Temptation Island 2025, il gran finale: ecco che fine hanno fatto le coppie

Canale 5 ha chiuso col botto: l’ultima puntata di Temptation Island 2025 ha svelato che fine hanno fatto le coppie un mese dopo il programma, tra rivelazioni postume, ritorni al limite dell’umana comprensione e—udite udite—una gravidanza inaspettata.

L’appuntamento conclusivo ha segnato il record assoluto per il reality: ben 4.601.000 spettatori incollati allo schermo, con uno share del 32.9%. La stagione più seguita di sempre.

Ecco il riassunto finale, dove le corna si contano più degli ascolti e un gazebo si rompe… nel cuore di tutti noi.

Maria Concetta, tra nastro adesivo e 12 euro di pizza: il riscatto della cerva

Maria Concetta ha avuto il suo momento di gloria. Dopo un’intera edizione vissuta nell’ombra (salvo qualche “Toporatto!” urlato con la grazia di un’arpia medievale), ha dimostrato al mondo che no, non era pazza. Solo tradita. La sua sana abitudine di millimetrare divani e letti con nastro adesivo, alla ricerca di capelli sospetti, trova finalmente giustificazione in un estratto conto.

Il suo fidanzato aveva tentato di broccolare con la tentatrice Marianna, la quale però, con encomiabile autocontrollo, era riuscita a non vomitare in diretta. A un mese dalla fine, Maria Concetta si presenta da sola da Bisciglia, pronta a sputare tutto: la soffiata del tradimento pregresso, il tentativo ridicolo di Angelo di raccontare che la ex lo avesse “preso con la forza, contro la sua volontà”, e quel weekend sparito in cui l’uomo si era dato alla fuga.

Clamorosa la svolta forense: l’estratto conto rivela una spesa di 12 euro da Jimmy Pizza, dove i tranci costano 6. Tradimento ammesso. “È stato un attimo di distrazione”, dice lui. Certo. Come guidare contromano per 40 chilometri “senza farci caso”.

Maria Concetta, novella Sherlock Holmes, lo lascia definitivamente. E non solo per le corna: “Amo i tuoi denti gialli, il tuo seno cadente, le tue rughette” erano tra i complimenti che l’uomo le rivolgeva. Un caso raro in cui il nastro adesivo sarebbe stato utile… ma direttamente sulla bocca del soggetto.

Il terrapiattista si riproduce: è allarme planetario

Sorpresa! Simone, il nostro teorico della Terra piatta con un quoziente romantico pari al livello del mare, sarà papà. Sonia, la sua (ex?) compagna, ha scoperto la gravidanza dopo averlo finalmente lasciato all’ultimo falò.

Filippo Bisciglia annuncia la lieta novella con un entusiasmo quasi inquietante, come se la coppia stesse per ricevere un’onorificenza invece di affrontare una condanna. Per fortuna, vivono in una casa su due piani con ingressi separati: un dettaglio che ha fatto tirare un sospiro di sollievo all’intera nazione.

Simone, noto per aver limonato una tentatrice nel bagno, dichiara: “Sonia sarà una mamma perfetta, soprattutto perché ci sono io al suo fianco”. Qualcuno lo fermi.

La domanda ora è: Simone crederà alla pancia piatta? E che succederà quando il bambino scoprirà che i dinosauri non sono finzione creata dalla NASA? Per il bene di tutti, confidiamo nel silenzio stampa.

Marco chiude con Denise: sembra una finale dei Mondiali

Se la separazione da Denise fosse una partita di calcio, Marco avrebbe segnato al 120esimo, ai rigori, con la maglia strappata e le lacrime agli occhi. Dopo un falò di confronto che aveva lasciato intendere una riconciliazione, lo ritroviamo un mese dopo… solo. Un miracolo.

Denise, la fidanzata-mammachioccia con tendenze da gestapo digitale, lo obbligava a mostrare la cronologia ogni volta che riceveva un messaggio. E non era nemmeno una novità: già nel villaggio aveva flirtato con il tentatore Flavio e trattato Marco come un peluche smarrito.

La storia, in realtà, si trascinava da un tradimento del 2022. Da allora, Denise pareva rimasta solo per fargliela pagare. Marco, però, ha finalmente visto la luce: “Me ne sono andato di casa perché voleva plasmarmi. Però io sono Marco e, se vuoi stare con me, mi accetti per quello che sono”.

“È stata una decisione sofferta… sono tornato a vivere da mamma”, ammette. Ma attenzione: “Denise e i suoi figli staranno a casa mia finché non trovano una soluzione”.

Denise, tornata da Bisciglia, piange. Non capisce. Non accetta. Non cambia. Speriamo solo che la cronologia la vada a controllare su un altro telefono, a breve.

Sonia M. e Alessio: il ritorno di cui non avevamo bisogno

Sonia M. era la regina. Ora, è diventata ancella del nulla. Ritorna con Alessio, l’avvocato di sé stesso, protagonista di un’interpretazione di Forum andata male. Terzo falò. TERZO. Loro parlano ancora come se stessero facendo l’esame di procedura civile, ma senza più divertire nessuno.

Alessio decide di tornare con lei perché “ha provato il distacco”. E lei? Accetta. Con la motivazione solida come un biscotto bagnato: “Otto anni di relazione non si buttano via”. Anche se lui le ha detto di non amarla, di dover pensare a donne più giovani per fare l’amore, e che le ha chiesto di sposarlo “per gratitudine”.

A un mese dalla fine, tornano davanti a Bisciglia e annunciano: si sposano. No, non è uno scherzo. È solo la TV che ci prende a ceffoni. Speriamo sia solo un copione. Se è vero, abbiamo perso tutti.

Valentina e Antonio: nozze sì, gazebo no

Valentina e Antonio escono felici, rumorosi e colti da improvviso impulso matrimoniale. “Mi vuó spusà?” campeggia ancora nelle nostre retine come una minaccia di mal di testa cronico. Sì, si sposano. Sì, nonostante lui sia andato a Sharm con un’altra. Sì, anche se il viaggio se l’era inventato come “vinto alla lotteria”. Premio fedeltà.

Un mese dopo, tutto è pronto: vestito, ristorante, data. Ma arriva il colpo di scena: si è rotto il gazebo. Il vero protagonista di questa edizione, colpito da una tromba d’acqua. Grave perdita per l’arredamento trash nazionale.

Ora che non possono più litigare per il gazebo, cosa succederà? La tensione cresce.

E così anche quest’anno, Temptation Island ci ha regalato amore, dolore e relazioni con meno fondamenta del gazebo distrutto. Ma soprattutto, ci ha ricordato che l’amore vero esiste. Lì fuori. Lontano da questi.