Vacanze 2026, addio al viaggio lungo. Siamo il popolo dei soggiorni brevi e last minute

Vacanze corte e prenotate all’ultimo. Per l’estate 2026 si preannuncia più che una riduzione al viaggio, una nuova forma di consumo turistico. Non è solo questione di mete: cambia soprattutto il modo di organizzare le vacanze che diventano sempre più last minute, più brevi e distribuite durante tutta la stagione. A fotografare questa tendenza è un’analisi di Salabam Solutions, società italiana specializzata nel travel tech. Il turismo italiano sta diventando più flessibile e frammentato, influenzato da fattori economici, climatici e personali.

Vacanze brevi: la durata media scende a 2,7 giorni

Il dato più evidente riguarda la durata dei soggiorni. La permanenza media oggi è intorno ai 2,7 giorni, confermando l’aumento degli “smart break”, brevi fughe concentrate nei weekend lunghi o nei momenti di pausa dal lavoro. La classica vacanza di una o due settimane lascia spazio a una serie di miniviaggi distribuiti durante l’anno, estate compresa. È un cambiamento culturale prima ancora che turistico: molti viaggiatori non pianificano più una singola vacanza importante, ma preferiscono concedersi più pause durante l’anno.

Prenotazioni last minute: si decide sempre più tardi

Si accorciano anche i tempi di pianificazione. La finestra media di prenotazione è di 51 giorni, ma per molte destinazioni italiane le prenotazioni si concentrano sempre più nelle settimane immediatamente precedenti alla partenza. Molto dipende dalla meta: i viaggi a lungo raggio verso Stati Uniti o Giappone vengono ancora organizzati con quattro-sei mesi di anticipo, mentre per il turismo domestico prevale la logica dell’ultimo minuto. A spingere questa tendenza sono l’incertezza economica, una maggiore flessibilità lavorativa e le offerte online disponibili in tempo reale.

Turismo strategico: stessa esperienza, costi più bassi

L’analisi evidenzia anche la crescita del “turismo strategico”. Gli italiani non rinunciano a viaggiare, ma cercano modalità più intelligenti per contenere la spesa. Un esempio sono le cosiddette destinazioni satellite: località vicine ai grandi centri turistici che consentono di ridurre significativamente i costi di soggiorno mantenendo un facile accesso alle principali attrazioni. Mestre per visitare Venezia rappresenta uno degli esempi più noti. E anche all’estero si sceglie in questo modo. Nei dintorni di Parigi, ad esempio, località come Serris, Chessy e Magny-le-Hongre accolgono sempre più i viaggiatori che vogliono visitare Disneyland senza sostenere i costi della capitale francese.

Hotel ancora dominanti nelle scelte degli italiani per le vacanze

La ricerca di semplicità domina anche per quanto riguarda l’alloggio. Oltre il 72,9% delle prenotazioni riguarda infatti hotel tradizionali, mentre bed & breakfast rappresentano il 6,99% delle prenotazioni e gli appartamenti si fermano al 2,82%. La scelta dell’hotel appare legata soprattutto alla ridotta durata dei soggiorni. Per viaggi di pochi giorni si prediligono strutture standardizzate e immediatamente fruibili, evitando la complessità organizzativa che può derivare da altri tipi di sistemazione.

Il clima influenza le destinazioni: cresce il fenomeno del coolcationing

Tra i fattori che influiscono sulle scelte c’è sempre più anche il clima. L’estate 2026 conferma la crescita del cosiddetto “coolcationing”, ovvero la scelta di destinazioni più fresche per sfuggire al caldo. Nord Europa, aree alpine e località montane stanno attirando sempre più viaggiatori. Durante l’inverno si osserva invece il fenomeno opposto: Canarie e Mar Rosso continuano a essere tra le destinazioni più richieste.

Il welfare aziendale spinge i viaggi durante tutto l’anno

E cresce il welfare aziendale. Con una disponibilità media di circa 900 euro per dipendente e un tasso di utilizzo vicino al 70%, anche il welfare aziendale sta contribuendo a modificare le abitudini di viaggio degli italiani. I benefit destinati al turismo vengono spesso utilizzati in prossimità della loro scadenza, favorendo partenze rapide e soggiorni brevi distribuiti nell’arco dell’anno. Il risultato? Una maggiore destagionalizzazione dei flussi turistici e una frequenza più elevata delle partenze.