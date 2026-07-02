Animali domestici in viaggio, cambia il turismo: sempre più vacanze a quattro zampe

Chi trova un amico trova… un compagno di viaggio. Per gli italiani l’animale domestico non è mai stato una presenza marginale. Ora, però, può diventare il vero co-pilota delle vacanze, capace di dettare legge su mete, hotel e itinerari. Una rivoluzione a quattro zampe che sta ridisegnando l’intera industria del turismo, tra nuove esigenze e servizi su misura. A scattare la fotografia di questo cambiamento è la nuova ricerca di Rover.com, il colosso globale dei servizi di pet care, che conferma come l’idea stessa di vacanza stia cambiando forma, un passo (e una zampa) alla volta.

Secondo le rilevazioni di Rover, oltre il 60% degli italiani dichiara di scegliere esclusivamente destinazioni pet-friendly, mentre per un intervistato su due la presenza del proprio animale incide in modo significativo sulle scelte legate alle vacanze. Un legame sempre più stretto, confermato anche dal fatto che per oltre il 25% degli italiani il pet rappresenta il compagno di viaggio preferito, subito dopo il partner (38%). Non solo: oltre il 70% degli italiani afferma di aver rinunciato almeno una volta a partire a causa delle difficoltà legate alla gestione del proprio animale. È da queste esigenze in continua evoluzione che prende forma un nuovo profilo di viaggiatore: non più alla ricerca soltanto di strutture “pet allowed”, ma di esperienze pensate per essere vissute pienamente con tutti i membri della famiglia, pet inclusi.

Da qui nasce Viaggi pet friendly in Italia, la nuova miniguida, adatta a tutte le stagioni, per viaggiare in Italia, realizzata da Rover in collaborazione con Lonely Planet Italia, leader di mercato nel settore delle guide turistiche. Pensata come fonte di ispirazione e strumento di servizio, la pubblicazione raccoglie destinazioni, esperienze pet-friendly, consigli pratici e informazioni utili per organizzare viaggi più consapevoli, costruiti attorno alle esigenze degli animali domestici e di chi li accompagna. Viaggi pet friendly in Italia propone un racconto di esperienze da condividere lungo tutto lo Stivale: dal trekking immersi nella natura al relax in spiaggia, dai percorsi urbani alla spa «con la coda», fino alle tappe più golose e ai migliori indirizzi dove soggiornare. Un invito a riscoprire un’Italia meno scontata, da vivere in modo più libero, inclusivo e sereno con il proprio animale domestico.

Servizi, informazioni e strutture: cosa cercano i «pet traveller»

Secondo i dati di Rover, la crescente centralità dell’animale domestico si riflette anche nelle esigenze pratiche legate all’organizzazione del viaggio. In fase di pianificazione, emerge innanzitutto l’importanza di individuare facilmente strutture ricettive pet-friendly, un fattore determinante per oltre la metà degli italiani (54%). A questo, si affianca la necessità di informazioni chiare e trasparenti su regole e restrizioni (42%), insieme al bisogno di suggerimenti concreti per gestire al meglio ogni aspetto del viaggio (40%). Rilevante è anche la possibilità di accedere a contatti utili sul territorio, come veterinari e servizi dedicati (43%).

Coerentemente, queste esigenze si ritrovano nei contenuti più ricercati all’interno di una guida pet-friendly: alloggi adatti (55%), destinazioni consigliate (46%), consigli pratici per viaggiare con il proprio animale (45%) ed esperienze da condividere (43%).

Viaggiare con i nostri animali domestici

Viaggiare con il proprio animale è prima di tutto un’esperienza emotiva. Quando si è costretti a separarsene, infatti, il 28% degli italiani dichiara di provare senso di colpa o ansia, mentre il 43% si sente comunque triste, pur sapendo di averlo lasciato in buone mani. Non sorprende quindi che il 41% indichi come principale valore del viaggio proprio la possibilità di non dover lasciare il proprio pet, affiancato dal 39% che sottolinea l’importanza dei momenti condivisi.

Accanto alla dimensione emotiva, emergono anche aspetti più concreti: secondo i dati di Rover viaggiare con un animale comporta una spesa aggiuntiva media di oltre 250 euro, mentre il 61% degli italiani dichiara di riuscire a bilanciare comfort e servizi in modo equilibrato. Anche fattori come il clima incidono sempre di più sulle scelte: il 36% preferisce partire in periodi meno affollati e più freschi, mentre il 26% orienta la propria scelta verso destinazioni come la montagna, considerata più adatte al benessere dell’animale.

La miniguida Viaggi pet friendly in Italia si inserisce quindi in un cambiamento più ampio: quello di un turismo sempre più attento al benessere, alla qualità del tempo condiviso e alla possibilità di vivere il viaggio senza rinunce. Uno strumento gratuito, digitale e accessibile, pensato per accompagnare chi desidera scoprire l’Italia insieme al proprio pet con maggiore semplicità e consapevolezza.

«Il legame tra persone e animali domestici è sempre più centrale anche nel modo di vivere il tempo libero. I dati confermano come il pet non sia più un elemento accessorio, ma un vero compagno di viaggio capace di orientare scelte, esperienze e priorità. Con questa guida vogliamo eliminare gli ostacoli pratici che ancora oggi spingono un sorprendente 70% degli italiani a rinunciare a viaggiare. L’obiettivo di Rover è garantire la massima tranquillità ai viaggiatori: sia a chi sceglie di esplorare l’Italia insieme al proprio animale – sapendo di poter contare sulla nostra rete di pet sitter locali anche a destinazione per esigenze dell’ultimo minuto o per dedicarsi, ad esempio, a una giornata al museo senza animali – sia a chi ha bisogno di lasciarlo a casa e partire senza sensi di colpa» ha commentato Elia Borrini, General Manager, International di Rover.