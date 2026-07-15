Future Hits Live di Radio Zeta: nuovi artisti nel cast dell’Arena di Verona

Il 1° settembre l’Arena di Verona è già Sold out per il Power Hits Estate di RTL 102.5, ma il giorno dopo, mercoledì 2 settembre torna il Future Hits Live di Radio Zeta con un nuovo cast spettacolare. Le prevendite sono già aperte! Altri grandi artisti si aggiungono al cast: ANGELINA MANGO, J-AX, BRESH, SAYF, BABY K, SETTEMBRE, LEO GASSMANN, PRIMA STANZA A DESTRA.
Per la sua 5ª edizione il Future Hits Live porterà sul palco un cast straordinario di artisti. I primi nomi annunciati per la line-up del 2026 sono: ANGELINA MANGO, ANNA, ARTIE 5IVE, BABY K, BRESH, CLARA, DITONELLAPIAGA, FACCIANUVOLA, FRED DE PALMA, G.MINEIRO, GAIA, J-AX, LDA & AKA 7EVEN, LEO GASSMANN, LORENZO SALVETTI, SAYF, MERK & KREMONT, MR. RAIN, NAYT, NERISSIMA SERPE, PRIMA STANZA A DESTRA, PROMESSA, RRARI DAL TACCO, SAMURAI JAY, SANGIOVANNI, SERENA BRANCALE, SETTEMBRE, TEDUA, THE KOLORS, TOMMASO PARADISO, TONYPITONY, 22 SIMBA.
Dopo il debutto nell’estate del 2022, il Future Hits Live si è ormai affermato come un evento imperdibile per la musica dal vivo e i giovani. Radio Zeta continua a essere la voce di riferimento per le nuove generazioni, accompagnandole nella scoperta degli artisti del momento.
I biglietti per il Future Hits Live 2026 sono già disponibili su TicketOne: https://www.ticketone.it/event/radio-zeta-future-hits-live-arena-di-verona-21333620/
L’hashtag ufficiale del Radio Zeta Future Hits Live è: #radiozetaFHL26