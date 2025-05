Sinner sofferenza e rimonta. Domenica la finale con Alcaraz

Il Foro Italico sognava una finale tutta italiana ma Lorenzo Musetti non ce l’ha fatta e allora ci accontenteremo di vedere sulla terra rossa i due migliori tennisti del mondo: Carlos Alcaraz che ha battuto il carrarino e Jannick Sinner che ha sofferto solo nel primo set per superare l’americano Tommy Paul.

Una finale che più nobile non si può e l’ennesimo tentativo del nostro tennista di dimostrare che anche sulla terra rossa è il più bravo. Le partite giocate a Roma lo dimostrano ma adesso c’è l’esame più difficile da superare perchè Alcaraz su questa superficie è indiscutibilmente il più forte e l’ultima sconfitta di Sinner sulla terra rossa è arrivata proprio contro lo spagnolo circa un anno fa nella semifinale del Rolland Garros.

Il ritorno di Sinner ai tornei non poteva andare meglio, con le partite sono cresciute le prestazioni con gli avversari spazzati via con facilità irrisoria prima di Paul. Forse troppo lontani da Sinner, ma da Navone, De Jong, Cerundolo e Ruud ci si aspettava qualcosa di più.

E forse nessuno immaginava invece una partenza falsa come quella di Sinner contro Paul con l’americano che non sbaglia niente mentre Jannick commette molto errori e soprattutto non riesce ad avere buone percentuali sulla prima di servizio. E cede il primo set 6-1 praticamente senza opporre resistenza all’americano numero dodici al mondo. La partita per Sinner inizia col secondo set, finalmente gioca il suo tennis e strappa il servizio a Paul poi annulla due palle break con due ace e va 3-0 per poi strappare di nuovo il servizio all’americano e chiudere il set facilmente 6-0.

Sinner riprende a comandare il gioco dopo il black out del primo set e nel terzo set l’americano perde tutte le sue certezze e Janick va 3-0, ma quando la strada sembra in discesa l’americano strappa il servizio a Sinner che si tocca diverse volte dietro la coscia sinistra. Forse un problema muscolare, ma di sicuro Sinner è un po’ in difficoltà anche se l’americano non ne approfitta e Sinner riprende il controllo andando sul 5-2 e poi chiude 6-3 al terzo match ball.

Dopo 49 anni un italiano può vincere gli Internazionali d’Italia, nel 1976 ci riuscì Adriano Panatta.