Staycation e weekend fuori porta: le destinazioni perfette per ricaricarsi

Le prime settimane dell’anno portano con sé nuovi inizi, buoni propositi e… la voglia di partire. Dopo il ritmo frenetico delle feste e il ritorno alla routine, cresce tra gli italiani il desiderio di prendersi una pausa, anche breve, per rigenerarsi. I weekend fuori porta diventano così la soluzione perfetta: mete vicine o lontane, soggiorni in hotel esclusivi o fughe nella natura, l’importante è allontanarsi dal quotidiano e ritrovare il proprio equilibrio.

Negli ultimi anni, una delle tendenze che si è maggiormente affermata è la staycation, un nuovo modo di concepire il viaggio che permette di concedersi un’esperienza di lusso senza la necessità di spostarsi troppo. Sempre più persone scelgono di trasformare la propria città – o una destinazione a pochi chilometri da casa – in un rifugio temporaneo dove staccare dalla routine e vivere un’esperienza di totale relax. Strutture con spa, servizi esclusivi e ristoranti gourmet diventano il cuore di un fine settimana all’insegna del benessere, in cui il viaggio non è una questione di distanza, ma di qualità del tempo.

Le grandi città italiane offrono sempre più soluzioni di questo tipo, con hotel che propongono pacchetti dedicati al relax: dalle suite con vista mozzafiato di Milano, dove ci si può abbandonare a trattamenti spa personalizzati prima di una cena stellata, agli eleganti palazzi romani che trasformano un semplice weekend in un’esperienza esclusiva tra terrazze panoramiche e cocktail sofisticati. Venezia, con i suoi boutique hotel affacciati sui canali, è un’altra delle destinazioni ideali per chi vuole concedersi un soggiorno raffinato senza dover prendere un volo.

Per chi invece preferisce allontanarsi davvero, ci sono città perfette per una fuga invernale, dove il clima mite e il fascino del patrimonio storico-culturale si uniscono per offrire un’esperienza autentica e rilassante. Granada, con la sua Alhambra che si staglia sullo sfondo delle montagne della Sierra Nevada, è una di queste. Passeggiare per i vicoli acciottolati dell’Albaicín, ammirare il tramonto dal Mirador de San Nicolás o concedersi una serata nei tipici tablao di flamenco sono solo alcune delle esperienze che rendono questa città un luogo unico.

Anche Benidorm, sulla costa spagnola, sorprende chi la visita in inverno. Lontana dal trambusto estivo, si svela in una veste più tranquilla e autentica, con il suo lungomare che invita a lunghe passeggiate e il Balcone del Mediterraneo che offre una vista spettacolare sul mare. Il Barceló Benidorm Beach è una delle migliori scelte per soggiornare in città, unendo un design raffinato a un’ospitalità attenta ai dettagli.

Chi desidera un viaggio in cui storia e relax si fondono perfettamente può puntare su Malta, una destinazione affascinante dove il mare cristallino incontra secoli di storia e cultura. La Valletta, con la sua architettura barocca e il suo centro storico Patrimonio dell’Umanità, è un vero gioiello, mentre Mdina, con le sue stradine silenziose e le mura medievali, offre un’atmosfera quasi surreale. L’isola è anche perfetta per chi vuole prendersi cura di sé, grazie alla sua tradizione legata al benessere e alle numerose spa che offrono trattamenti ispirati alle antiche tecniche mediterranee. Un'ottima opzione per un soggiorno di lusso è il Barceló Fortina Malta, che combina comfort moderni con viste spettacolari sul porto e una spa di alto livello per un'esperienza di totale rigenerazione.

Chi preferisce restare più vicino all’Italia ha comunque l’imbarazzo della scelta. Lubiana, in Slovenia, è una delle città più affascinanti dell’Europa centrale, con il suo centro storico fiabesco, le rive del fiume Ljubljanica illuminate di notte e una scena gastronomica che fonde influenze austro-ungariche e balcaniche. Poco distante, il Lago di Bled offre un’esperienza completamente diversa: un angolo di tranquillità con il suo castello arroccato e l’isoletta al centro del lago, raggiungibile con le tradizionali imbarcazioni in legno.

Chi ama la montagna può scegliere Innsbruck, in Austria, una destinazione che unisce la bellezza delle Alpi a un vivace centro storico, perfetto per chi vuole alternare giornate sugli sci a momenti di relax tra caffè eleganti e boutique. Chamonix, in Francia, è un’altra opzione ideale per chi cerca l’aria pura della montagna senza rinunciare al fascino di un paesino alpino con una lunga tradizione di ospitalità.

Se invece si sogna un assaggio di primavera anticipata, Nizza è una delle mete migliori: il suo clima mite, la Promenade des Anglais e i caratteristici mercati provenzali regalano un’esperienza piacevole e rilassante. La vicina Antibes, con il suo centro storico pittoresco e i ristoranti affacciati sul porto, è perfetta per chi vuole evitare le folle e immergersi in un’atmosfera più intima.

Per chi cerca una pausa all’insegna del relax, le piscine riscaldate immerse nella natura offrono un’esperienza unica, regalando momenti di profonda armonia con l’ambiente circostante.

In Piemonte, nel cuore di Alagna Valsesia, la piscina esterna dell’Alagna Mountain Resort & SPA si affaccia sulle imponenti vette del Monte Rosa, regalando una vista spettacolare mentre si è immersi nell’acqua a 31 gradi. Oltre alla piscina panoramica, il resort offre sauna finlandese, bagno di vapore e un’ampia scelta di trattamenti benessere, rendendolo il luogo ideale per rigenerarsi dopo una giornata sulla neve.

In Alto Adige, il rooftop della Sky Spa dell’Excelsior Dolomites Life Resort a San Vigilio di Marebbe è un palcoscenico aperto sulle Dolomiti. La sua infinity pool a 33 gradi sembra sospesa tra le montagne, offrendo un’esperienza immersiva e rilassante. Il resort dispone anche di una Family Spa con piscine dedicate ai più piccoli e un’area benessere esclusiva per gli adulti, con vasche idromassaggio all’aperto e saune panoramiche.

Sempre in Alto Adige, il OLM Nature Escape in Valle Aurina è un’oasi di pace e sostenibilità. Primo eco-aparthotel energeticamente autosufficiente, qui l’acqua è l’elemento dominante: le piscine, alimentate da una sorgente naturale, sono immerse in un giardino selvatico, offrendo un’esperienza di benessere autentico e a stretto contatto con la natura.

Per chi cerca un rifugio tra acqua e paesaggi mozzafiato, i Laghi Nabi, a Castel Volturno, rappresentano una vera e propria oasi di turismo ecosostenibile. La loro Water SPA è un viaggio attraverso percorsi benessere ispirati agli elementi naturali, mentre la Wellness Pool a sfioro sul lago, con l’acqua riscaldata a 35 gradi, regala un’esperienza di totale rilassatezza e immersione nel silenzio della natura.

Ovunque si decida di andare, prendersi un weekend per sé è il miglior modo per iniziare l’anno con il piede giusto. Che sia un soggiorno in una città d’arte, un rifugio in montagna o una fuga sul mare, l’importante è concedersi il lusso di rallentare e riscoprire il piacere del viaggio, anche solo per pochi giorni.