Il primo esoscheletro indossabile: più facile fare trekking e ciclismo

Navee Exo S Pro è il primo robot esoscheletrico indossabile del marchio, presentato ufficialmente in Italia. Con questo nuovo prodotto, Navee entra nel mondo della robotica indossabile e amplia la propria visione di mobilità intelligente verso l’esplorazione su tutti i terreni. Tradizionalmente associati alla fantascienza, all’industria o a contesti professionali altamente specializzati, gli esoscheletri iniziano oggi a trovare applicazioni più vicine alla vita quotidiana. Exos S Pro combina leggerezza estrema, potenza elevata, autonomia prolungata e una risposta intelligente ai movimenti dell’utente. Il risultato è un dispositivo indossabile progettato per ridurre lo sforzo, preservare energia nel lungo periodo e rendere più naturale l’esperienza di movimento.

Come è fatto

Realizzato in fibra di carbonio e lega di alluminio di grado aerospaziale, ha un peso netto di 1,8 kg. La struttura è progettata per distribuire il peso in modo equilibrato sul corpo, riducendo la percezione dell’ingombro durante l’utilizzo prolungato. Il dispositivo integra materiali morbidi, traspiranti e delicati sulla pelle, insieme a una costruzione ergonomica pensata per adattarsi al corpo e accompagnarne i movimenti. E’ inoltre pensato per integrarsi con l’equipaggiamento outdoor: la struttura dell’esoscheletro non interferisce con l’uso degli zaini e delle tasche. La potenza di picco è di 980 W. Il dispositivo contribuisce a ridurre lo sforzo fisico fino al 35%, rendendo il movimento più fluido e meno faticoso, soprattutto nei percorsi caratterizzati da salite, discese e continui cambi di ritmo.

L’intelligenza artificiale

Il cuore di Navee Exo S Pro è il sistema di tracciamento del movimento in tempo reale basato sull’intelligenza artificiale, progettato per monitorare costantemente il movimento dell’utente e adattare l’assistenza in tempo reale. Il sistema supporta 10 modalità di riconoscimento delle azioni, rilevando e interpretando i movimenti con una latenza dell’ordine dei millisecondi. Questo consente all’esoscheletro di fornire supporto nel momento giusto, senza anticipare o forzare il gesto naturale dell’utente. Nelle attività outdoor permette agli appassionati di trekking di affrontare distanze più lunghe e percorsi più complessi, riducendo l’affaticamento accumulato nel tempo. Durante il ciclismo, aiuta a diminuire la fatica delle gambe nelle uscite intense. Nelle attività di sollevamento e trasporto di carichi, contribuisce ad alleviare la pressione sulle articolazioni della parte inferiore del corpo, riducendo lo sforzo muscolare e la sensazione di affaticamento.

L’autonomia

L’autonomia è fino a 40.000 passi con una singola ricarica. Questa caratteristica lo rende adatto ad attività outdoor prolungate, escursioni giornaliere e utilizzi professionali che richiedono supporto costante. La batteria da 5000 mAh è posizionata nella parte posteriore del dispositivo ed è facilmente sostituibile. Il sistema di cambio rapido consente di sostituire la batteria in pochi secondi, offrendo maggiore flessibilità durante le attività più lunghe. Grazie alla funzione di ricarica inversa da 20 W, EXO S Pro può trasformarsi in un power bank portatile per alimentare smartphone, action cam o altri dispositivi elettronici durante le attività all’aperto. Il sistema è progettato per operare in condizioni climatiche variabili, con un intervallo di funzionamento compreso tra -10 °C e 45 °C, caratteristica particolarmente utile per chi pratica attività outdoor durante tutto l’anno. La certificazione IP54 consente di affrontare polvere, schizzi e condizioni meteo non ideali. Può essere gestito tramite app disponibile per iOS e Android, consentendo all’utente di monitorare e regolare l’esperienza di utilizzo in base alle proprie esigenze. Sarà disponibile a partire dal 1° luglio 2026 al prezzo consigliato di 1.099 € su: sito di Navee, Amazon, Unieuro, Mediamarkt, Expert, Euronics, Trony e IsyTravel. Da luglio, gli utenti potranno provare il prodotto presso alcuni negozi selezionati in Italia, Toscana, Lazio, Sicilia, Lombardia, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Emila-Romagna, Piemonte e Liguria, sperimentando direttamente l’esperienza di utilizzo dell’esoscheletro indossabile.