Su Canale 5 al via “Pressing – Nel cuore dello sport” con Alberto Brandi e Monica Bertini

Torna oggi, in seconda serata, su Canale 5 “Pressing – Nel cuore dello sport”, il nuovo format che raccoglie l’eredità di un programma storico di Mediaset portandolo in una dimensione più ampia e contemporanea. Non solo calcio, ma spazio anche ai grandi eventi e alle emozioni degli altri sport che segnano il calendario internazionale.

Alla conduzione due volti d’eccezione

A guidare il programma saranno Alberto Brandi, volto simbolo delle domeniche sportive di Mediaset con Guida al Campionato e Controcampo, e Monica Bertini, che porta freschezza e autorevolezza nel racconto. Una coppia capace di unire tradizione e innovazione per offrire al pubblico un’esperienza televisiva coinvolgente e ritmata.

Ospiti, opinionisti e campioni

Al fianco dei due conduttori ci sarà un parterre di opinionisti e ospiti d’eccezione. Tra le new entry spicca Clemente Russo, leggenda del pugilato olimpico – ha partecipato a quattro edizioni dei Giochi – e tifoso appassionato del Napoli. Sul fronte calcistico, invece, i commenti saranno arricchiti dalle voci di tre grandi ex campioni: Alessio Tacchinardi, Andrea Ranocchia e Giampaolo Pazzini.

Serie A, il grande ritorno dopo la sosta

Il nuovo Pressing offrirà interviste, analisi, collegamenti e tutti gli highlights della giornata di Serie A, che riparte dopo la pausa. Riflettori puntati sull’attesissimo big match Juventus-Inter e sul posticipo Milan-Bologna, con il commento tecnico di chi il calcio lo ha vissuto direttamente sul campo.

Mediaset rafforza l’offerta sportiva

Con questa nuova edizione, Mediaset prosegue il suo percorso di sviluppo editoriale, rafforzando l’offerta di informazione e intrattenimento sportivo. L’obiettivo è avvicinarsi sempre di più al pubblico, raccontando i fenomeni e le imprese che accendono la passione degli sportivi, con competenza, ritmo e capacità di approfondimento.