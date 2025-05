72 ore nel Kufsteinerland

Nel cuore del Tirolo austriaco, a un passo dal confine con la Baviera, il Kufsteinerland si rivela come una destinazione autentica dove natura, cultura e sostenibilità convivono in armonia. Circondato dalle maestose cime del Kaisergebirge e impreziosito da una fortezza medievale che domina la città di Kufstein, questo angolo d’Austria è un invito a rallentare, respirare e riscoprire il contatto con l’essenziale.

Negli ultimi anni, il Kufsteinerland ha fatto della sostenibilità il suo tratto distintivo. Con una politica turistica orientata al basso impatto ambientale, ha ottenuto l’Ecolabel austriaco – uno dei massimi riconoscimenti in tema di turismo sostenibile – diventando la seconda regione tirolese a riceverlo dopo Seefeld. Un traguardo importante, raggiunto grazie a un sistema di gestione attento agli aspetti ecologici e sociali, che coinvolge i nove comuni del territorio: Ebbs, Erl, Bad Häring, Langkampfen, Niederndorf, Niederndorferberg, Schwoich, Thiersee e la città di Kufstein. Theresa Gorbach, coordinatrice per la sostenibilità, lo definisce «una pietra miliare e un punto di partenza per un percorso in continua evoluzione».

Uno degli elementi chiave di questo approccio è la mobilità green: grazie alla Kufsteinerland Card, ogni ospite può muoversi gratuitamente con i mezzi pubblici tra i comuni e verso i principali punti d’interesse. Autobus puntuali e frequenti collegano i laghi, i sentieri escursionistici e gli impianti di risalita, offrendo un’alternativa comoda e sostenibile all’auto privata. La regione è facilmente raggiungibile anche in treno, con collegamenti diretti da Verona e Bologna.

A questa vocazione ecologica si affiancano esperienze a stretto contatto con la natura, come i percorsi tematici dedicati a flora e fauna locale – dalle api alle erbe alpine, fino ai mammiferi del bosco – e la splendida riserva naturale del Kaisergebirge, regno di imponenti formazioni calcaree, ideale per trekking e mountain bike. Senza dimenticare i laghi balneabili, perfetti per chi sogna una vacanza tra montagna e relax.

Anche la cultura ha un ruolo centrale, valorizzata attraverso eventi come lo Yoga.Tage Festival (18-20 luglio), workshop, tradizioni tramandate e il sostegno alla produzione locale. Il Kufsteinerland si propone così come un modello di sviluppo turistico che rispetta e rafforza l’identità del territorio.

Con i suoi 44.000 abitanti, una vivace scena culturale e accademica, e una fusione armoniosa tra tradizione e innovazione, il Kufsteinerland è oggi una destinazione che unisce sostenibilità, benessere e autenticità. Un luogo dove vivere esperienze vere, nel ritmo lento delle stagioni.

Dove dormire nel Kufsteinerland

Che si scelga un hotel di design o un rifugio immerso nella natura, il Kufsteinerland sa come accogliere i suoi ospiti.

Hotel Gisela – Kufstein : nel cuore della città, questo boutique hotel unisce charme storico e comfort moderno. Un’ottima base per esplorare la fortezza e il centro culturale Festung Kufstein.

: nel cuore della città, questo boutique hotel unisce charme storico e comfort moderno. Un’ottima base per esplorare la fortezza e il centro culturale Festung Kufstein. Das Sieben – Bad Häring : wellness hotel a quattro stelle superior, specializzato in trattamenti di benessere e cucina salutare. La spa panoramica è il vero gioiello della struttura.

: wellness hotel a quattro stelle superior, specializzato in trattamenti di benessere e cucina salutare. La spa panoramica è il vero gioiello della struttura. Hotel Panorama Royal – Bad Häring : uno dei migliori hotel benessere del Tirolo. Offerte mediche, ayurveda e rigenerazione, il tutto immerso in una vista che spazia dalle Alpi alla valle dell’Inn.

: uno dei migliori hotel benessere del Tirolo. Offerte mediche, ayurveda e rigenerazione, il tutto immerso in una vista che spazia dalle Alpi alla valle dell’Inn. Biohotel Grafenast – Thiersee: per chi cerca un’esperienza sostenibile a 360°, questo hotel biologico è circondato dalla natura e completamente plastic free. Cucina vegetariana, legno naturale e relax totale.

Cosa vedere nel Kufsteinerland

Tre giorni bastano per innamorarsi, ma non per scoprire tutto. Ecco alcune tappe imperdibili:

Fortezza di Kufstein : simbolo della città, oggi è sede di eventi, concerti e mostre. La vista dalla torre è imperdibile.

: simbolo della città, oggi è sede di eventi, concerti e mostre. La vista dalla torre è imperdibile. Riserva Naturale Kaisergebirge : paesaggi alpini incontaminati, sentieri escursionistici e percorsi tematici tra flora e fauna locale. Ideale anche per la mountain bike.

: paesaggi alpini incontaminati, sentieri escursionistici e percorsi tematici tra flora e fauna locale. Ideale anche per la mountain bike. Festival del Teatro di Erl : un gioiello architettonico incastonato nel verde, dove opera e musica classica incontrano la natura.

: un gioiello architettonico incastonato nel verde, dove opera e musica classica incontrano la natura. Laghi balneabili di Thiersee ed Hechtsee : ideali per nuotare, rilassarsi al sole o praticare SUP e kayak.

: ideali per nuotare, rilassarsi al sole o praticare SUP e kayak. Percorsi tematici per famiglie : itinerari educativi con pannelli informativi su api, erbe, animali del bosco. Perfetti anche con i più piccoli.

: itinerari educativi con pannelli informativi su api, erbe, animali del bosco. Perfetti anche con i più piccoli. Raritätenzoo Ebbs : uno degli zoo privati più affascinanti dell’Austria, con oltre 500 animali esotici e da fattoria, ideale per le famiglie.

: uno degli zoo privati più affascinanti dell’Austria, con oltre 500 animali esotici e da fattoria, ideale per le famiglie. Pittoresco centro storico di Kufstein : passeggiando tra vicoli acciottolati e case colorate si scopre il volto più autentico della città.

: passeggiando tra vicoli acciottolati e case colorate si scopre il volto più autentico della città. Sommerrodelbahn Zahmer Kaiser : pista da slittino estiva per divertirsi con tutta la famiglia nel cuore delle Alpi.

: pista da slittino estiva per divertirsi con tutta la famiglia nel cuore delle Alpi. Passo Pendling e la Pendlinghaus : escursione panoramica da Thiersee con vista spettacolare sulla valle dell’Inn.

: escursione panoramica da Thiersee con vista spettacolare sulla valle dell’Inn. Centro erboristico “Natur erleben” di Bad Häring: per conoscere le piante officinali locali e partecipare a laboratori e visite guidate.

Dove mangiare nel Kufsteinerland

La cucina del Kufsteinerland unisce prodotti locali, tradizione tirolese e innovazione. Ecco cinque indirizzi da segnare: