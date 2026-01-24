Undercover Miss Hong e il ritorno agli anni Novanta: quando il K-drama usa la commedia per parlare di potere, lavoro e identità

Ambientato nella Corea degli anni Novanta, Undercover Miss Hong è un K-drama firmato Studio Dragon che intreccia commedia e crime per raccontare genere, lavoro e memoria collettiva attraverso una protagonista femminile adulta e consapevole.

Undercover Miss Hong non nasce come semplice crime comedy con protagonista sotto copertura. La scelta di ambientare la storia nella Corea degli anni Novanta è tutt’altro che neutra: è un ritorno a un decennio in cui il successo professionale femminile era possibile, ma mai scontato, e in cui il mondo del lavoro restava profondamente segnato da gerarchie maschili e rituali informali di esclusione.

La protagonista Hong Geum-bo, élite della regolamentazione finanziaria soprannominata “la Strega di Yeouido”, accetta di infiltrarsi in una società di investimenti fingendosi una ventenne al primo impiego. Il travestimento diventa così un dispositivo narrativo potente: non solo uno stratagemma investigativo, ma una lente attraverso cui osservare come età, autorevolezza e identità vengano percepite — e spesso negate — nello spazio professionale.

Studio Dragon e l’architettura industriale del K-drama globale

Non è un caso che un progetto di questo tipo prenda forma all’interno dell’ecosistema di Studio Dragon, sussidiaria di CJ ENM e oggi uno dei principali motori creativi della serialità coreana. Con un portafoglio di centinaia di IP globali, migliaia di episodi prodotti e collaborazioni stabili con i più importanti sceneggiatori e registi del Paese, Studio Dragon ha costruito negli anni un modello industriale capace di coniugare racconto locale e risonanza internazionale.

Da titoli come Signal, Crash Landing on You e The Glory fino a produzioni più recenti, lo studio ha dimostrato come il K-drama possa essere insieme popolare e stratificato. Undercover Miss Hong si inserisce perfettamente in questa linea: una serie accessibile, ma tutt’altro che superficiale, che utilizza la commedia come veicolo di riflessione culturale.

Park Shin-hye e la scelta di una leggerezza consapevole

In materiali esclusivi forniti da Studio Dragon a Panorama per il pubblico italiano, Park Shin-hye racconta come Undercover Miss Hong sia arrivato in un momento molto preciso del suo percorso artistico, dopo ruoli più cupi e intensi.

«Dopo The Judge from Hell, mi chiedevo che tipo di personaggio avrei potuto interpretare in modo più leggero e giocoso. È stato allora che mi sono imbattuta nella sceneggiatura di Undercover Miss Hong. La premessa di Hong Geum-bo — conosciuta come la “Strega di Yeouido” — che accetta un lavoro come diplomata di 20 anni in una posizione entry-level mi è sembrata incredibilmente divertente e avvincente, ed è questo che mi ha spinta a unirmi al progetto.»

L’attrice sottolinea anche quanto l’ambientazione storica abbia influito sulla sua decisione. «Sono stata attratta da questo progetto perché è ambientato in un periodo che non avevo mai esplorato prima. In un’epoca in cui il successo sociale era tutt’altro che facile da ottenere per le donne, la premessa di una professionista affermata che va sotto copertura come dipendente di basso livello mi è sembrata affascinante e stimolante.»

Hong Geum-bo, una protagonista progressista senza retorica

Hong Geum-bo non è costruita come un’eroina simbolica, ma come una donna che resiste attraverso la competenza e la continuità. «Geum-bo è un personaggio onesto e persistente — qualcuno con una resilienza formidabile che è sopravvissuto a una competizione intensa. Anche all’interno di un ambiente sociale patriarcale, non si tira indietro né perde fiducia. Va avanti con forza, dimostrando pienamente le sue capacità. Questo, credo, sia il suo fascino più grande.»

Il dettaglio del nome, ridotto a un generico “Miss Hong” durante l’infiltrazione, diventa una forma sottile ma eloquente di cancellazione simbolica. «Quando va sotto copertura, non viene più chiamata con il suo nome completo ma semplicemente “Miss Hong”. Questo porta a momenti di frustrazione che riflettono sia i tempi che la sua personalità.»

Due età, due corpi, due linguaggi narrativi

Uno degli elementi più riusciti della serie è il lavoro sulla doppia identità della protagonista, costruita attraverso corpo, voce e stile. «Interpretare una ventenne ha comportato una certa pressione, perché molti spettatori ricordano il mio vero aspetto a quell’età. Per questo abbiamo prestato molta attenzione allo styling, per differenziare chiaramente la Geum-bo trentacinquenne dalla sua identità sotto copertura.»

Park Shin-hye descrive un contrasto volutamente netto: completi sartoriali e posture controllate per la professionista affermata, riferimenti espliciti alla cultura pop anni ’90 per la versione più giovane. «La ventenne Geum-bo si veste quasi come nell’era “Candy” degli H.O.T., con pantaloni hip-hop, camicie oversize e molte forcine per capelli. Volevo mostrare due lati distintamente diversi dello stesso personaggio, anche nel modo di parlare e nell’espressività.»

Maturità come risorsa espressiva

Il racconto dell’attrice si intreccia con una riflessione più ampia sul tempo e sull’esperienza. «Ho iniziato a recitare da adolescente e ho passato i vent’anni a spingermi costantemente oltre. Ora, a trent’anni, avendo intrapreso più progetti e costruito una famiglia, mi ritrovo a comprendere emozioni che prima non conoscevo. Questo ha ampliato la gamma di emozioni che posso esprimere.»

Una maturità che si riflette direttamente nella performance. «Forse perché ora ho circa la stessa età di Hong Geum-bo, ho trovato i suoi dialoghi profondamente relazionabili. Questo ha reso la performance più naturale e confortevole per me.»

Gli anni ’90 tra nostalgia e consapevolezza critica

La ricostruzione degli anni Novanta evita qualsiasi idealizzazione. «Questa serie cattura sentimenti che ricordo dalla mia infanzia. Anche se ero una studentessa, potevo percepire un’atmosfera segnata da pregiudizi di genere e dalla preferenza per i figli maschi. Quei ricordi hanno influenzato naturalmente la mia interpretazione.»

Il passato viene così osservato con affetto, ma anche con lucidità, diventando uno strumento per leggere il presente.

Una commedia corale che parla di giustizia condivisa

Sotto la trama investigativa, Undercover Miss Hong racconta una dimensione collettiva fatta di alleanze e solidarietà. «Fondamentalmente, questa è una storia su quanto possa essere potente l’unione di individui con punti di forza diversi dietro le quinte.»

È qui che la serie trova il suo equilibrio più maturo: una commedia che intrattiene senza rinunciare a un discorso su lavoro, ingiustizia e possibilità di cambiamento.

Perché Undercover Miss Hong conta davvero

Undercover Miss Hong è un K-drama che sceglie la leggerezza come strategia narrativa, non come scorciatoia. Forte di una solida architettura industriale e di una protagonista femminile adulta e consapevole, la serie dimostra come il racconto seriale coreano sappia ancora reinventarsi, usando il passato per parlare con precisione del presente.

Ed è proprio in questa combinazione di industria, performance e coscienza culturale che Undercover Miss Hong trova la sua forza più duratura — e la ragione per cui merita di essere letto, prima ancora che guardato.