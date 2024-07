Dalla Calabria con sapore

Ora in riva al maredei suoi celebrati 780 chilometri di costa, ora tra iborghi montani arroccati alle pendici dei suoi sette sistemi montuosi. Caratteristiche geomorfologiche perfettamente sovrapposte, queste, e che fanno della Calabria un unicum nell’intero bacino mediterraneo.

Il tour della Calabria turistica, quello delle spiagge pluripremiate da bandiere blu, verdi e arancioni, e quello dei suoi Parchi nazionali, da cui emergono le vette più elevate dell’intero Appennino meridionale, è imprescindibilmente legato a quello della Calabria degli antichi sapori: tradizioni che provengono dal suo passato millenario che arriva direttamente nelle tavole di residenti e turisti che l’affollano in ogni stagione dell’anno. Un’esplosione di gusti per il palato, senza dimenticare la componente “liquida”: sì, il vino,vero nettare degli dèi che situa la sua antichissima origine proprio nel cuore più autenticamente storico del “mare nostrum” e delle sue reminiscenze storiche, ora prettamente elleniche -quelle dell’Antica Grecia- ora più marcatamente “ellenistiche”, ovvero della numerosa dislocazione coloniale avvenuta nel corso dei secoli e nota a tutti come “Magna Graecia”.

Panorama.it ha seguito un attraente e gustoso tour eno-gastronomicocon una guida che ben conosce la sua terra: Egidio Bevilacqua, imprenditore enogastronomico, editore, pubblicista, organizzatore nella sua Camigliatello Silano dell’evento editoriale “Incontri silani. Letture in alta quota”, che dal cuore più verde della lunga penisola calabrese -dalla Sila, appunto-continua ad irradiare cultura paesaggistico-escursionistica mai disgiunta da un coacervo di sapori ed odori tutti rigorosamente sovrapponibili tra il mare e la montagna.

EgidioBevilacqua, la sua produzione editoriale ci guida nei sapori più autenticamente calabresi!

«Il personale tour enogastronomico targato Calabria dura ormai da almeno quattro decenni, caratterizzati da una meticolosa ricerca sul campo effettuata all’interno di hotel, ristoranti, agriturismi e rifugi di montagna della nostra amata Calabria, e che si è concretizzato in un forte impegno editoriale su una delle eccellenze della Calabria culinaria, ovvero la celebre “Patata della Sila IGP”».

Insomma, l’editoria al servizio del territorio, pare di capire…

«L’idea di realizzare il progetto editoriale è partita dall’incontro tra persone che amano la Calabria e che hanno lo stesso obiettivo: promuovere positivamente questa terra e le sue eccellenze enogastronomiche, guidati -nel nostro caso- dal Consorzio Produttori Patate Associati (PPAS), dal Consorzio di Tutela della Patata della Sila IGP,dai numerosi chef, dai titolari delle strutture coinvolte, dai titolari di molte aziende agricole e da tanti amici che hanno collaborato».

Un viaggio a metà strada tra le tradizioni e l’innovazione imprenditoriale, pare di capire.

«L’idea, realizzata attraverso un ambizioso progetto multimediale, è stata quella di far conoscere il territorio dell’Altopiano Silano dove si coltivano le patate e le caratteristiche organolettiche di questo importante tubero che presenta indiscusse qualità per l’appagamento del senso gustativo delle pietanze, ma anche le tante eccellenze agroalimentari della Calabria. Il tour, partito dalla visita nelle numerose aziende agricole della Sila, c’ha fatto conoscere e apprezzare la fatica e il sacrificio di agricoltori giovani e anziani, donne e uomini, che lavorano con dedizione, amore e continuo aggiornamento, oggi come ieri in una terra bella ma difficile, per produrre le eccellenti patate che arrivano sulle nostre tavole».

Siamo incuriositi, anzi abbiamo già la classica “acquolina in bocca”…

«La “Patata della Sila IGP” si coltiva in un territorio incontaminato, ricco di laghi e fiumi dalle acque pure e cristalline, ad una altitudine media superiore ai 1200 metri s.l.m., in parte nel territorio del Parco Nazionale della Sila dove, in posizione felice, si adagiano i villaggi rurali con le loro rappresentazioni fiabesche, ricchi di un’eccellente enogastronomia intrisa di antichi prodotti e metodi tradizionali. Oggi, grazie alle moderne tecnologie, ad un razionale sfruttamento delle risorse climatiche ed ambientali del territorio silano, si è ottenuto un prodotto che da volgare alimento si è imposto in tutte le cucine quale ingrediente indispensabile e necessario per ogni chef».

Immaginiamo che il “ricettario” sia letteralmente traboccante…

«Durante il tour gastronomico abbiamo realizzato oltre 200 ricette insieme a straordinari chef, che hanno utilizzato la Patata della Sila IGP come ingrediente principale per le loro preparazioni. Meravigliosi tuberi preparati insieme ad altre eccellenze calabresi come la Cipolla Rossa di Tropea IGP, i Limoni di Rocca Imperiale IGP, la Liquirizia di Calabria DOP, i funghi porcini della Sila e d’Aspromonte, i funghi rositi della Sila, il Caciocavallo Silano DOP, il Bergamotto di Reggio DOP, i Pomodori di Belmonte, il Pecorino e la Ricotta Crotonese, la ’Nduja di Spilinga, la sardella di Cariati, i fagioli bianchi e le lenticchie di Mormanno, il pesce del Tirreno e dello Jonio, i peperoni “cruschi” del Pollino e tante altre eccellenze gastronomiche».

Insomma mare e monti, senza

«E’ la forza di questa regione: gustare un buon piatto di pesce a quasi duemila metri d’altezza, in uno dei tanti rifugi “appenninici” disseminati all’interno dei tre Parchi nazionali e bissare con ottime carni d’altura degustate a pochi metri dal mare. Senza soluzione di continuità, direi…».

Immaginiamo, a questo punto, che anche la salivazione dei nostri lettori sia inarrestabile!

«La speranza e che questo singolare e saporito “tour gastronomico” serva sia per conservare in modo indelebile i sapori, i profumi e i colori delle meraviglie agroalimentari calabresi, che per attrarre una porzionesempre crescente di quel “turismo sostenibile” che rappresenta, ormai inevitabilmente, il futuro della scienza turistica».

Non ci resta che chiederle di guidarci nel “mare magno” della gastronomia calabrese…

«Con piacere! Abbiamo conosciuto e apprezzatostraordinari chef, giovani e anziani, donne e uomini, italiani e stranieri, dalle eccellenti doti di creatività e gusto, che con il loro prezioso lavoro arricchiscono e contribuiscono a far crescere in conoscenze la Calabria.Un elenco non certo esaustivo, ma che volentieri suggeriamo ai lettori di Panorama.it, incitandoli a cibarsi sempre di più della nostra Calabria, quella autentica, lontana dai suoi atavici problemi, che esistono -ne siamo consapevoli, ma che spero tendano a dissolversi sempre di più tra le nostre decine di combinazioni enogastronomiche. Allora, buon viaggio e buon appetito!».

Provincia di Cosenza

- Masseria eco agriturismo Torre di Albidona – Albidona di Pietro Acciardi - 347 1383027 - chef https://torredialbidona.com/ - Agriturismo Torre di Garga – Torre Garda – San Giovanni in Fiore – di Antonio Ambrosio 380 7944087- Ristorante trattoria La Cantina Cosentina – Cosenza Felice Giocondo 360 644519 - chef Monica Giocondo - - Mi ricriju –di Dea Bevilacqua, Camigliatello Silano

Provincia di Crotone

- Max trattoria enoteca - Cirò Marina Salvatore Murano 335 6291257 - chef

https://www.trattoriamax.it/chi-siamo.php

- Ristorante La Rustica, di Tonino Provenzano - Isola di Capo Rizzuto

https://larusticahotel.it/

- Porto Vecchio di Claudio Villella chef 320 8727854

https://portovecchiocrotone.it/contatti/

- Ristorante Da Ercole –di Ercole Villirillo - 0962 901425 - 348 8800175 – Crotone https://ristorantedaercole.com/lo-chef-ercole-la-storia/- Tipico e Piccante - Le Castella. Di Claudio Vivacqua 339 4149029

Provincia di Catanzaro

- Agriturismo La Rosa del Bicchiere - Soveria Mannelli 0968 666 668 - 349 688 6589 - https://www.larosanelbicchiere.it/ - Luna Convento di Antonio Franzè chef/co-titolare 388 0562028 - - Copanello - Stalettì https://www.lunaconvento.com/- Il Vrugale RistoPizza Braceria - 324 988 9047 - San Pietro Apostolo

https://www.ilvrugale.it/sito/index.html

Provincia di Vibo Valentia

- Ristorante Marinella - 0963 534860 - Pizzo- Agriturismo Madame Nduille 380 254 9273 - Spilinga- Ristorante Lido La Rada - Vibo Valentia Marina - 0963 577030- 320.8881838

https://www.ristorantelidolarada.com/

Provincia di Reggio Calabria

- Hotel Ristorante Miramonti – Gambarie Elisa Priolo 0965 743190 chef - Ristorante Il Casato - 380 2389950 - Chianalea di Scilla

https://www.ilcasatoscilla.it

- Ristorante A piazzetta - 0964 414488 - 339 3221102 - Mammola

https://www.ristoranteapiazzetta

Per saperne di più:

Egidio Bevilacqua, La patata della Sila, tuberi d’eccellenza a tavola. Percorso gastronomico tra le eccellenze della Calabria, Dea Editori, 2014

Referenza fotografica:

Francesco Bevilacqua, Lago Arvo. Panoramica sulla località di Lorica, Sila Grande.