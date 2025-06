Whoopi Goldberg sbarca a Posillipo: sarà nel cast di «Un posto al sole»

L’annuncio è di quelli destinati a lasciare il segno nella storia della televisione italiana: Whoopi Goldberg entrerà nel cast di Un posto al sole in occasione del trentennale della soap di Rai 3. La notizia è stata ufficializzata a Napoli durante la presentazione dei palinsesti Rai 2025-2026, tra applausi e incredulità. L’attrice statunitense, icona del cinema e dello spettacolo internazionale, interpreterà un ruolo ricorrente in alcune puntate previste per il 2026, segnando così un inedito e sorprendente crossover tra il mondo hollywoodiano e la quotidianità partenopea della celebre fiction.

Una trama misteriosa e un colpo di scena sentimentale

Per Whoopi Goldberg sarà la prima volta in una produzione italiana, e la prima volta a Napoli. Il suo personaggio sarà parte di una linea narrativa «singolare», come spiegano gli autori, che intreccerà atmosfere da mystery a una storia d’amore con uno dei volti storici della soap. Un ingresso in scena che promette di rinnovare lo slancio narrativo della serie, in onda ininterrottamente dal 1996, e di attrarre nuovi segmenti di pubblico, anche internazionale.

Whoopi Goldberg: una vita da protagonista

Attrice, comica, attivista e conduttrice, Whoopi Goldberg è una delle pochissime artiste al mondo ad aver conquistato tutti e quattro i maggiori premi dell’intrattenimento americano: Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award (il prestigioso EGOT). Nata a New York nel 1955, si è imposta nel panorama cinematografico mondiale con Il colore viola di Steven Spielberg (1985), ma il suo volto è entrato nella cultura pop grazie a successi come Ghost (che le è valso l’Oscar nel 1991), Sister Act, e la saga di Star Trek. Ha condotto per anni The View, programma di punta della tv americana, diventando una voce imprescindibile nel dibattito culturale e politico.

Rai, i nuovi palinsesti tra continuità e sorprese

L’arrivo della Goldberg è solo uno degli elementi che compongono il nuovo mosaico dei palinsesti Rai per il biennio 2025-2026. Presentati a Napoli dai vertici di Viale Mazzini, i nuovi assetti confermano la centralità di volti noti — come Amadeus, Alberto Angela e Serena Bortone — e l’apertura a produzioni internazionali e contaminazioni culturali. La fiction resta un punto cardine, con nuove stagioni di serie consolidate e debutti molto attesi. Forte l’investimento sul prime time di Rai 1, mentre Rai 3 si conferma laboratorio narrativo, capace di accogliere linguaggi innovativi pur restando fedele alla sua vocazione civile.