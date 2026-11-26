Quando visita un hotel che porta il suo cognome, David Marriott ripete sempre la stessa abitudine: saluta e ringrazia ognuno degli addetti, da quelli alla reception, ai camerieri, fino al personale ai piani. «L’ho imparato da mio nonno e da mio padre. Bisogna trattare tutti con lo stesso rispetto, è la base dell’ospitalità», racconta il presidente del consiglio di amministrazione di un gruppo che raccoglie oltre 30 marchi e 10 mila proprietà in 148 Paesi. Un business globale, rimasto un affare di famiglia.

Panorama lo incontra in esclusiva a Roma durante il suo recente viaggio lungo lo Stivale, l’ultimo di molti: «Amo il vostro Paese», confida, «ci torno spesso, due estati fa ho trascorso le vacanze estive sulle Dolomiti. Quando assaggi la pasta per la prima volta in Italia, capisci che non l’avevi mai mangiata davvero». Mister Marriott ha modi cordiali e impeccabili, è un visionario che rispetta le sue origini, un predestinato rimasto con i piedi per terra.

Quanto agli annunci, di grande sostanza, preferisce affidarli a Neal Jones, il presidente per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa, che gli siede accanto: «Abbiamo poco più di 100 hotel in Italia, puntiamo ad arrivare a 200 entro i prossimi cinque anni», rivela per la prima volta alla stampa. «Vogliamo espanderci», continua Jones, «non solo nelle grandi città turistiche. Contiamo già 34 strutture nel nostro piano di sviluppo».

David Marriott e Neal Jones

Tra i più attesi, come esempi paradigmatici di una strategia diffusa, rientrano l’imminente W Milan e il Ritz-Carlton di Bellagio, sul lago di Como, che dovrebbe debuttare nel 2029. E proprio per questa alternanza di prospettive e di numeri, il colloquio diventa un’intervista doppia.

Come sta cambiando il mondo degli alberghi? Quali sono le nuove priorità che spingono a sceglierli?

David Marriott: «Prima dovevano sembrare luoghi familiari, con il bagno nella stessa posizione, gli arredamenti delle stanze simili, se non identici. Ora gli si chiede di trasmettere lo spirito di un luogo, di raccontare con chiarezza dove si trovano, anche attraverso il cibo e le esperienze proposte. Il nostro compito è aiutare gli ospiti a costruire e portarsi via connessioni locali autentiche».

La tecnologia è un alleato valido?

Neal Jones: «Sarebbe paradossale il contrario. La metà degli italiani dichiara di avere già usato l’intelligenza artificiale per costruire un itinerario. Per noi è la chiave per quella che definiamo “l’iper-personalizzazione”: imparare a conoscere meglio ciascuno dei nostri clienti per raccomandargli la stanza perfetta, con la vista e gli accessori preferiti, in linea con le sue preferenze di spesa. Sarà la regola entro i prossimi due anni».

Un concierge molto efficiente, invisibile in quanto digitale. Non si rischia di mettere in un angolo il fattore umano?

DM: «Nel nostro settore non scomparirà mai, il contatto alla reception e nei vari ambienti degli alberghi resterà il fulcro di tutto. Il cuore dell’ospitalità è entrare in sintonia con le persone, ascoltarle, aiutarle a vivere momenti memorabili. La tecnologia disponibile in una determinata epoca è giusto un supporto, uno strumento».

Si spieghi meglio.

DM: ««Era lì quando, quasi un secolo fa, i miei nonni volevano avviare un’attività di ristorazione e sono andati agli angoli delle strade con un piccolo contatore per scoprire il numero di persone che passavano a ogni incrocio e individuare il più affollato».

Era il 1927. L’anno prossimo celebrerete il centenario dalla fondazione. Come festeggerete?

DM: «Pensando ai prossimi 100 anni. Un motto di famiglia è che l’unica cosa costante è il cambiamento. Siamo partiti da un piccolo chiosco vendendo una bevanda a base di radici, siamo diventati quello che siamo con una consapevolezza scolpita nella mente: è necessario evolvere assieme ai bisogni dei nostri clienti».

Ovvero, dalla teoria alla pratica?

NJ: «Oggi si dà grande attenzione al benessere, perciò abbiamo stretto un accordo con gli hotel Lefay per gestire due resort dedicati al wellness sulle Dolomiti e sul lago di Garda. Ed è solo l’inizio. Posso annunciare che vogliamo far crescere il marchio in giro per l’Europa e, potenzialmente, nel resto del mondo».

Che altro?

NJ: «A Poltu Quatu, sulla costa nord-orientale della Sardegna, lanceremo le prime W Residences in Italia. Si tratta di residenze private con una galassia di servizi simili a quelli di un albergo di lusso. È un modello che in Medio Oriente si è consolidato e sta iniziando ad affermarsi nel nostro continente. Dove pensiamo crescerà parecchio nei prossimi cinque anni».

Un momento dell’intervista di Panorama a David Marriott

A proposito di crescita, cosa significa diventare adulti vedendo il proprio cognome scolpito sui palazzi in quasi tutto il pianeta?

DM: «È una bizzarra normalità (ride, ndr). Per me è sempre stato questo, sin da bambino. Ed è stato un motivo di grande fierezza, uno stimolo a far bene. Perché se un’azienda ha il tuo nome addosso, ti senti ancora più in dovere di onorarlo».

Come pensa di riuscirci?

DM: «Replicando un insegnamento del nostro fondatore, mio nonno. Ascoltando gli altri, chiedendogli sempre cosa pensano di una scelta da fare, di una strada da prendere. Negli affari, come nella vita, si cresce insieme».