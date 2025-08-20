Temptation Island torna in autunno: ecco le novità della nuova stagione

L’edizione 2025 di Temptation Island ha segnato un vero e proprio record: share superiori al 30% e puntate doppie – e persino triple! – un esperimento televisivo senza precedenti per il reality dell’amore, che alla fine si è trasformato in un successo clamoroso. Il pubblico non ha mai perso un colpo, restando fedele a Filippo Bisciglia – ormai simbolo storico del programma – e alle coppie che ogni anno riescono a regalare risate, riflessioni… e inevitabili dubbi sulle relazioni.

Proprio grazie a questo entusiasmo, sta per arrivare una novità: a settembre Temptation Island potrebbe tornare. L’indiscrezione arriva da Fanpage, ma non si tratterebbe di una classica edizione. Pare, infatti, che sia in cantiere una sorta di mega reunion con le coppie delle passate stagioni, un format inedito che somiglia più a un episodio speciale (o addirittura a più episodi) di una serie televisiva.

L’obiettivo sarebbe riprendere le storie di chi ha affrontato la centrifuga delle tentazioni – non sempre superata – e riportarle sotto i riflettori per scoprire cosa è cambiato nella loro vita. Diversamente dalle edizioni autunnali viste nel 2020 e nel 2024, questa volta si tratterebbe di rivedere volti già noti, a cui il pubblico si è affezionato, ponendosi domande del tipo: «Com’è andata davvero? Che fine hanno fatto? Qual è la loro vita adesso?». Domande che i social, da soli, non sempre riescono a soddisfare.

Si tratterebbe di una mossa strategica di rilievo per Mediaset, che continua a puntare sul programma come uno strumento capace di intercettare gli umori del pubblico e mantenerlo sempre coinvolto. Con la sua ironia affilata – eccezion fatta per i momenti di maggiore tensione – Temptation Island si conferma uno show irresistibile, merito soprattutto delle coppie, scelte con cura per generare dinamiche intriganti e imprevedibili.

E se davvero a settembre ci sarà questo speciale, la curiosità più grande riguarda Alessio e Sonia. Non dimentichiamoci la notizia della loro cancellazione dall’albo degli avvocati. Per cui non ci resta che aspettare per scoprire cosa sta accadendo nella loro vita e in quella degli altri.