Pechino Express: le coppie, le tappe, ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione

Il reality show torna con un cast stellare che unisce influencer, sportivi e comici, un percorso inedito tra Indonesia, Cina e Giappone e il ritorno di Costantino della Gherardesca con nuovi inviati speciali.

L’avventura di Pechino Express è pronta a tornare sugli schermi con la nuova edizione 2026, annunciata da Sky come una delle più ricche di sorprese di sempre. Un viaggio che promette prove estreme, incontri culturali e paesaggi spettacolari, con un cast che mescola sport, musica, comicità e nuove icone digitali.

Il cast della nuova stagione

Tra le coppie già confermate spiccano due novità assolute. La prima è quella formata da Mattia Stanga ed Elisa Maino, volti amatissimi dalla Gen Z che porteranno lo spirito dei social in un contesto completamente diverso. La seconda è la coppia sportiva composta da Fiona May e Patrick Stevens, ex campioni di atletica che metteranno alla prova resistenza e spirito di squadra. Accanto a loro ci saranno anche Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, che affronterà la gara insieme al videomaker Filippo Laurino, oltre ai comici Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, la cantante e conduttrice Jo Squillo con la dj Michelle Masullo, i rapper Dani Faiv e Tony 2Milli e le sorelle argentine Candelaria e Camila Solórzano, entrambe modelle.

Il viaggio alla scoperta dell’Asia

Per l’edizione 2026 la rotta sarà interamente asiatica e toccherà tre Paesi mai esplorati insieme prima d’ora: Indonesia, Cina e Giappone. Si partirà dalle giungle e dalle isole indonesiane, per poi attraversare la vastità e la complessità culturale della Cina, fino a raggiungere l’eleganza e la modernità del Giappone. Un itinerario che unisce natura selvaggia, tradizioni millenarie e metropoli all’avanguardia, offrendo ai concorrenti una prova totale non solo di resistenza fisica, ma anche di adattamento culturale.

Gli inviati al fianco di Costantino della Gherardesca

Al timone tornerà ancora una volta Costantino della Gherardesca, volto storico del programma e garante dello stile inconfondibile di Pechino Express. Ma non sarà solo: ad affiancarlo ci saranno tre inviati speciali pronti a raccontare l’avventura da prospettive diverse. Lillo porterà la sua ironia, Giulia Salemi aggiungerà freschezza e sguardo social, mentre Guido Meda offrirà la precisione del cronista abituato alle sfide. Una squadra eterogenea che renderà il viaggio ancora più avvincente.

Quando andrà in onda Pechino Express?

Le riprese partiranno in autunno, ma già ora l’annuncio ha acceso le aspettative dei fan del programma. Con un cast inedito e un percorso spettacolare, Pechino Express 2026 si prepara a confermarsi come uno degli appuntamenti televisivi più seguiti e chiacchierati dell’anno.