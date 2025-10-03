De Montel Terme Milano: l’autunno del benessere tra vino, rituali e atmosfere dantesche

Milano corre sempre. Ma c’è un luogo, in città, che sa ribaltare il ritmo. È De Montel – Terme Milano, parco termale urbano che in ottobre accende un calendario fitto di esperienze: un mese che non si limita a proporre trattamenti o fitness, ma costruisce veri e propri rituali capaci di mescolare lentezza e intensità.

Il vino diventa benessere

In coincidenza con la Milano Wine Week (4-12 ottobre), il vino esce dal calice per trasformarsi in cura del corpo. Lo scrub ai vinaccioli, 20 minuti di polifenoli che illuminano la pelle, si abbina alla doccia emozionale Tempesta di Saturno, quasi fosse una degustazione sensoriale in forma liquida. Ancora più immersivo l’Idravitis, 80 minuti di scrub e massaggio con pepite di vinacciolo, un tesoro naturale che restituisce idratazione e armonia. Il vino, insomma, non solo come piacere, ma come disciplina estetica.

Aperitivi, dj set e crepes

Ogni giorno dalle 18 il rito dell’aperitivo incontra la dimensione del benessere. Calice in mano e accappatoio addosso: un gioco di contrasti che fa sorridere e rilassa. Tutti i giovedì, il cortile interno si trasforma in club termale, con dj set fino alle 22. Nel weekend, invece, arriva The Crepes Bar, con proposte dolci e salate che si inseriscono tra una sauna e una vasca.

Fitness in acqua e cene regionali

Il ritorno del Water Pilates (in collaborazione con Studio Svetle) porta in vasca movimenti lenti e precisi, che sciolgono tensioni e potenziano l’equilibrio. Dal 10 ottobre, ogni venerdì è tempo di serata piemontese: quattro portate placée che trasformano la cena in esperienza, circondata dal calore delle acque e della stagione.

Dante incontra Halloween

Il 31 ottobre, De Montel diventa palcoscenico di una Dante’s Inferno Night and Dinner. Gotico e poesia si intrecciano: quadri teatrali ispirati ai Canti della Divina Commedia, con Dante, Virgilio e la voce di Beatrice a guidare un percorso che mescola spettacolo, dj set e aperitivo. Un viaggio notturno che fonde wellness e letteratura, con la compagnia internazionale Elementz a rendere l’esperienza immersiva.

Ritualità che diventano cultura

L’autunno è anche il tempo delle cerimonie: dall’Aufguss che amplifica la sauna con gettate di calore e oli essenziali, al sound bath con gong e campane tibetane, fino alle meditazioni silenziose e alle esperienze sensoriali della linea Saturnia. Una sequenza che non è semplice programma, ma quasi un calendario laico del benessere: un modo per ritrovare se stessi nel cuore di Milano, tra acqua, suono e natura evocata.