Che belli quei luoghi di Lombardia

Quando si pensa alla Lombardia, il primo pensiero corre subito a Milano, capoluogo della regione e città italiana che ci ricorda quanto siano fondamentali storia, arte, design, moda.

Ma se lo sguardo inizia a guardare oltre, si possono scoprire delle vere e proprie gemme segrete che questa regione nasconde, persino ai loro abitanti: spettacoli naturali, castelli misteriosi, abbazie trasformate in set cinematografici e il paradiso degli aspiranti top gun.

Ecco un tour alla scoperta della regione dei tesori nascosti:

Abbazia Santa Maria di Morimondo – Morimondo (Milano)

È stata più volte utilizzata come set cinematografico per la sua imponente scenografia. Quest’abbazia cirstercense fondata nel 1136è tuttora fusa con il paesaggio circostante. Ci troviamo nel Parco regionale della valle del Ticino, che fa di questo luogo un’oasi lontana dallo smog del capoluogo lombardo. Morimondo è stato eletto uno de “I Borghi più belli d’Italia”, e oltre alla sua importanza storico-artistica, la visita all’abbazia è una scusa perfetta per trascorrere una giornata immersi nella natura. Dove: a circa 1 ora da Milano. Come: sono consigliati i tour organizzati che si tengono il sabato e la domenica. Per prenotazioni: https://www.abbaziamorimondo.it/

Castello di Padernello – Borgo San Giacomo (Brescia)

Anche qui al centro vi sono storia e natura, ma con qualche brivido in più. Il motivo? Una leggenda aleggia intorno a questa fortezza del 400: si narra infatti che ogni 10 anni, nella notte del 20 luglio, si presenti nel salone del castello il fantasma della Dama Bianca che porta con sé un libro d’oro contenente un segreto. Uscendo dalle mura antiche, si va incontro al Ponte San Vigilio, costruito con rami di castagno. In poche parole, un’opera d’arte in natura realizzata dall’artista Giuliano Mauri. Dove: a circa 1 ora e 20 da Milano. Come: visitabile tutto l’anno attraverso tour guidato. Per prenotazioni: https://www.castellodipadernello.it/

Orrido di Bellano – Bellano (Lecco)

Un vero e proprio canyon sulle sponde del lago di Como. Si tratta di una gola naturale nata milioni di anni fa dall’erosione del torrente Pioverna e del Ghiacciaio dell’Adda. L’Orrido di Bellano è visitabile grazie a delle passerelle ancorate alle pareti rocciose, fino alla cascata. Le leggende che lo avvolgono rendono l’Orrido un luogo particolarmente affascinante, con marmitte, anfratti e salti d’acqua, inoltre fa parte di una delle tante attrazioni di Bellano, anch’esso inserito nel circuito de “I Borghi più belli d’Italia”. Dove: a circa 1 ora e 20 da Milano. Come: informazioni e orari su https://www.discoveringbellano.eu/it/

Volandia (Parco e Museo del Volo) – Somma Lombardo (Varese)

Questo è senza ombra di dubbio il paradiso degli appassionati di aerei, il più grande del genere in Italia. Qui si narra la storia dell’aviazione e di tutto ciò che ha messo le ali all’uomo. Aperto dal 2010, il museo ha sede in quelle che erano le Officine aeronautiche Caproni, storica industria aeronautica italiana. Si possono visitare diversi padiglioni, tra cui quello dedicato a stelle e pianeti, adibito anche a planetario. Ci sono poi l’area simulatori e quella sugli elicotteri, velivoli, tra cui il Mig-21, reso famoso dal film Top Gun. Volandia è perfetta anche per i più piccoli. Dove: a circa 1 ora da Milano. Come: info e orari su https://volandia.it/

In collaborazione con Regione Lombardia