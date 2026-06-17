Temptation Island 2026, il falò si riaccende: le sette coppie pronte a mettere alla prova l’amore

Ci sono programmi che arrivano in palinsesto e programmi che arrivano nella stagione. Temptation Island appartiene alla seconda categoria, perché non si limita a occupare una prima serata televisiva, ma da anni accende un rito collettivo, un misto di curiosità, ironia, identificazione e giudizio popolare che ha trasformato il falò di confronto in uno degli oggetti narrativi più riconoscibili della televisione italiana.

La nuova edizione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia partirà mercoledì 24 giugno in prima serata su Canale 5, riportando il pubblico dentro quel laboratorio sentimentale in cui le coppie arrivano con una domanda apparentemente semplice e quasi sempre devastante: l’amore basta ancora?

Il meccanismo resta quello che il pubblico conosce bene. Sette coppie non sposate e senza figli in comune scelgono di separarsi temporaneamente e vivere l’esperienza del programma per verificare la solidità del proprio rapporto, tra villaggi separati, tentatori, tentatrici, video rivelatori e falò che, puntualmente, finiscono per trasformare una crisi privata in una resa dei conti nazionale. Il programma è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset, è a cura di Raffaella Mennoia e porta la regia di Andrea Vicario.

Perché Temptation Island funziona ancora

La forza di Temptation Island non è mai stata soltanto nella tentazione, parola facile, televisiva, perfetta per il titolo e per i promo. La sua forza sta nel fatto che ogni coppia entra convinta di sapere qual è il problema e poi, quasi sempre, scopre che il problema è un altro: non la gelosia, ma la fiducia; non il tradimento, ma il rancore; non la paura di perdere l’altro, ma il terrore di guardare finalmente se stessi senza alibi.

È un programma popolare nel senso più pieno del termine, perché prende sentimenti molto comuni — il sospetto, la possessività, la delusione, il bisogno di conferme, la noia, il matrimonio rimandato, la vita insieme che non assomiglia più alla promessa iniziale — e li mette davanti a una lente brutale, a tratti spietata, ma televisivamente irresistibile. E infatti, anche quest’anno, le premesse delle coppie sembrano già contenere tutto il materiale emotivo necessario per alimentare discussioni, clip virali e sentenze social.

Le sette coppie della nuova edizione

La prima coppia annunciata è quella formata da Gabriele e Sara, insieme da sei anni e mezzo e conviventi da due. A scrivere al programma è stato lui, convinto che il rapporto sia entrato in una zona di crisi profonda dopo la scoperta di alcune chat che hanno incrinato la fiducia. Gabriele si presenta come un fidanzato ancora molto innamorato, ma ferito dai continui alti e bassi della relazione; Sara, invece, ribalta la prospettiva e racconta un rapporto che sente stretto, quasi soffocante, segnato da una forma di possesso che l’avrebbe portata più volte ad allontanarsi. È il grande classico di Temptation Island: due versioni della stessa storia, entrambe convinte di essere quella giusta.

La seconda coppia è composta da Francesca e Danilo, fidanzati da quattro anni. A contattare la trasmissione è stata Francesca, che dice di non fidarsi più del compagno dopo essere stata contattata da una ragazza che le avrebbe mostrato presunte conversazioni avute con lui su una chat di incontri. Danilo respinge le accuse e parla invece di una gelosia diventata insostenibile, di controlli sui social, di un rapporto che per lui si sarebbe trasformato in una gabbia. Qui la domanda non è soltanto se ci sia stato o meno un tradimento, ma se una storia possa sopravvivere quando la fiducia è stata sostituita dal controllo quotidiano.

Ci sono poi Sabrina e Giovanni, fidanzati da sei anni e arrivati al programma con una crisi che sembra consumarsi più nel silenzio che nello scandalo. A scrivere è stato Giovanni, che non sente più la compagna vicina come un tempo e teme che qualcosa si sia rotto, anche nella dimensione più intima della coppia. Sabrina, dal canto suo, non nasconde i dubbi e ammette di non essere più sicura dei propri sentimenti. È forse una delle dinamiche più riconoscibili: non sempre l’amore finisce con un’esplosione, a volte semplicemente si raffredda, si ritira, smette di cercare casa nello stesso posto.

La quarta coppia è quella di Cristian e Soraya, insieme da un anno e otto mesi. A chiedere l’intervento del programma è stata Soraya, che racconta di vivere una relazione in cui sente sempre meno condivisione, sempre meno slancio, sempre meno desiderio di fare cose insieme. Tra le ragioni della crisi emergono la distanza nelle abitudini, nei desideri, nel modo di vivere il tempo libero e anche una certa incompatibilità quotidiana che, quando si è innamorati, può sembrare trascurabile, ma quando l’entusiasmo cala diventa improvvisamente gigantesca. In fondo, Temptation Island vive anche di questo: di piccoli dettagli che diventano prove d’accusa.

Bernadette e Diamante arrivano invece con una storia lunga sedici anni e una domanda che pesa come un macigno: perché lui non vuole ancora sposarla? A scrivere è stata Bernadette, stanca di una promessa che non arriva, di un futuro che resta sospeso, di un passo che per lei è diventato necessario e per lui continua a essere rimandabile. Diamante accetta l’esperienza per capire perché non riesca a darle ciò che lei chiede da tanto tempo. Dopo sedici anni, il falò non è più soltanto una verifica sentimentale, ma una specie di bivio esistenziale: o il rapporto trova una direzione, o il tempo passato insieme rischia di diventare il principale motivo per non avere il coraggio di lasciarsi.

La sesta coppia è Andrea e Iris, insieme da tre anni. È stata Iris a voler partecipare dopo aver scoperto messaggi e contenuti espliciti che avrebbero coinvolto il fidanzato e altre ragazze. Lei si chiede se la relazione che sta vivendo sia davvero ciò che merita; lui, invece, parla di una coppia attraversata dalla noia e dalla necessità di capire se ci sia ancora qualcosa da salvare. Anche qui la questione supera il fatto in sé e diventa più profonda: quanto può reggere una storia quando il dolore non è più un incidente, ma una condizione stabile?

A chiudere il gruppo sono Alessandra e Rosario, fidanzati da due anni e otto mesi e conviventi a Napoli. A scrivere è stata Alessandra, dopo aver perso fiducia nel compagno a causa di un tradimento che, secondo il suo racconto, avrebbe avuto il peso di una doppia vita sentimentale. Nonostante tutto, lei ha lasciato Milano per trasferirsi a Napoli e costruire una convivenza con lui, ma oggi si chiede se quella scelta sia stata davvero giusta. Rosario ammette l’errore, ma sostiene di aver già pagato abbastanza per quanto accaduto. È una dinamica perfetta per il programma: il passato non passa mai davvero, soprattutto quando uno dei due pensa di aver chiesto perdono e l’altro non ha ancora smesso di soffrire.

Il viaggio nei sentimenti riparte da una domanda semplice

Il linguaggio di Temptation Island è sempre lo stesso, e forse proprio per questo continua a funzionare. Le frasi sembrano già scritte dalla grammatica del programma: “non mi fido più”, “non so se lo amo”, “voglio capire”, “mi deve dimostrare qualcosa”. Sono formule che il pubblico conosce, commenta, imita, prende in giro e poi, spesso, riconosce come più vere del previsto.

Perché sotto la superficie del reality, sotto la musica iconica, sotto i pinnettu, i video e gli sguardi di Filippo Bisciglia davanti al falò, c’è una materia molto meno leggera di quanto sembri: la paura di essere traditi, la fatica di perdonare, il bisogno di essere scelti, l’umiliazione di sentirsi messi in secondo piano, il desiderio di capire se una storia è ancora amore o soltanto abitudine.

Ed è proprio qui che Temptation Island trova ogni anno il suo posto nella televisione estiva italiana. Non promette eleganza, non finge di essere ciò che non è, non chiede allo spettatore di sentirsi migliore dei protagonisti. Gli chiede soltanto di guardare. E, guardando, di giudicare, ridere, indignarsi, commuoversi o riconoscersi. Il falò, alla fine, è sempre lo stesso. Cambiano le coppie, cambiano le ferite, cambiano le frasi destinate a diventare virali. Ma la domanda resta identica: quando l’amore viene messo alla prova, cosa rimane davvero?