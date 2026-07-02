L’Italia del calcio prepara la svolta Maldini dt e Conte in panchina

Il futuro del calcio italiano sta per prendere forma. Il nuovo presidente federale Giovanni Malagò dopo aver presieduto il primo consiglio federale accelera i tempi per la figura del direttore tecnico. Malagò sta cercando di convincere Paolo Maldini ad occuparsi della rinascita del calcio italiano: un’occasione stimolante per l’ex bandiera del Milan escluso dal cuore del club rossonero qualche anno fa da Gerry Cardinale con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Maldini non sarà solo il direttore tecnico ma anche il presidente del Club Italia il che significa avere un ruolo di responsabilità e di controllo su tutte le squadre azzurre a livello giovanile. I contatti sono continui e l’arte diplomatica di Malagò alla fine dovrebbe portare Paolo in Federazione.

Conte ct anche grazie alla serie A

Malagò ripete che non ha ancora contattato nessuno per il ruolo di commissario tecnico ma c’è la spinta forte della Lega serie A per riportare Antonio Conte sulla panchina azzurra, mentre il nome di Roberto Mancini che era soprattutto un’idea di Malagò non ha trovato altrettanta corrispondenza tra i club di serie A. La Lega, che ha avuto un ruolo preponderante nell’elezione di Malagò, è pronta anche a scendere in campo in maniera pratica per aiutare la Federazione nell’oneroso contratto di Antonio Conte. Un’azione comune da parte di tutti i club per la rinascita del calcio azzurro, forse è la volta buona che Nazionale e società di serie A vadano nella stessa direzione per il bene del nostro calcio. Negli ultimi anni l’ostracismo verso l’azzurro aveva creato non pochi problemi, non ultimo il mancato stage prima degli spareggi di marzo poi conclusisi drammaticamente per l’Italia. Malagò assicura che entro pochi giorni il quadro sarà completato, a meno di sorprese al momento difficili da prevedere toccherà a Paolo Maldini e Antonio Conte risollevare il calcio italiano e portarlo al prossimo Mondiale dopo che per tre edizioni siamo rimasti a guardare.