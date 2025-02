Il San Valentino perfetto? Per gli italiani è in viaggio

Si dice che il viaggio sia come l’amore: nasce dal desiderio, vive di emozioni e lascia ricordi indelebili. E a quanto pare, gli italiani lo sanno bene. Secondo un sondaggio commissionato da eDreams, sono proprio loro a conquistare il podio dei viaggiatori più propensi a partire con la propria dolce metà. Ma attenzione: se la coppia scoppia, sono anche i primi a fare le valigie per lasciarsi tutto alle spalle.

Del resto, cosa c’è di meglio di un biglietto di sola andata per dimenticare un ex? L’80% degli italiani ne è convinto: partire dopo una rottura è il miglior antidoto contro il mal d’amore, con il 45% che lo considera persino un’ottima idea. E mentre il 46% sogna una vacanza rilassante per rimettere insieme i pezzi del cuore, il 22% preferisce stordirsi tra feste e divertimenti, mentre un romantico 19% sceglie di rifugiarsi nella cultura.

Ma cosa succede quando il partner è ancora saldo al proprio fianco? Gli italiani, nonostante la fama da Casanova, sembrano avere una bussola morale ben tarata: il 56% dichiara di non aver mai ceduto alla tentazione di un flirt in viaggio, neanche con la mente. Certo, un 26% ammette di averci pensato, e un più spregiudicato 16% confessa di aver vissuto un’avventura di passione lontano da casa. Ma niente drammi: quando il cuore vacilla, di solito è per un amico speciale (17%), una vecchia fiamma (15%) o un collega intrigante (15%).

Interessante il confronto tra le generazioni: i più fedeli in viaggio risultano essere gli over 55 e la Gen Z, con percentuali di incrollabile devozione che sfiorano il 65%. I più tentati? I Millennial, con il 34% che ammette di aver fantasticato su un’avventura extraconiugale durante una vacanza.

E se qualcuno avesse ancora dubbi sulla monogamia made in Italy, i dati parlano chiaro: gli italiani si piazzano sul terzo gradino del podio dei più fedeli in viaggio, a pari merito con i portoghesi. Al primo posto ci sono i britannici (47%), seguiti dagli americani (42%). E se si tratta di cuori infranti, il Belpaese è imbattibile: l’80% degli italiani è convinto che un viaggio sia la miglior terapia per superare una rottura, più di spagnoli (78%) e portoghesi (77%).

Ma con chi partirebbero gli italiani se potessero scegliere un compagno di viaggio tra le celebrità? La risposta arriva da una ricerca commissionata da Vueling... e potrebbe sorprendervi: al primo posto non c’è un attore di Hollywood, né una popstar internazionale, ma il re della divulgazione, Alberto Angela. Il 17,3% degli italiani lo vorrebbe accanto in un viaggio culturale tra rovine antiche e paesaggi mozzafiato.

A seguire, troviamo il fascino magnetico di Angelina Jolie (16,4%), prediletta dai Millennial, e il carisma senza tempo di George Clooney (12%), amatissimo dalla Generazione X. Ma non mancano sorprese: Papa Francesco conquista i cuori sia della Gen Z che dei Boomer (20%), mentre Lionel Messi mette d’accordo Millennial e Gen X (29%). I più giovani? La Gen Z ha già la valigia pronta per Zendaya (15,6%), mentre i Millennial sognano un viaggio a ritmo di Taylor Swift (12,6%).

E a livello nazionale? Fiorello è il compagno di viaggio perfetto per Boomer e Gen X, mentre Jovanotti e Gerry Scottimettono d’accordo uomini e donne in egual misura. E per i foodlover del Centro Italia, l’ideale è Alessandro Borghese, mentre al Sud vince Laura Pausini.

Romantici e avventurosi, gli italiani amano viaggiare in coppia: il 50,8% parte con il partner almeno 2-5 volte l’anno, mentre solo il 4,2% non lo fa mai. Ma cosa rende davvero speciale un viaggio a due? Per il 39,2% è la scelta dell’alloggio perfetto (dal resort di lusso alla tenda sotto le stelle), mentre il 32,6% sogna momenti magici nella natura, come un tramonto infuocato o l’aurora boreale. E per il 16,2%? La vera ciliegina sulla torta è un’esperienza gastronomica, dal ristorante stellato allo street food locale.

E tra le esperienze più memorabili? C’è chi ha improvvisato una fuga on the road per un concerto, chi ha condiviso l’ansia prima di un’audizione, e chi ha brindato con champagne ghiacciato davanti alla Tour Eiffel. Per molti, invece, vale una sola regola: il primo viaggio d’amore non si scorda mai.

Se il viaggio è un’esperienza unica, cosa c’è di più romantico che trasformarlo nel momento perfetto per una proposta di matrimonio? Il 47,6% degli italiani vorrebbe sentirsi chiedere “Vuoi sposarmi?” lontano dalla routine quotidiana, mentre solo il 21,2% preferirebbe una dichiarazione casalinga.

Tra chi ha già ricevuto o fatto una proposta, c’è chi ha scelto Parigi come sfondo perfetto, chi ha sfruttato il giorno di San Valentino e chi ha puntato sull’effetto sorpresa… in un negozio di intimo! Ma la tendenza più curiosa riguarda le proposte ad alta quota: il 33,8% degli italiani trova affascinante l’idea di dichiararsi su un aereo, mentre il 29,1% è pronto a dire sì tra le nuvole, senza alcun dubbio.

Che si tratti di una fuga romantica o di una terapia post-rottura, un viaggio non è mai solo un insieme di chilometri percorsi, ma un’esperienza che lascia il segno. E se è vero che “il viaggio è la meta”, allora meglio scegliere la compagnia giusta—che sia il partner della vita, un affascinante sconosciuto o… Alberto Angela.