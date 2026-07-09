Mondiali, vent’anni dopo Berlino: tutte le curiosità della notte che rese l’Italia immortale

Vent’anni dopo, Berlino 2006 non è soltanto una fotografia rimasta nella memoria collettiva: Fabio Cannavaro che alza la Coppa del Mondo, Fabio Grosso che corre con le braccia larghe, Gianluigi Buffon che urla, Andrea Pirlo che sorride appena, Marcello Lippi che si lascia travolgere soltanto dopo avere messo al sicuro persino gli occhiali. È anche una partita piena di coincidenze, dettagli tecnici, record, superstizioni, retroscena e piccole storie emerse negli anni, alcune note, altre molto meno, tutte capaci di spiegare perché quella finale contro la Francia sia diventata qualcosa di più di una vittoria sportiva.

L’Italia vinse il suo quarto Mondiale battendo la Francia 5-3 ai rigori dopo l’1-1 dei 120 minuti, con il vantaggio francese di Zinedine Zidane su rigore, il pareggio di Marco Materazzi di testa e il penalty decisivo di Grosso. Fin qui la storia la conoscono tutti. Molto più curioso è ciò che accadde prima, durante e dopo quella notte.

L’Italia vinse senza subire un gol su azione dagli avversari

La statistica più impressionante del Mondiale azzurro resta questa: nessun avversario riuscì a segnare all’Italia su azione. In tutto il torneo Buffon subì soltanto due reti: l’autogol di Cristian Zaccardo contro gli Stati Uniti e il rigore di Zidane in finale. FIFA ricorda proprio quel dato come la prova della solidità quasi irreale della squadra di Lippi: il gol americano fu una deviazione nella propria porta, quello francese arrivò dal dischetto.

Il miglior marcatore azzurro fu un difensore

L’Italia del 2006 aveva Luca Toni, reduce da una stagione da 31 gol in Serie A con la Fiorentina, Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Filippo Inzaghi, Alberto Gilardino e Vincenzo Iaquinta. Eppure nessuno di loro chiuse il Mondiale da miglior marcatore azzurro. A segnare più di tutti, insieme a Toni, fu Marco Materazzi, un difensore centrale: gol alla Repubblica Ceca, gol alla Francia, rigore segnato nella serie finale. In una squadra costruita sull’equilibrio, il simbolo offensivo più inatteso fu proprio l’uomo che inizialmente non doveva essere titolare.

Dieci marcatori diversi, il vero segreto della squadra

I dodici gol dell’Italia in Germania furono realizzati da dieci giocatori diversi: Pirlo, Iaquinta, Gilardino, Materazzi, Inzaghi, Totti, Zambrotta, Toni, Grosso e Del Piero. FIFA sottolinea che si tratta di un record per una nazionale campione del mondo, condiviso con la Francia del 1982. È una delle statistiche che spiegano meglio il senso di quella squadra: non una Nazionale dipendente da un fuoriclasse solo, ma un gruppo in cui tutti, letteralmente, potevano diventare decisivi.

Materazzi non doveva essere titolare

L’altro paradosso è che Materazzi, uno degli uomini della finale, iniziò il Mondiale da riserva. La coppia centrale titolare era composta da Cannavaro e Nesta, ma l’infortunio di Alessandro Nesta nella terza partita del girone contro la Repubblica Ceca cambiò il destino del torneo. Materazzi entrò, segnò, fu nominato migliore in campo e da quel momento diventò centrale nella corsa azzurra.

La finale di Materazzi fu una partita dentro la partita

Pochi calciatori hanno vissuto una finale mondiale più estrema di quella di Materazzi. Dopo sette minuti provocò il rigore del vantaggio francese, trasformato da Zidane con un cucchiaio che colpì la traversa prima di entrare. Al 19’ pareggiò di testa su calcio d’angolo di Pirlo. Nei supplementari subì la testata di Zidane. Nella serie dei rigori, segnò il secondo penalty dell’Italia. In 120 minuti fu colpevole, salvatore, rigorista e protagonista dell’episodio più discusso della finale.

Trezeguet sbagliò proprio contro l’Italia

Il calcio ha spesso una memoria crudele. L’unico francese a sbagliare dal dischetto fu David Trezeguet, lo stesso che sei anni prima, nella finale di Euro 2000, aveva segnato il golden goal contro l’Italia. A Berlino il suo tiro colpì la traversa. Tutti gli italiani, invece, segnarono: Pirlo, Materazzi, De Rossi, Del Piero e Grosso.

Grosso non era tra i rigoristi scelti all’inizio

La storia più cinematografica riguarda proprio Fabio Grosso. FIFA ha ricostruito che, prima della finale, i cinque rigoristi pensati da Lippi erano Pirlo, Materazzi, De Rossi, Del Piero e Totti. Quando Totti uscì dal campo, la scelta non cadde su Toni, Iaquinta o Cannavaro, ma su Grosso, che non tirava un rigore da cinque anni, dai tempi della Serie C2. Alla sua domanda, “Perché io?”, Lippi rispose: “Perché sei l’uomo dell’ultimo minuto”, riferendosi al rigore conquistato contro l’Australia e al gol al 119’ contro la Germania.

Grosso voleva davvero calciare

La versione più recente raccontata dallo stesso Grosso alla FIGC aggiunge un dettaglio: Del Piero avrebbe voluto tirare il quinto rigore, ma fu Lippi a decidere l’ordine. Grosso, vent’anni dopo, ha ricordato di avere voluto quel penalty e di essere arrivato a quel momento dopo un percorso lungo, iniziato lontano dalla ribalta.

Da attaccante di provincia a eroe mondiale

Un’altra curiosità riguarda proprio la carriera di Grosso. La FIGC ricorda che il terzino era nato calcisticamente come attaccante e aveva giocato per anni nelle categorie inferiori: Eccellenza, Interregionale, Serie C2, Serie C1. Fu poi Serse Cosmi, al Perugia, a trasformarlo prima in esterno di centrocampo e poi in terzino sinistro offensivo. Tre anni prima di Berlino, Grosso non era passato dal classico percorso delle nazionali giovanili azzurre; vent’anni dopo, resta l’uomo dell’ultimo rigore.

Il primo rigorista fu Pirlo, e il pallone gli sembrava pesantissimo

Andrea Pirlo ha raccontato nel 2026 che fu Lippi a decidere la sequenza dei rigoristi dopo avere chiesto chi se la sentisse. A Pirlo toccò il primo tiro, quello psicologicamente più difficile, perché ancora non c’era una direzione della serie e perché nella memoria italiana pesavano i rigori persi nel 1994. Pirlo ha spiegato di avere scelto un tiro centrale, a mezza altezza, immaginando che Barthez si sarebbe tuffato da una parte o dall’altra. Ha anche detto che, quando raccolse il pallone, gli sembrò pesante come una palla medica.

Pirlo preferisce l’assist a Grosso al rigore in finale

Quando gli è stato chiesto quale fosse stato il momento più grande del suo Mondiale, Pirlo non ha scelto il rigore segnato in finale, ma l’assist a Grosso nella semifinale contro la Germania. Per lui quella fu la partita più bella del torneo per emozioni e qualità di gioco, anche perché vinta ai supplementari e davanti al pubblico tedesco.

L’assist a Grosso fu un piccolo capolavoro tecnico

FIFA ha ricostruito nel dettaglio l’azione del gol contro la Germania: Pirlo raccolse il pallone dopo un corner nato da un suo tiro, ebbe il tempo di toccarlo cinque volte nonostante quattro difensori tedeschi davanti e aspettò il momento esatto per servire Grosso. Il sinistro del terzino entrò nell’angolo e la sua esultanza ricordò quella di Marco Tardelli nel 1982.

Cannavaro e Buffon giocarono ogni minuto

Fabio Cannavaro e Gianluigi Buffon furono gli unici due italiani a giocare tutti i 690 minuti del Mondiale: sette partite, supplementari compresi contro Germania e Francia. Per Cannavaro la finale fu anche la presenza numero 100 in Nazionale, una coincidenza perfetta per il capitano che avrebbe alzato la Coppa del Mondo.

Cannavaro non prese nemmeno un cartellino

Il Mondiale di Cannavaro è diventato leggendario anche per un altro dettaglio: giocò ogni minuto, guidò una difesa quasi impenetrabile e non ricevette né ammonizioni né espulsioni. Il suo torneo fu talmente dominante da portarlo pochi mesi dopo al Pallone d’Oro, rarissimo per un difensore.

La parata su Zidane salvò il Mondiale

Prima della testata, prima dei rigori, prima del tiro di Grosso, ci fu la parata di Buffon. Nei supplementari Zidane colpì di testa da posizione ravvicinata e il portiere azzurro alzò il pallone sopra la traversa con una mano. FIFA la ricorda come una delle immagini decisive della finale: Zidane aveva già battuto Buffon dal dischetto, ma su azione non ci riuscì mai.

Zidane vinse il Golden Ball dopo il rosso

Il paradosso più noto, ma sempre sorprendente, è che Zidane venne espulso nella finale e il giorno dopo ricevette comunque il Golden Ball come miglior giocatore del torneo. Dietro di lui arrivarono Cannavaro, Silver Ball, e Pirlo, Bronze Ball.

Pirlo fu premiato tre volte come uomo partita

Il Mondiale di Pirlo fu meno urlato di quello di altri, ma statisticamente enorme. FIFA ricorda che venne nominato man of the match tre volte: contro il Ghana, contro la Germania e nella finale contro la Francia. Nessun altro azzurro ebbe un riconoscimento individuale così ricorrente durante quel torneo.

L’arbitro non vide la testata

Horacio Elizondo, arbitro della finale, ha raccontato nel 2026 di non avere visto direttamente la testata di Zidane a Materazzi. Stava seguendo l’azione dall’altra parte del campo, poi vide Materazzi a terra e chiese spiegazioni via auricolare. A informarlo fu il quarto uomo Luis Medina Cantalejo. Elizondo ha anche spiegato che l’atteggiamento di Zidane, che si tolse la fascia da capitano senza protestare davvero, gli confermò la correttezza della decisione.

Allo stadio quasi nessuno aveva capito cosa fosse successo

Sempre Elizondo ha raccontato che, all’Olympiastadion, nemmeno il pubblico aveva realmente visto la testata. Ci fu un mormorio confuso, tutti cercavano di capire. In un’epoca senza VAR, l’arbitro dovette gestire una delle decisioni più importanti della storia dei Mondiali senza il supporto delle immagini in campo.

La moviola sui maxi-schermi non poteva aiutare

Una delle leggende più ripetute sulla finale sostiene che il quarto uomo avesse visto la testata sul maxischermo dello stadio. Elizondo ha ridimensionato questa ricostruzione: in quel Mondiale FIFA aveva deciso di trasmettere sugli schermi gol e momenti importanti, ma non episodi di dubbia valutazione arbitrale.

Gattuso parlò con Thuram per confermare l’episodio

Nella ricostruzione di Elizondo c’è anche una scena curiosa: mentre Buffon protestava con l’assistente, Gennaro Gattuso andò da Lilian Thuram per dirgli che Zidane aveva colpito Materazzi di testa. Secondo Elizondo, quella discussione fu un’ulteriore conferma del clima stranissimo di quei minuti: tutti sapevano che era successo qualcosa, ma quasi nessuno lo aveva visto con chiarezza.

Elizondo arbitrò sia apertura sia finale

Il direttore di gara argentino stabilì un primato: fu il primo arbitro a dirigere nello stesso Mondiale sia la partita inaugurale sia la finale. Nel 2006 arbitrò cinque partite, record per una singola edizione, eppure il suo nome resta legato soprattutto al cartellino rosso mostrato a Zidane.

Il pallone della finale era d’oro

La finale non si giocò con un pallone qualsiasi. Adidas realizzò una versione speciale del +Teamgeist, chiamata +Teamgeist Berlin, con dettagli dorati dedicati all’ultimo atto del torneo. Il nome Teamgeist significa “spirito di squadra” e il pallone aveva una struttura innovativa: 14 pannelli termosaldati, invece dei tradizionali 32.

Ogni pallone del Mondiale era personalizzato

Un dettaglio da collezionisti: i palloni del Mondiale 2006 erano personalizzati con stadio, squadre, data e orario della partita. Per la finale, Italia e Francia ricevettero anche palloni +Teamgeist Berlin per allenarsi nei giorni precedenti.

Gli occhiali di Lippi finirono al museo

Dopo il rigore di Grosso, mentre tutti correvano in campo, Lippi fece una cosa piccolissima e molto sua: si tolse gli occhiali e li appoggiò con cura sulla panchina prima di unirsi alla festa. Non era un gesto casuale. Dieci anni prima, dopo la Champions League vinta dalla Juventus contro l’Ajax nel 1996, li aveva persi durante le celebrazioni e li aveva poi ritrovati rotti sull’erba. Nel 2006 non volle ripetere l’errore. Quegli occhiali sono oggi esposti al FIFA World Football Museum.

Anche la maglia rossa di Buffon e gli scarpini di Pirlo sono al museo

La sezione del FIFA Museum dedicata al Mondiale 2006 ruota attorno a tre figure: Buffon, Pirlo e Lippi. La maglia rossa di Buffon, gli scarpini di Pirlo e gli occhiali del commissario tecnico sono diventati oggetti-memoria di quella Coppa del Mondo, quasi reliquie laiche di una notte sportiva irripetibile.

La partita con gli Stati Uniti fu una delle più strane del torneo

Prima della gloria ci fu anche una partita ruvida, quasi caotica. Italia-Stati Uniti finì 1-1, con tre espulsioni: De Rossi per l’Italia, Mastroeni e Pope per gli Usa. UEFA ricorda che fu la terza partita nella storia dei Mondiali con tre cartellini rossi. Fu anche la gara dell’autogol di Zaccardo, una delle sole due reti subite dagli Azzurri in tutto il torneo.

De Rossi tornò giusto in tempo per la finale

Daniele De Rossi fu squalificato per quattro giornate dopo la gomitata a Brian McBride contro gli Stati Uniti. Secondo il Guardian, la lettera di scuse inviata a FIFA contribuì a evitare una squalifica ancora più lunga. Il risultato fu quasi narrativo: De Rossi saltò il resto del percorso, ma tornò disponibile proprio per la finale, dove segnò il terzo rigore dell’Italia.

L’Italia aveva una maledizione dei rigori da cancellare

Quando la finale arrivò ai tiri dal dischetto, il fantasma non era soltanto sportivo ma storico. L’Italia aveva perso ai rigori la semifinale mondiale del 1990 contro l’Argentina, la finale del 1994 contro il Brasile e il quarto di finale del 1998 contro la Francia; aveva poi perso contro i francesi la finale di Euro 2000 al golden goal. A Berlino vinse proprio nel modo in cui, per anni, aveva sofferto di più. FIFA, raccontando il rigore di Grosso, ha parlato esplicitamente della fine di una maledizione azzurra.

Lippi pensò anche a Trezeguet e alla Juventus

C’è un’altra coincidenza nel rigore sbagliato da Trezeguet. FIFA riporta una battuta attribuita a Lippi: quando arrivò il turno dell’attaccante francese, il ct pensò che gli “dovesse qualcosa”, perché Trezeguet aveva sbagliato un rigore anche nella finale di Champions League 2003 persa dalla Juventus di Lippi contro il Milan.

Il Mondiale cominciò nel pieno di Calciopoli

La vittoria dell’Italia nacque in un contesto difficilissimo. Calciopoli esplose prima e durante il Mondiale, con l’immagine del calcio italiano travolta dalle inchieste. Paradossalmente, proprio mentre la Juventus era al centro dello scandalo, la finale di Berlino vide in campo otto giocatori bianconeri tra Italia e Francia: Buffon, Cannavaro, Zambrotta, Camoranesi e Del Piero da una parte, Vieira, Thuram e Trezeguet dall’altra.

Lippi lasciò subito dopo

Tre giorni dopo la finale, Lippi non rinnovò il contratto con la FIGC e lasciò la Nazionale. Aveva appena raggiunto il punto più alto possibile per un commissario tecnico, ma la sua prima esperienza azzurra si chiuse immediatamente dopo il trionfo.

Cannavaro dormì con la Coppa

Il rientro in Italia regalò un’altra immagine bellissima. UEFA racconta che Cannavaro confessò di avere trascorso la notte con la Coppa del Mondo, mantenendo una promessa fatta al figlio Christian: dormire insieme al trofeo. Al risveglio, disse, il sorriso del bambino fu più importante di mille parole.

Gli Azzurri dedicarono la vittoria a Pessotto

Nel clima emotivo del dopo Berlino c’era anche Gianluca Pessotto, ex Juventus e Nazionale, ricoverato in ospedale dopo essere caduto da una finestra a Torino. UEFA riportò le parole di Zambrotta, che dedicò il successo all’amico e disse che quello che stava vivendo era più importante perfino di una Coppa del Mondo.

A Roma sfilarono davanti a centinaia di migliaia di persone

Il 10 luglio 2006 gli Azzurri rientrarono a Roma e furono accolti da una festa enorme. UEFA raccontò l’arrivo a Pratica di Mare, il pilota che sventolava il tricolore dalla cabina, le Frecce Tricolori che disegnarono un cuore rosso nel cielo e la folla al Circo Massimo.

La Nazionale venne insignita dell’Ordine al merito

Nel dopo-vittoria, il presidente Giorgio Napolitano annunciò che i giocatori avrebbero ricevuto l’Ordine al merito della Repubblica italiana per il successo ottenuto in Germania. Anche questo dettaglio contribuisce a spiegare quanto quel Mondiale superò subito il perimetro dello sport.

Il presidente fu bagnato con lo champagne

Cannavaro raccontò a UEFA che Napolitano andò a trovare gli Azzurri dopo la vittoria e venne bagnato con lo champagne, senza lamentarsi, anzi cantando con entusiasmo insieme ai giocatori. È una delle immagini meno ricordate e più italiane del post finale.

Il giorno dopo Berlino diventò anche una canzone

“Seven Nation Army” dei White Stripes era già diventata il coro non ufficiale dell’Italia durante il Mondiale, trasformata nel celebre “po-po-po-po-po-po-po”. Dopo la vittoria, secondo ricostruzioni successive, il canto esplose nelle piazze e accompagnò anche episodi pop del post Mondiale, compresa la presenza di Del Piero e Materazzi sul palco dei Rolling Stones a San Siro.

L’Italia tornò prima nel ranking FIFA

Il trionfo di Berlino ebbe anche un effetto numerico: nel febbraio 2007 l’Italia tornò al primo posto del ranking FIFA per la prima volta dal novembre 1993. Era il riconoscimento statistico di una supremazia che, per una notte, era sembrata assoluta.

Le due finaliste crollarono quattro anni dopo

Un’altra curiosità ex post rende ancora più strana quella finale. Italia e Francia, campione e vicecampione del 2006, al Mondiale successivo del 2010 uscirono entrambe nella fase a gironi. Secondo le ricostruzioni statistiche sulla finale 2006, fu la prima volta che entrambe le finaliste dell’edizione precedente non superarono il girone nel torneo successivo.

Da allora l’Italia non ha più giocato una gara a eliminazione diretta mondiale

Il dato più amaro arriva guardando il calendario della Nazionale dopo Berlino. Dal rigore di Grosso in poi, l’Italia non ha più giocato una partita a eliminazione diretta in un Mondiale: fuori ai gironi nel 2010 e nel 2014, non qualificata nel 2018, nel 2022 e nel 2026. Questo trasforma quella notte non soltanto nell’ultimo trionfo, ma nell’ultima immagine dell’Italia davvero protagonista sul palcoscenico mondiale.

Una finale diventata archivio emotivo

Berlino 2006 resiste perché contiene tutto: la rivincita sui rigori, il fantasma di Euro 2000, il caos di Calciopoli, la parata impossibile di Buffon, il capitano perfetto Cannavaro, il regista silenzioso Pirlo, il difensore-goleador Materazzi, l’antieroe Grosso, il genio ferito Zidane, l’arbitro che non vide la testata, gli occhiali salvati di Lippi, il pallone d’oro della finale, la Coppa nel letto di un bambino, il “po-po-po” nelle piazze, la Nazionale che festeggia e subito dopo sparisce dal futuro dei Mondiali. Vent’anni dopo, quella notte sembra ancora più grande perché non è soltanto il ricordo di ciò che l’Italia vinse. È il ricordo di ciò che, da allora, non è più riuscita a essere.