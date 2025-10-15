Lombardia Style conquista il TTG di Rimini: doppio premio per turismo e gusto

La Lombardia brilla al TTG Travel Experience di Rimini, la principale fiera italiana del turismo, confermandosi una delle regioni più innovative e amate del panorama nazionale e internazionale.
Durante l’edizione 2025, la Regione ha conquistato due importanti riconoscimenti che ne confermano la leadership nella valorizzazione del territorio e nell’offerta turistica di qualità.
Premio Smart Destination: innovazione e accoglienza
Il primo riconoscimento è il Premio Speciale Almawave Smart Destination, destinato alle destinazioni capaci di coniugare innovazione digitale, sostenibilità e accoglienza.
Un premio che valorizza l’impegno della Lombardia nel costruire un modello di turismo evoluto e accessibile, fondato su tecnologie intelligenti, servizi digitali e una cultura dell’ospitalità capace di unire tradizione e futuro.
Dalle città d’arte ai borghi storici, dai laghi alle montagne, la Regione ha saputo creare una rete di esperienze che riflettono un turismo autentico, immersivo e sostenibile.
Valtellina premiata per il gusto italiano
Ma la Lombardia conquista anche il palato: il Travel Food Award del GIST (Gruppo Italiano Stampa Turistica) è stato assegnato alla Valtellina come migliore destinazione enogastronomica d’Italia.
Un riconoscimento che celebra una terra dove il gusto si intreccia con la tradizione: dai pizzoccheri ai formaggi d’alpeggio, dai vini DOCG ai prodotti artigianali, la Valtellina racconta l’essenza di un’identità culinaria autentica e profondamente legata al paesaggio.
Innovazione e autenticità: il modello Lombardia
Due premi che rappresentano la stessa visione: una Lombardia capace di innovare restando fedele alle proprie radici, che unisce la modernità digitale al valore della cultura e del territorio.
Oggi la Regione si presenta come una vera “style destination”, dove tecnologia, cultura e sapori si fondono in un racconto contemporaneo di qualità, bellezza e accoglienza.