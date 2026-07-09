Seveso, il disastro della diossina diventa una docuserie HBO Max

A cinquant’anni dalla catastrofe ambientale che sconvolse la Brianza e cambiò per sempre il rapporto tra industria, salute e ambiente, HBO Max annuncia “SEVESO – Il disastro della diossina”, una produzione originale in tre episodi firmata Fandango in associazione con Feltrinelli

A cinquant’anni da una delle ferite ambientali più profonde della storia italiana, Seveso torna al centro del racconto pubblico. HBO Max ha annunciato la nuova docu-serie originale “SEVESO – Il disastro della diossina”, una produzione in tre episodi che sarà disponibile prossimamente in esclusiva sulla piattaforma e che ricostruisce la storia della più grande catastrofe ambientale italiana, oltre che una delle più gravi al mondo causate dall’uomo.

Il 10 luglio 1976 Seveso era un paese della Brianza come tanti altri, a pochi chilometri da Milano, immerso in uno dei cuori produttivi e industriali del Paese. Poi, in pochi minuti, tutto cambiò. All’ICMESA, una fabbrica con sede a Meda e di proprietà di una multinazionale svizzera, si verificò un grave incidente che liberò nell’aria una nube tossica contenente diossina, una sostanza allora quasi sconosciuta al grande pubblico e destinata a diventare il simbolo di una nuova consapevolezza collettiva: quella dei rischi invisibili prodotti dall’industria quando la tutela della salute e dell’ambiente viene sacrificata alla logica della produzione.

La nube tossica che cambiò l’Italia

La docu-serie parte da quel giorno e dal paradosso più inquietante della vicenda: all’inizio, quasi nessuno comprese davvero cosa fosse accaduto. La nube uscita dall’impianto chimico non aveva l’aspetto spettacolare di una catastrofe immediata, non somigliava alle immagini con cui spesso si raccontano i disastri industriali, eppure portava con sé un veleno silenzioso, capace di depositarsi sulla terra, sull’acqua, sugli animali e sui corpi delle persone.

Secondo la sinossi diffusa da HBO Max, la serie racconta anche i tentativi dei vertici aziendali e di una parte della politica di minimizzare l’incidente, ritardando la piena comprensione della gravità dell’accaduto. La diossina rilasciata nell’ambiente era una sostanza infida, persistente, cancerogena anche a distanza di anni, proprio perché in grado di accumularsi nei tessuti e nell’ecosistema, trasformando un incidente industriale in un trauma sanitario, ambientale e sociale destinato a durare molto più a lungo dell’emergenza iniziale.

Quello di Seveso non fu soltanto un disastro locale. Fu una vicenda che colpì un’intera comunità, imponendo evacuazioni, abbattimenti di animali, bonifiche, paure collettive e domande laceranti sulla responsabilità delle imprese, sui controlli pubblici e sul diritto dei cittadini a conoscere la verità quando la loro salute è in pericolo.

Una ferita ambientale diventata memoria civile

“SEVESO – Il disastro della diossina” sembra voler lavorare proprio su questo doppio livello: da una parte la ricostruzione della cronaca, dall’altra la memoria di un trauma nazionale che ha contribuito a cambiare il modo in cui l’Europa guarda alla sicurezza industriale. Dopo Seveso, infatti, il nome del comune brianzolo è diventato sinonimo di rischio chimico e di necessità di regole più severe per prevenire incidenti gravi e limitarne le conseguenze sulla popolazione e sull’ambiente.

Il disastro del 1976 aprì gli occhi al mondo su un tema che oggi appare centrale, ma che allora era ancora troppo spesso marginale: l’industria non può essere considerata soltanto motore economico, perché ogni scelta produttiva ha un impatto sulla vita delle persone, sui territori e sul futuro delle comunità che quei territori li abitano.

In questo senso, la docu-serie arriva in un momento simbolico. Il cinquantesimo anniversario non è soltanto una ricorrenza storica, ma l’occasione per interrogarsi su quanto quella lezione sia stata davvero assorbita, in un presente in cui ambiente, salute pubblica, trasparenza industriale e responsabilità politica sono ancora temi apertissimi.

La produzione

La docu-serie è una produzione Fandango in associazione con Feltrinelli, prodotta da Domenico Procacci e Laura Paolucci. È scritta da Chiara Battistini, Matteo Liuzzi, Niccolò Martin e Fabio Ragazzo, ed è basata sul podcast “Seveso – la Chernobyl d’Italia”, produzione originale Audible. La regia è firmata da Chiara Battistini.

Con “SEVESO – Il disastro della diossina”, HBO Max sceglie quindi di riportare al centro una pagina drammatica della storia italiana, non come semplice racconto del passato, ma come monito ancora attuale. Perché Seveso non è soltanto il nome di un disastro ambientale: è il nome di un prima e di un dopo, di una comunità ferita e di una verità che, per troppo tempo, qualcuno provò a tenere nascosta.