Temptation Island 2025, la terza puntata: addii, bollette non pagate e sedie che volano (letteralmente)

Il resoconto, senza filtri, della terza puntata di Temptation Island: falò infuocati, coppie al limite e Antonio che trasforma il villaggio in un’arena di wrestling. Tra confessioni shock, gelosie patologiche e dichiarazioni da brividi («l’anello gliel’ho dato per gratitudine»), la puntata del 17 luglio non ha risparmiato colpi di scena. E la prossima settimana… si raddoppia.

Filippo Bisciglia ci raddoppia la dose. La terza puntata di Temptation Island è andata in onda giovedì 17 luglio in prima serata su Canale 5 (e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity), ma la vera notizia è che da settimana prossima si raddoppia: due serate consecutive, mercoledì 23 e giovedì 24 luglio. Perché se il dramma è troppo, meglio spalmarlo su due giorni.

Nel frattempo, cosa è successo in questa terza esplosiva puntata? Di tutto: sedie che volano, fidanzati che si rotolano per terra e rivelazioni inaspettate…

Antonio e Valentina: l’amore ai tempi del mutuo non pagato

Tra i protagonisti assoluti della serata, Antonio Panico, personal trainer napoletano, e la sua (ancora?) fidanzata Valentina Riccio. I due stanno insieme da un anno, ma a giudicare da ciò che abbiamo visto, l’amore è finito da circa… undici mesi e mezzo.

Antonio ha perso completamente la calma al falò. Dopo aver visto Valentina descriverlo come “tirchio, infantile e incapace di darle attenzioni”, e accusarlo di vivere a casa sua “per non pagare l’affitto”, l’uomo ha reagito con la grazia di un elefante in una cristalleria. Di fronte al video in cui la sua dolce metà ballava allegramente con il single Francesco, il suo commento poetico è stato: “Muovilo il c*lo, questo sai fa”.

Seguono: distruzione creativa di arredi, urla strazianti rivolte a compagni d’avventura palesemente disinteressati, insulti a Francesco e lacrime. Sì, lacrime vere. “Pensavo di aver trovato la donna della mia vita… e mi manca”, ha detto singhiozzando. Per poi, con un barlume di lucidità, aggiungere di essere contento di non essersi tatuato il suo nome. Almeno un rimpianto risparmiato.

Poi minaccia il falò di confronto, piange, urla, si strappa metaforicamente i capelli… salvo poi restare nel programma. Alla fine niente falò. Solo falò di nervi.

Nel frattempo, Filippo Bisciglia assisteva all’intera scena con un’espressione che urlava: “ma io volevo fare il cantante”.

E Valentina? Al falò ha scoperto che Antonio ha occhi (e forse anche qualcosa di più) per la single Marta. Ha quindi definito il fidanzato come “un pagliaccio infantile che non cambierà mai”. E per consolarla è arrivata Denise, sempre pronta con la perla di saggezza: “Potresti essere la più bella di tutte, ma lui ti tradirebbe lo stesso con la scimmia di Tarzan”.

Eppure, nonostante tutto, Valentina ha deciso di restare. Forse per vedere se Antonio lancerà anche un divano nella prossima puntata.

Rosario e Lucia: “Ti amo, ma non conviviamo (e nemmeno ci amiamo)”

Situazione tesa anche tra Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo, insieme da due anni ma evidentemente in due relazioni diverse. Lei sogna la convivenza, lui sogna… la libertà.

Rosario, infatti, non vuole saperne di vivere insieme perché ancora traumatizzato dalla precedente convivenza. Per lui, Lucia non è un progetto di coppia, ma più un bel passatempo con cui dimenticare l’ex.

Lucia ha finalmente fatto due più due, realizzando di essere “il modo con cui Rosario vuole mettersi alle spalle la relazione finita”. E la frase che ha fatto scattare gli allarmi è arrivata puntuale: “Se davvero mi amasse non avrebbe nemmeno accettato di venire a Temptation”. Punto per lei.

Sonia e Alessio: amore al capolinea (con fermata dallo psicologo)

E finalmente, dopo tre puntate di tira e molla, è arrivato il tanto atteso falò di confronto tra Sonia Mattalia e Alessio Loparco, due avvocati che hanno litigato più in tre settimane di reality che in anni di tribunale.

Prima di parlare con Sonia, Alessio ha chiesto di vedere i video. Probabilmente per raccogliere prove per la separazione. Lei lo ha accusato di aver nascosto il vero motivo della sua partecipazione al programma: “Hai mentito sulla motivazione e non è stato bello scoprirlo qui”.

La risposta di lui, tra l’onesto e il tragicomico, è stata: “Se lo avessi scoperto a casa, non avresti consentito. Per non perdere la chance non te l’ho detto”.

Poi, come se non bastasse, ha anche ammesso di non sapere se ama davvero Sonia. Anzi, l’ha accusata di non lasciargli lo spazio per capirlo (della serie: ti amo ma non troppo).

Il verdetto è chiaro: è finita. Alessio se ne va e promette di iniziare “un percorso psicologico importante”. Sarà sicuramente più costruttivo di questo.

E gli altri?

Maria Concetta ha ufficialmente soprannominato il suo Angelo come “Pinocchio 2.0” , convinta che le sue resistenze alle avance siano una favoletta degna di Geppetto. Intanto lui sembra interessato alla single Marianna , che di legnoso ha ben poco.

ha ufficialmente soprannominato il suo Angelo come , convinta che le sue resistenze alle avance siano una favoletta degna di Geppetto. Intanto lui sembra interessato alla single , che di legnoso ha ben poco. Denise, dal canto suo, si avvicina pericolosamente al single Flavio. Il fidanzato Marco, nel vedere le immagini, ha sfoggiato l’espressione classica di chi sta rivalutando la sua scelta di vita. E forse pure la partecipazione al programma.

In sintesi?

Lacrime, insulti, sedie che volano e promesse di percorsi psicologici: Temptation Island 2025 ha ingranato la marcia giusta. E dalla prossima settimana si fa sul serio: doppio appuntamento, doppie crisi, doppio dramma.

La vera domanda è: chi uscirà intero da quest’isola delle tentazioni? Probabilmente solo Filippo Bisciglia. E nemmeno lui ne è troppo sicuro.