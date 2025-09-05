The White Lotus 4: la nuova stagione approda in Francia

Dopo Hawaii, Sicilia e Thailandia, The White Lotus è pronta a sbarcare in Francia. La serie cult creata da Mike White per HBO, tra i più grandi successi televisivi degli ultimi anni, avrà come scenario per la quarta stagione «Le Lotus Blanc».

La produzione potrebbe avrebbe puntato il celebre Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, storico resort a cinque stelle del circuito Four Seasons, affacciato sul Mediterraneo e a pochi chilometri da Cannes. Un luogo che da sempre attrae il jet set internazionale e che, con la sua aura glamour, si presta perfettamente all’universo satirico e lussuoso della serie.

HBO, che collabora da tempo con la catena Four Seasons per ambientare le stagioni precedenti, non ha ancora confermato ufficialmente né il resort principale né le altre strutture coinvolte. In Francia, infatti, esiste anche il Four Seasons di Megève, ma la scelta di una località alpina appare improbabile: alcuni membri del cast hanno rivelato che Mike White «odia il freddo» e in passato ha sempre bocciato l’idea di ambientare la serie in scenari sciistici.

Come già accaduto in Thailandia, anche questa nuova stagione potrebbe intrecciare più location, alternando alberghi simbolo del lusso francese a scenari naturali mozzafiato. La Costa Azzurra, con la sua storia di cinema e mondanità legata al Festival di Cannes, promette di aggiungere un ulteriore strato di fascino al format che unisce mistero, ironia e critica sociale.

The White Lotus si prepara così a un nuovo capitolo tra intrighi, eccessi e inevitabili tragedie, stavolta con il profumo di lavanda e il sole del Mediterraneo come cornice.