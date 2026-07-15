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Jesolo, apre 1923 Seaview Lounge: il nuovo rooftop affacciato sull’Adriatico

Jesolo, apre 1923 Seaview Lounge: il nuovo rooftop affacciato sull’Adriatico
Redazione
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Sulla terrazza panoramica dell’Hotel Casa Bianca al Mare, cocktail d’autore, proposte gourmet e musica accompagnano il tramonto in un’atmosfera elegante e rilassata.

C’è un nuovo luogo dove il tramonto sull’Adriatico diventa un’esperienza da vivere. È 1923 Seaview Lounge, il rooftop dell’Hotel Casa Bianca al Mare di Jesolo, una terrazza panoramica sospesa tra cielo e mare che racconta una nuova idea di ospitalità contemporanea.

Nato come naturale evoluzione di una storia iniziata nel 1923, il nuovo spazio celebra il fascino senza tempo della Riviera italiana reinterpretandolo con uno stile attuale: linee eleganti, atmosfera rilassata e una vista che abbraccia l’orizzonte.

Al calare del sole, il rooftop si trasforma in un salotto esclusivo vista mare: cocktail d’autore, proposte gourmet e una raffinata selezione musicale accompagnano gli ospiti in un viaggio sensoriale fatto di sapori mediterranei, dettagli ricercati e momenti da ricordare.

Pensato per chi ama scoprire indirizzi speciali e vivere il lusso con naturalezza, 1923 Seaview Lounge porta a Jesolo un nuovo modo di incontrarsi: più intimo, più internazionale, profondamente legato al mare.

Jesolo, apre 1923 Seaview Lounge: il nuovo rooftop affacciato sull’Adriatico
Jesolo, apre 1923 Seaview Lounge: il nuovo rooftop affacciato sull’Adriatico
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Jesolo, apre 1923 Seaview Lounge: il nuovo rooftop affacciato sull’Adriatico
Jesolo, apre 1923 Seaview Lounge: il nuovo rooftop affacciato sull’Adriatico

Un indirizzo dove il tempo rallenta, la luce cambia e l’Adriatico diventa protagonista.

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