Fabbri Services compie 30 anni: da Arezzo alle boutique del lusso internazionale

Fondata nel 1996, l’azienda toscana celebra tre decenni di attività nel general contracting di alta gamma. Tra boutique, hotel e residenze private, il suo modello integra la progettazione tecnica, la gestione dei cantieri e la produzione su misura

Ci sono boutique, alberghi e residenze conosciuti in tutto il mondo. E poi ci sono le aziende che, lontano dai riflettori, trasformano i progetti degli architetti in spazi reali. Da trent’anni Fabbri Services lavora proprio dietro le quinte del lusso internazionale, occupandosi della realizzazione di ambienti ad alto contenuto progettuale e qualitativo.

Fondata ad Arezzo nel 1996, l’azienda è specializzata nel general contracting per i settori della moda, del lusso, dell’hospitality, del residenziale e del real estate. Nel corso del tempo ha ampliato la propria presenza nei principali mercati europei, affiancando architetti, designer e marchi internazionali nella gestione di progetti complessi.

Per celebrare il trentesimo anniversario, Fabbri Services ha scelto uno dei luoghi più rappresentativi della città in cui è nata: l’Anfiteatro Romano di Arezzo. La ricorrenza è diventata anche un’occasione per rafforzare il legame con il territorio, attraverso un contributo destinato alla manutenzione e alla valorizzazione del sito archeologico.

Trent’anni nei cantieri del lusso

In tre decenni Fabbri Services ha partecipato alla realizzazione di boutique, strutture alberghiere, sedi aziendali, spazi dedicati all’ospitalità e residenze private in Italia e nel resto d’Europa.

Nel portafoglio dell’azienda figurano progetti sviluppati per alcuni dei nomi più riconoscibili della moda internazionale, tra cui Hermès, Louis Vuitton, Prada, Saint Laurent, Gucci, Valentino e Ferragamo. A questi si aggiungono collaborazioni con Fendi, Celine, Jil Sander e Van Cleef & Arpels.

Marchi diversi, identità differenti e cantieri spesso caratterizzati da tempi serrati, materiali delicati e standard qualitativi particolarmente elevati. Una complessità che richiede non soltanto capacità costruttive, ma anche una profonda comprensione del progetto e delle intenzioni di chi lo ha immaginato.

L’obiettivo è preservare la coerenza tra il disegno originale e il risultato finale, interpretando le esigenze del cliente, le caratteristiche dei materiali e le criticità che possono emergere durante la costruzione.

Che cosa significa “bespoke contracting”

Fabbri Services definisce il proprio modello operativo con l’espressione “bespoke contracting”. Un approccio su misura che riunisce sotto un’unica responsabilità lo sviluppo tecnico, il project management, la costruzione e la produzione di arredi ed elementi personalizzati.

L’azienda segue così l’intero processo, dalla prima interpretazione del progetto alla consegna dello spazio finito. Il general contractor diventa il punto di raccordo tra architetti, progettisti, fornitori, artigiani e committenti, coordinando competenze diverse e cercando di trasformare la complessità del cantiere in valore.

È un ruolo particolarmente rilevante nel mondo del lusso, dove anche un dettaglio apparentemente marginale può contribuire alla percezione complessiva di una boutique o di un ambiente. Materiali, finiture, illuminazione, arredi e soluzioni tecniche devono dialogare tra loro e rispettare l’identità del marchio.

«In questi trent’anni abbiamo imparato che costruire bene significa prima di tutto comprendere. Comprendere un’idea, una visione, un dettaglio, un’esigenza. Solo allora è possibile trasformare un progetto in uno spazio capace di restituire esattamente ciò che era stato immaginato», sottolinea l’azienda.

La crescita del Gruppo Fabbri

Il trentesimo anniversario coincide con una fase di consolidamento per la società. Negli ultimi dieci anni Fabbri Services dichiara di aver registrato una crescita del fatturato pari ad almeno il 10% annuo.

Lo sviluppo è stato sostenuto anche dalla diversificazione delle attività, oggi organizzate in quattro linee di business: Retail, Industrial, Residential e Furniture. Una struttura che permette al gruppo di operare su segmenti differenti, adattando il proprio modello alle esigenze dei mercati e dei singoli progetti.

Parallelamente all’espansione, l’azienda ha investito nell’organizzazione interna, nei processi e nelle competenze professionali. Secondo i dati comunicati, il gruppo presenta una marginalità stabilmente a doppia cifra e una posizione finanziaria netta positiva.

Fabbri Services dispone inoltre delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, oltre alla certificazione Uni/PdR 125, e pubblica un report di sostenibilità.

Da realtà dietro le quinte a protagonista del progetto

Per gran parte della propria storia, Fabbri Services ha mantenuto un profilo discreto, coerente con il ruolo di chi lavora affinché l’idea di un architetto o di un marchio possa prendere forma senza perdere identità.

Il trentesimo anniversario segna però anche l’inizio di una nuova fase. L’azienda intende raccontare con maggiore consapevolezza il patrimonio di competenze accumulato attraverso centinaia di realizzazioni in Italia e all’estero, rivendicando il proprio ruolo nella cultura contemporanea del progetto.

Non soltanto costruire, quindi, ma interpretare. Non limitarsi a eseguire un disegno, ma comprenderne le intenzioni e tradurle in materiali, volumi e spazi. È questa la filosofia con cui Fabbri Services celebra trent’anni trascorsi dietro le quinte di alcuni dei luoghi più riconoscibili del lusso internazionale.