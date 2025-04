Firenze in Primavera, una sinfonia di gusto e bellezza

Firenze, con la sua bellezza senza tempo e il suo ineguagliabile patrimonio culturale, si risveglia in primavera, regalando ai visitatori un’atmosfera incantevole. I giardini fioriti e i profumi dei mille colori che sbocciano creano un palcoscenico perfetto per una serie di eventi esclusivi, dove aperitivi e cene in location storiche trasformano l’enogastronomia di alta qualità in una ragione imperdibile per passeggiare tra le eleganti boutique o ammirare tramonti mozzafiato sulla cupola del Brunelleschi o lungo le rive dell’Arno.

Il 7 aprile, nel cuore pulsante della città, Le Giubbe Rosse rinnova la sua vocazione di caffè letterario con l’evento «Less Tonic More Style». Questo incontro celebra la cultura del gusto attraverso una degustazione di formaggi artigianali dell’azienda Forme d’Arte, accompagnati dal gin toscano di My Gin Princi. Dalle ore 18:30, lo storico locale di Piazza della Repubblica si trasformerà in un palcoscenico sensoriale, dove l’eleganza della tavola si sposa con la tradizione casearia e la distillazione d’autore. Ogni dettaglio, in questo luogo intriso di bellezza e ispirazione, racconta una storia di passione e creatività.

Forme d’Arte, situata a San Gimignano, è un laboratorio del gusto che crea oltre 70 varietà di formaggi, realizzati con latte di pecora, capra e bufala. Queste vere e proprie opere d’arte gastronomiche sono pensate per sorprendere anche i palati più esigenti. Il gin di My Gin Princi, preparato con botaniche toscane e scorze di agrumi, omaggia le storiche limonaie medicee, restituendo un’esperienza autentica e raffinata. A rendere la serata ancora più speciale, il DJ set di Sara Soldevila accompagnerà ogni momento, creando un equilibrio perfetto tra suono e sapore, per un viaggio sensoriale che coinvolgerà tutti i partecipanti.

Questo evento alle Giubbe Rosse è una continuazione di una tradizione che ha fatto della bellezza, della ricerca e della condivisione i suoi valori fondamentali. Dal 1897, questo caffè letterario è un crocevia di parole, idee e visioni, dove la cultura dell’accoglienza si fonde con l’arte culinaria, creando un’esperienza che va oltre una semplice degustazione. Qui, il gusto diventa racconto, e ogni dettaglio rende omaggio allo spirito conviviale e creativo che da sempre anima questo luogo simbolo di Firenze.

Sempre il 10 aprile alle 18, Procacci 1885, situato in Via dè Tornabuoni 64R, ospiterà «Tartufo & Tradizione Fiorentina», un evento organizzato da Stefania Calugi Tartufi in collaborazione con Procacci 1885. Questa serata sarà un tributo alla tradizione culinaria fiorentina, con una degustazione di piatti tipici arricchiti e abbinati al tartufo di Stefania Calugi. L’ambiente intimo e raffinato di Procacci contribuirà a rendere la serata una celebrazione del gusto e dell’incontro tra eccellenze toscane.

Il menù della serata include:

– Arista alla fiorentina con uovo e tartufo fresco Stefania Calugi

– Panino Procacci con cremoso di tartufo Stefania Calugi

– Caramellatte al tartufo Stefania Calugi

– Calice di Villa Antinori Chianti Classico Riserva DOCG

Procacci 1885, rinomato per i suoi storici panini al tartufo e la selezione di vini Marchesi Antinori, accoglie con entusiasmo questa iniziativa, offrendo un ambiente elegante e senza tempo. La collaborazione con Stefania Calugi Tartufi, azienda leader nel settore dal 1987 e punto di riferimento per l’export del tartufo in oltre 40 Paesi, arricchisce l’evento con il sapore autentico di un prodotto simbolo della terra toscana.

Il tartufo è donna: Stefania Calugi, imprenditrice di successo, ha trasformato la sua passione familiare in un’azienda di oltre 1500 m², con 25 dipendenti, dedicata a valorizzare il “diamante della terra” in una vasta gamma di prodotti apprezzati in tutto il mondo.

Firenze, in primavera, diventa così un palcoscenico dove il gusto si trasforma in un’esperienza da vivere e condividere, unendo tradizione e innovazione in un abbraccio di bellezza e sapori. Eventi Chic si intrecciano con la voglia di trascorrere momenti all’aperto e di ritrovare gli amici, per condividere risate e programmare le prossime gite fuori porta in una magica atmosfera, rendendo ogni serata una celebrazione della vita.