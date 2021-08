Terzo test per la portaerei Gerald R.Ford: l'esplosione in mare provoca un terremoto | video

La marina militare americana ha diffuso le immagini dell'ultimo "Full Ship Shock Trial" per la Gerald R. Ford, la portaerei più avanzata e costosa che sia mai stata costruita dagli Stati Uniti. Queste prove hanno l'obiettivo di testare le prestazioni del sistema integrato della Ford in uno scenario di guerra. Consistono principalmente nel far detonare una carica da 20 tonnellate di esplosivo sott'acqua accorciando la distanza tra l'esplosione e la portaerei. Lo scoppio ha provocato un terremoto di magnitudo 3.9 registrato dallo Usgs, lo United States Geological Survey.

