Il turismo in Italia vola e il Belpaese ospita il 25° Global Summit del WTTC a Roma

Chi immagina il turismo di domani può partire dalla 25esima edizione del Global Summit WTTC (World Travel & TourismCouncil), il più importante evento turistico del calendario mondiale che, il prossimo fine settembre (dal 28 al 30), dopo 6anni di assenza dall’Europa, si terrà per la prima volta a Roma. Saranno ospitati oltre 2000 operatori leader del settore per creare nuove opportunità di investimenti, aumentare la crescita occupazionale, spingere sull’innovazione e sulla tecnologia, migliorare la resilienza per crescere insieme. Durante il vertice si parlerà di turismo del lusso e del benessere (settore italiano molto apprezzato nel mondo), di over-tourism, di impatto economico, di paesi chiave, di sostenibilità e sviluppo, di collaborazioni globali esupporto alle PMI. Per ogni tema saranno aperti dibattiti che potrebbero favorire la definizione di strategie per lo sviluppo dinuovi modelli di cambiamento. “Si pensi che in Italia il 75 per cento dei turisti occupa soltanto il 4 per cento del territorio – dichiara il ministro Daniela Santanchè –. Bisognerebbe lavorare sull’undertourism per recuperare anche altre aree del Paese”.

E’ sotto la guida del Ministero del turismo e del ministro Daniela Santanchè, che il WTTC: con Greg O’Hara, l’italiano Manfredi Lefebvre, presidente eletto del WTTC, e Virginia Messina, dopo la 23°edizione tenuta in Ruanda e la 24esima a Perth, in Australia, continuerà con il 25esimo incontro globale tra pubblico e privato presso l’Auditorium romano.

Un’Italia, quella del 2025, che si presenta con una spesa turisticainternazionale in aumento. Si prevede una previsione di spesa sul territorio di oltre 60 miliardi di Euro. I dati raccolti di seguito riportano le fonti e mostrano una situazione economica in forte espansione.

Secondo i dati Banca d’Italia, nel 2024 è stato registrato un surplus della Bilancia turistica, che ha raggiunto un valore elevato di 21,2 miliardi di euro, pari all’1 per cento del PIL, un valore in linea con il 2019 (anno record pre-Covid). Il trend positivo continua anche nel 2025. Il primo trimestre ha mostrato un ulteriore rafforzamento, con un avanzo della bilancia turistica del 15 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024 e una crescita della spesa dei turisti stranieri sul territorio pari al 6,4 per cento, dimostrando un segnale di forte attrattività del Paese.

Secondo i dati Confindustria, nel 2024, la spesa totale in Italia, quindi di italiani e stranieri nel territorio nazionale, è aumentatopassando dai 100 miliardi di euro del 2022 a 108 del 2023 fino ai 110 del 2024.

Secondo i dati del WTTC, nel 2024 il settore viaggi e turismo hacontribuito con circa 228,5 miliardi di euro sull’economia italiana,generando un contributo sul PIL del 10,5 %. Il settore, inoltre, ha generato oltre 3,1 milioni di posti di lavoro in tutto il Paese, contribuendo in modo significativo al benessere di molte famiglie italiane. Si pensi che in Italia, circa 1 posto di lavoro su 8 è legato al turismo. Le spese dei visitatori internazionali nel 2024 sono state pari a 55, 2 miliardi di euro. Mentre quelle dei nazionali di 122, 6 miliardi. Sempre secondo i dati del WTTC, per il 2025 si prevede una crescita del settore turistico con un contributoall’economia italiana di 237,4 miliardi di euro. Si stima che il settore creerà 100.000 nuovi posti di lavoro arrivando a 3,2 milioni di occupati. Ci si aspetta che i visitatori internazionali spenderanno quasi 60,5 miliardi di euro, mentre quelli nazionali 124,6 miliardi di euro. Molto interessante, sempre per il WTTC, è la previsione per i prossimi 10 anni, secondo cui il settore turistico italiano nel 2035 avrà una crescita annua del 2 per cento, raggiungendo circa 283 miliardi di Euro e rappresentando più del 12 percento dell’economia italiana. I posti di lavoro potrebbero rappresentare quasi il 16 per cento del totale. Se si guarda alla spesa dei visitatori internazionali, potrebbe superare i 78 miliardi di euro. I dati del WTTC sono stati condivisi a Roma durante la presentazione della 25esima edizione del Summit Globale sui viaggi e sul turismo avvenuta in collaborazione e alla presenza della Regione Lazio, dell’ENIT S.p.A., del Comune di Roma, del WTTC e del Ministero del turismo. In attesa che si svolga il Summit di fine settembre si comincia a fare lavoro di squadra partendo dalla grande bellezza di Roma per arrivare al mondo.