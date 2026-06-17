Greater Palm Springs: natura, cultura e relax nell’oasi di benessere californiana

Non è affatto facile trovare una destinazione più iconica della California. Il fascino intramontabile di destinazioni come Los Angeles, Hollywood, San Francisco e Palm Springs si commenta da solo.

Eppure, andando oltre ai nomi altisonanti diventati ormai quasi leggendari, si possono ancora scoprire vere e proprie chicche ancora poco conosciute. Palm Springs, o meglio, “Greater Palm Springs”, rappresenta da questo punto di vista l’esempio più eclatante.

Greater Palm Springs

Situata nel cuore del deserto californiano, a sole due ore da Los Angeles e San Diego, l’area di Greater Palm Springs non può essere che definita come un’oasi di ispirazione e benessere.

Con oltre 300 giorni di sole all’anno, questa regione comprende nove città distinte: Palm Springs, Desert Hot Springs, Cathedral City, Rancho Mirage, Indian Wells, La Quinta, Indio e Coachella.

Lontana dal caos di Los Angeles, il clima semidesertico mite e secco la rendono a tutti gli effetti una destinazione tipo per ritrovare salute e benessere. L’area è infatti rinomata per il suo lusso rilassato, dove viali fiancheggiati da palme si fondono con montagne maestose.

A questo si aggiungono sorgenti termali naturali, campi da golf e sentieri mozzafiato per il trekking. È anche un vibrante polo creativo per artisti, chef, musicisti e registi, con una scena artistica e gastronomica in continua evoluzione.

Non a caso, nel corso del Novecento divenne il rifugio prediletto di star di Hollywood e architetti visionari, che lasciarono in eredità un iconico stile mid-century modern.

Arte e cultura

Greater Palm Springs è un palcoscenico mondiale per alcuni degli eventi più famosi al mondo. Tra i più celebri spiccano la Modernism Week a Palm Springs, il più grande festival del Paese dedicato al Modernismo.

Indio è conosciuta anche come la “City of Festivals“, ospitando eventi musicali leggendari come il Coachella Music and Arts Festival e lo Stagecoach Festival. La città celebra anche le sue radici agricole con eventi storici come la Riverside County Fair e il National Date Festival.

Palm Springs è invece sede dell’omonimo International Film Festival. Cathedral City si distingue come centro nevralgico per la scena artistica locale, con installazioni d’arte pubblica, il Mary Pickford Theatre e il CVRep Playhouse, oltre a un vivace Hot Air Balloon Festival. Coachella, con il suo progetto artistico Coachella Walls, offre un museo a cielo aperto dove murales celebrano le storie degli agricoltori e l’eredità dei popoli nativi.

Indian Wells è celebre invece per ospitare l’omonimo torneo di tennis, uno dei più prestigiosi al mondo. La Quinta, con il suo PGA WEST, è un punto di riferimento per gli amanti del golf, ospitando. Insomma, a Palm Springs non ci si annoia davvero mai.

La Natura

Eppure è la natura a rappresentare l’elemento distintivo e unico al mondo di Greater Palm Springs. La regione è una porta d’accesso privilegiata per esplorare il Joshua Tree National Park e le meraviglie del deserto californiano.

Le sorgenti termali naturali, ricche di minerali, sono state per generazioni fonte di benessere e guarigione. Desert Hot Springs è rinomata per i suoi boutique resort e spa hotel che permettono di vivere appieno l’esperienza delle sorgenti termali naturali, disponendo sia di sorgenti minerali calde che fredde.

Palm Desert ospita The Living Desert Zoo and Gardens, uno dei pochi zoo del Nord America dedicati alla conservazione degli ecosistemi desertici. La bellezza del paesaggio e l’atmosfera unica del deserto non possono che invitare a rallentare il ritmo e a trovare una connessione profonda con la natura.

Dalle serate sotto un cielo stellato alle passeggiate tra i sentieri del Cove a La Quinta, Greater Palm Springs offre innumerevoli opportunità per gli amanti della natura e delle attività all’aria aperta, promuovendo un turismo che rispetta e valorizza l’ambiente circostante.

Partnership con 1000 Miglia?

Grandezza chiama grandezza, perché era solo questione di tempo prima che una location così unica al mondo entrasse in partnership con uno dei più grandi gioielli del nostro Paese: la 1000 Miglia.

La “corsa più bella del mondo”, che attraversa l’Italia celebrando le auto d’epoca rare, i paesaggi straordinari del Belpaese e uno spirito di eleganza senza tempo, potrebbe trovare presto una nuova casa nel Sud della California.

No, nessun abbandono dell’Italia (la gara immortale resterà sempre nello Stivale), bensì un evento “cadetto” che possa unire lusso, storia e performance.

Lo ha spiegato benissimo Scott White, CEO di di Visit Greater Palm Springs: “La nostra destinazione è da sempre un punto di riferimento per gli appassionati di motori. La 1000 Miglia incarna heritage, design e turismo esperienziale: valori che si integrano perfettamente con l’identità della nostra destinazione”.

“Mentre consolidiamo la nostra presenza in Italia, stiamo anche valutando come potrebbe prendere forma una futura esperienza 1000 Miglia a Greater Palm Springs”. Una possibile partnership che andrebbe ad arricchire ulteriormente una destinazione già superlativa apportando anche un tocco di italianità.