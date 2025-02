San Valentino: escapismo amoroso nel bello

È arrivato quel periodo dell’anno. Il libro di Bukowski è lì sulla libreria come sempre. Il passare del tempo non lo scalfisce. Basta un soffio per levare la polvere ed ecco che ritorna giovane. In controluce, un po’ ingiallito, si intravede il titolo. “Sull’amore”. Frasi taglienti, mai banali. Anzi, perfette per la festa di San Valentino. Poi magari i cioccolatini e un biglietto con gli “stramaledetti cuoricini”, come cantano i Coma_Cose a Sanremo. Eppure, per riaccendere la passione a volte è bene uscire dall’ordinario. E cosa c’è di meglio di un’evasione romantica? Momenti indimenticabili si intrecciano a luoghi da sogno. Sarà pur vero che dove c’è l’amore bastino due cuori e una capanna. Ma a volte farsi coccolare un po' non è di certo un peccato. E tra un bacio e l’altro al vostro partner, preparate le valigie. Si parte. Panorama ha selezionato per voi le migliori location

Castel Steinbock a Villandro (Bolzano), Alto Adige

La prima tappa sarà in Trentino Alto-Adige. L’incipit più giusto sarebbe “C’era una volta”, perché qui si entra nel mondo delle fiabe. San Valentino in un castello. Luogo di evasione ricercata che sfugge alle etichette ma resta impresso per i piaceri a tutto tondo. Castel Steinbock è una dimora esclusiva, dove il lusso si sposa con il concetto di essenzialità. 12 suite spettacolari, alcune con spa privata. Intorno a voi mura storiche saranno valorizzate dal design contemporaneo. Prendetevi del tempo: in questo Gourmet Hotel regna la lentezza. Le vostre giornate saranno scandite da piacevoli passeggiate a piedi o con le ciaspole in scenari da sogno, tra vette e boschi innevati o negli alpeggi di Villandro, dell’alpe di Velturno o di Barbiano, assaporando il benessere di corpo e anima. Ma non finisce qua. Una volta rientrati, potrete ritirarvi nelle vostre Suite e concedervi delle coccole superlative. E mentre sorseggiate un drink al bar del Castello, il bagno e la sauna vengono portati alla temperatura perfetta. Una volta rigenerati, sarà il vostro palato a godere. Tre ristoranti orchestrati dal giovane, chef René Tschager vi accoglieranno insieme a tanti angolini nascosti e due Stube che vi faranno vivere momenti di puro appagamento.

Grand Hotel Savoia Cortina d’Ampezzo, Veneto

Cortina d’Ampezzo, la perla delle Dolomiti. C’è altro da aggiungere? Se siete pronti a un San Valentino a cinque stelle, in una delle località più romantiche dell’arco alpino, abbiamo quello che fa per voi. Il Grand Hotel Savoia, situato nel cuore della blasonata cittadina, riesce sempre a superare ogni aspettativa. La struttura racchiude in sé i fasti del passato con le novità del presente. L’eleganza senza tempo incontra il comfort moderno, impreziosito da un servizio impeccabile. 130 stanze e suite ricercate; saranno privilegiati materiali naturali e toni caldi. A completare l’opera vi è la Terrazza & Bar Lounge, un vero e proprio hotspot ampezzano super glamour con vista da pole position. Per chi ha voglia di esperienze outdoor, Cortina è l’ideale: dallo sci alle passeggiate con le ciaspole, fino alle discese sullo snowboard. Avrete l’imbarazzo della scelta. E per i più romantici, non resta che salire sulla slitta trainata dai cavalli mentre il sole tramonta sulle dolomiti. Ma il relax inizierà una volta rientrati in Hotel: la Savoia spa è un’esclusiva oasi di relax e benessere dove vivere momenti di pura rigenerazione, tra trattamenti e rituali personalizzati firmati comfort zone. Vanta una grande piscina, sauna finlandese, biosauna, bagno aromatico e mediterraneo. Un’esperienza sensoriale indimenticabile. Dalle 17 l’intera spa diventerà adults only. E per l’ultima coccola ci penseranno il ristorante Savoy e il 1224 Restaurant, un nuovissimo spazio dedicato al fine dining.

Rocca d’Orcia Suites & Villas, Val d’Orcia, Toscana

Quando si parla di amore, si scomodano i poeti. E chi meglio di Dante? Tutta la Divina Commedia è pervasa da quel nobile sentimento. Così in Toscana sarà possibile vivere un San Valentino fuori dai soliti schemi. Dove? In Val d’Orcia, riconosciuta Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 2004, con le sue dolci colline e i panorami infinti. Una valle che ha reso la regione celebre in tutto il mondo. Così il cluster Dolcevita Valdorcia è un progetto di ospitalità diffusa che l’obiettivo di valorizzare ed esaltare l’iconico territorio. Diverse le opzioni per accendere la passione degli innamorati. Vi è il nuovissimo Roccia d’Orcia Suites & Villas, che mette a disposizione camere esclusive ubicate nell’antica dimora e in due caratteristici edifici in pietra. Ma le sorprese non finiscono qua; a disposizione ci sono ville, loft e appartamenti indipendenti collocati nel cuore del suggestivo borgo medievale di Rocca d’Orcia. E anche le papille gustative ringrazieranno; per una cena davvero speciale vi attende il ristorante gastronomico Vitaleta Gourmet, collocato alla celebre Cappella della Madonna di Vitaleta, uno dei luoghi più fotografati della Toscana. Sei tavoli, ognuno con uno spazio privato e vista privilegiata, dove poter assaggiare le prelibatezze dello chef Cristiano Milighetti. Piatti della tradizione si mescoleranno a spunti creativi.

Quante volte l’abbiamo sentito ripetere. Non ci si ama solo a San Valentino. Troppo facile così. La soluzione arriva dall’ Emilia-Romagna. La regione offre diverse possibilità per le coppie. Si parte venerdì 14 e si continua per tutto il weekend. Potrete passare una notte romantica all’azienda agricola Trerè, sulle prime colline di Faenza (Ra). Sara possibile prenotare la spa privata con vasca idromassaggio, sauna e bagno turco. E poi ci si tuffa in un’avventura di totale intimità con l’ampio letto tondo al centro. Le bollicine sono offerte: il pacchetto include anche una bottiglia di spumante rosè in omaggio.

Grandi soprese anche sulla Riviera Romagnola. Pronti a dormire “sotto un tetto di stelle”? Il Village “Incanto” di Lido di Classe, a poca distanza da Milano Marittima, mette a disposizione la Bubble Suite. Di cosa si tratta? Una bolla trasparente che accenderà la vostra passione. E con il pacchetto Deluxe, la modernità si incontrerà con il lusso: mazzo di fiori, aperitivo e cena con champagne serviti in bolla sono inclusi nel viaggio. La Bubble Suite è formata da tre stanze a forma di bolla realizzate in plastica trasparente per dormire a stretto contatto con la natura. All’esterno una vasca di idromassaggio privata con acqua riscaldata a 38 gradi.

Quanti amori sono nati con il sottofondo giusto. La musica rimane una delle frecce preferite di Cupido. Nella serata di San Valentino, l’oratorio San Filippo Neri di Bologna ospiterà il Novensemble Orchestra Quartet. La location sarà riscaldata da migliaia di candele e dalle canzoni di Ennio Morricone, dei Beatles, di Elton John e tanti altri. Un tributo all’amore nel giorno più romantico dell’anno. Mentre a Ferrara arriva LoveExpòItalia , dove a far battere il cuore ci penseranno libri e laboratori creativi.

E per gli amanti delle favole, l’Emilia-Romagna è ricca di castelli pronti a ospitare i dolci piccioncini. Un esempio è il Castello di Rivalta, sulle colline piacentine, uno dei manieri più belli in Italia. Il pacchetto prevede una visita a lume di candela fra cortile, saloni, camera da letto e sarà accompagnato da racconti e curiosità che si tramandano negli anni. È possibile anche il pernottamento unito a un’esperienza di benessere in una Wellness Spa.

Ma le sorprese non sono ancora volte al termine. In Emilia-Romagna potrete dirvi “ti amo” di fronte a un dipinto evocativo o passeggiare tra bellissime opere d’arte. E c’è l’imbarazzo della scelta. Dal “tondo” di Botticelli a Piacenza, al Venere e Cupido di Annibale Carracci situato a Modena fino al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. A Bologna, invece, gli innamorati potranno godere dei capolavori di Guido Reni. Ultima tappa sarà Ravenna: il celebre museo Byron di Palazzo Guccioli farà rivivere l’amore tra Byron e Teresa Gamba.

Infine, l’Emilia-Romagna strizza l’occhio alle coppie sportive o amanti dell’avventura. Previste ciaspolate e passeggiate per tutta la regione, come al Corno alle Scale, la cima più alta dell’Appennino bolognese. A rendere completa l’esperienza ci penserà una guida esperta. Il noleggio dell’ attrezzatura è a prezzo agevolato.