I dieci luoghi migliori per ammirare le stelle

«Mi domando se le stelle sono illuminate perché ognuno possa un giorno trovare la sua» scriveva Antoine de Saint-Exupéry. Ma, almeno per le prossime notti, il Piccolo Principe non sarà l’unico con il naso all’insù.

Grazie all’incontro tra l’orbita della Terra e quella delle Perseidi - lo sciame meteorico che ha origine dalla cometa Swift-Tuttle - tra l’8 e il 15 agosto sarà possibile ammirare lo spettacolo delle «lacrime di San Lorenzo». Le stelle cadenti saranno visibili per tutto il periodo ma in particolar modo nella notte tra il 12 e il 13 agosto, a partire dalla mezzanotte. Rivolgete quindi lo guardo a Nord-Est del cielo (dove si trova la costellazione di Perseo) e preparate il vostro desiderio.

Per favorirne la realizzazione, PiratinViaggio - la piattaforma italiana del gruppo HolidayPirates Group, il portale di offerte di viaggio più seguito in Italia – ha stilato una classifica con le dieci destinazioni ideali per ammirare le stelle.

(iStock) Vulcano Teide

Il punto migliore per ammirare questo incantevole fenomeno è il Vulcano Teide a Tenerife, in Spagna. Con il suo Osservatorio astronomico, situato a un’altitudine di oltre 2000 metri, l’isola più grande delle Canarie offre una vista incomparabile del cielo stellato.

Segue la Giordania con il deserto del Wadi Rum, uno degli ambienti più affascinanti del mondo, con le sue distese di sabbia rossa e colline d’arenaria che ricordano la superficie di Marte. Trascorrere una notte in questo deserto, magari in un campo beduino, è un'esperienza sorprendente da vivere almeno una volta nella vita, in particolare se si vuole ammirare un cielo ricco di stelle.

Al terzo posto, l’Islanda con la sua natura selvaggia e i passaggi mozzafiato è sicuramente una meta ideale per ammirare le stelle cadenti. Ma questo non è sicuramente l’unico fenomeno naturale offerto dalla Terra del ghiaccio e del fuoco. Dal 12 al 26 agosto, l’aurora boreale è protagonista nel cielo. Uno spettacolo unico, cui assistere almeno una volta nella vita.

La Westhavelland Dark Sky Reserve, situata a soli 70 chilometri a ovest di Berlino, è un’altro luogo ideale dove ammirare le stelle. Non a caso si tratta della prima area in Germania ad aver ottenuto lo status di «parco di stelle». Nello spettacolare cielo notturno sopra la riserva naturale, si può persino ammirare la Via Lattea in tutto il suo splendore.

Allo stesso modo, il Lago di Bled - una delle località più romantiche della Slovenia - permette di vivere un’esperienza unica, soggiornando presso le sue lussuose case sull’albero (notate di sauna e vasca in legno) in cui potersi immergere nelle calde serate per ammirare le stelle in una location decisamente unica.

Nella classifica di PiratinViaggio non manca poi l’Italia che si aggiudica ben tre posizioni. Una spiaggia in Toscana, un villaggio glamping a pochi metri da Riccione, dove soggiornare in una tenda con bolla trasparente (per ammirare le stelle direttamente dal letto) o un trekking notturno nella Val di Sole, più precisamente a Ossana, regalano esperienze sorprendentemente coinvolgenti agli amanti delle stelle.

Unica nel suo genere e quasi ultraterrena è l'osservazione della volta celeste dal Salar de Uyuni in Bolivia, la più grande distesa salata del pianeta situata ad un'altitudine di oltre 3500 metri: il contesto naturale magico, la profonda oscurità e la limpidezza del cielo, infatti, permettono di vedere un’infinità di stelle e la Via Lattea nel suo massimo splendore.

Infine, a Edimburgo in Scozia è possibile perdersi in uno star watching completamente urbano. Arthur’s Seat, Calton Hill (dove si trova anche il vecchio osservatorio della città) e Blackford Hill sono i luoghi da prediligere poco distanti dal centro storico per ammirare il cielo con lo “skyline” dell’Old Town che si stende sotto i propri piedi.