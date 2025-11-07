Stranger Things Day: Netflix celebra la quinta stagione con la première mondiale e i primi minuti online

Il 6 novembre 2025 Netflix celebra lo Stranger Things Day con la première mondiale della quinta e ultima stagione a Los Angeles e la pubblicazione online dei primi cinque minuti del nuovo capitolo. La chiusura del cerchio e il futuro della serie.

Il 6 novembre non è una data qualunque per i fan di Stranger Things. È il giorno in cui, nel 1983, il piccolo Will Byers scompare misteriosamente a Hawkins, dando inizio agli eventi della serie. Da allora, la data è diventata lo Stranger Things Day e per il 2025 Netflix ha scelto di rendere omaggio alla saga con un evento speciale: la première globale della quinta e ultima stagione a Los Angeles in concomitanza con la pubblicazione online dei primi cinque minuti del nuovo capitolo.

Il cast riunito

Sul red carpet della première hanno sfilato tutti i protagonisti della serie, da Millie Bobby Brown (Undici) a David Harbour (Jim Hopper), da Winona Ryder (Joyce Byers) e Noah Schnapp (Will Byers) a Gaten Matarazzo (Dustin Henderson) e Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), e tutto il resto del cast insieme ai creatori e fratelli Matt e Ross Duffer.

Ritorno al Sottosopra

Durante la celebrazione, Netflix ha rilasciato in anteprima i primi cinque minuti della quinta stagione, disponibili su YouTube e sulla piattaforma italiana. La scena iniziale è un flashback ambientato nel novembre 1983, sei giorni dopo la scomparsa di Will: secondo Matt Duffer, “per chiudere la storia dovevamo riportarla a lui”. Ma per sapere cos’è davvero il Sottosopra e perché Will era stato scelto, lo scopriremo il 27 novembre con la prima parte degli episodi. La quinta stagione sarà infatti suddivisa in tre volumi: il primo con gli episodi 1-4, appunto il 27 novembre, il volume 2 con gli episodi 5-7 il 26 dicembre, mentre il gran finale debutterà il primo gennaio 2026.

L’universo si espande

Durante lo Stranger Things Day, è stata annunciata anche una nuova serie animata: Stranger Things: Storie dal 1985, in uscita nel 2026, ambientata tra la seconda e la terza stagione, espanderà l’universo della serie. Netflix ha già diffuso delle immagini inedite dello spin-off e un video dietro le quinte.

Così Stranger Things si prepara a chiudere il cerchio tornando al 1983. Dopo otto anni, il countdown verso il finale è iniziato e forse scopriremo cosa nasconde veramente il Sottosopra.