creta e conduce alle Cascate di Ciastlins, dove si potranno ammirare due salti d'acqua immersi in un suggestivo contesto boschivo. Continuando lungo il sentiero, si raggiungono due caratteristiche baite dei cacciatori e l'idilliaca malga di Ciastlins, priva di servizio di ristorazione. Si raccomanda quindi di portare con sé un pranzo al sacco per godersi al meglio questa incantevole tappa. Per un'esperienza più entusiasmante, si consiglia di visitare le Cascate di Ciastlins anche in periodi di maggiore portata d'acqua, quando lo spettacolo offerto è ancora più suggestivo. Nel mondo escursionistico di Plan de Corones, anche l’arte è immersa nella natura variopinta e sorprenderà con colori ed emozionanti percorsi.