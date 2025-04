Pasqua 2025, cosa guardare in TV: film, speciali e appuntamenti da non perdere

Tutta la programmazione tv di Rai, Mediaset (e non solo): saltano Fazio e Maria De Filippi, Domenica In non si ferma. Sky punta sul cinema d’autore

Come da tradizione, anche quest’anno la TV italiana si veste a festa per celebrare la Pasqua e la Pasquetta, offrendo un palinsesto ricco di film, programmi religiosi, spettacoli per tutta la famiglia e qualche sorpresa. Ecco una guida completa su cosa guardare in televisione nei giorni di domenica 20 e lunedì 21 aprile.

La programmazione Rai

La Rai dedica la sua offerta pasquale a momenti di riflessione, musica sacra, cinema d’autore e programmi per tutte le età.

Domenica 20 aprile

Ore 9.30 – Rai 1 : A Sua Immagine – Puntata speciale dedicata alla Pasqua.

: A Sua Immagine – Puntata speciale dedicata alla Pasqua. Ore 9.55 – Rai 3 : Protestantesimo – Approfondimento sulle celebrazioni pasquali.

: Protestantesimo – Approfondimento sulle celebrazioni pasquali. Ore 10.20 – Rai 1 : Santa Messa di Pasqua e Benedizione Urbi et Orbi – In diretta dalla Basilica di San Pietro, un momento centrale per la giornata.

: Santa Messa di Pasqua e Benedizione Urbi et Orbi – In diretta dalla Basilica di San Pietro, un momento centrale per la giornata. Ore 13.35 – Rai Storia : Le canzoni della Pasqua – Una selezione di brani dedicati alla figura di Gesù, firmati da autori italiani e internazionali.

: Le canzoni della Pasqua – Una selezione di brani dedicati alla figura di Gesù, firmati da autori italiani e internazionali. Ore 20.35 – Rai 3 : Il Borgo dei Borghi – La finale evento – Gran finale del concorso che celebra i borghi più belli d’Italia.

: Il Borgo dei Borghi – La finale evento – Gran finale del concorso che celebra i borghi più belli d’Italia. Ore 21.10 – Rai Storia : Il Messia – Ultimo film di Roberto Rossellini, con un cast che include Vittorio Caprioli, Tina Aumont, Jean Martin e Toni Ucci.

: Il Messia – Ultimo film di Roberto Rossellini, con un cast che include Vittorio Caprioli, Tina Aumont, Jean Martin e Toni Ucci. Ore 21.30 – Rai 1: Il lupo e il leone – Film in prima visione firmato da Gilles de Maistre. Una favola moderna sul legame tra uomo e natura, tra coraggio, amicizia e armonia con gli animali.

Lunedì 21 aprile

Ore 21.30 – Rai 1 : Ulisse – Il piacere della scoperta – Alberto Angela ci porta a Istanbul con una puntata speciale tutta dedicata alla storia, alla bellezza e al fascino della città turca.

: Ulisse – Il piacere della scoperta – Alberto Angela ci porta a Istanbul con una puntata speciale tutta dedicata alla storia, alla bellezza e al fascino della città turca. Ore 21.20 – Rai 3: Fatima – Il film di Marco Pontecorvo racconta l’apparizione mariana del 1917 a tre pastorelli portoghesi, evento che trasformò la cittadina di Fátima in un luogo di pellegrinaggio mondiale.

Sabato 19 aprile (vigilia di Pasqua)

Ore 21.30 – Rai 1 : Il miracolo di Sharon – Prima visione con Hilary Swank. Una storia di speranza e redenzione che vede una donna determinata salvare una bambina in pericolo.

: Il miracolo di Sharon – Prima visione con Hilary Swank. Una storia di speranza e redenzione che vede una donna determinata salvare una bambina in pericolo. Ore 21.20 – Rai 3: Ennio – Documentario firmato da Giuseppe Tornatore sul maestro Ennio Morricone. Un viaggio emozionante nella vita e nella carriera del compositore che ha segnato la storia del cinema.

Programmi per bambini

Rai Yoyo propone: La famiglia Volpitassi – Nuova serie animata tratta dai libri illustrati di Brigitte Luciani e Eve Tharlet, in onda ogni giorno alle 8.15 e alle 19.15 . Topolino – La casa del divertimento – Dal 17 aprile, tutti i giorni alle 19.35 .

propone:

Sport su Rai

Sabato 19 aprile Dribbling alle 18.25 su Rai 2 90° del sabato alle 23.20

Domenica 20 aprile La Domenica Sportiva – al 90° alle 22.25

Lunedì 21 aprile 90° del lunedì alle 23.30 Volley Serie A – Gara 4 delle semifinali playoff su Rai 2 alle 15.15 Tour of the Alps – Ciclismo su Rai Sport HD a partire dalle 13.35



La programmazione Mediaset

Anche Mediaset modifica la propria programmazione per le festività, alternando prime serate cinematografiche, repliche e intrattenimento live.

Sabato 19 aprile

Ore 21.30 – Canale 5 : Serale di Amici – Il talent di Maria De Filippi continua senza interruzioni.

: Serale di Amici – Il talent di Maria De Filippi continua senza interruzioni. Ore 21.30 – Italia 1 : Clifford – Il grande cane rosso – Film per tutta la famiglia.

: Clifford – Il grande cane rosso – Film per tutta la famiglia. Ore 21.30 – Rete 4: Il compagno Don Camillo – Un classico della commedia italiana.

Domenica 20 aprile

Ore 10.00 – Canale 5 : Santa Messa – Appuntamento religioso per celebrare la Pasqua.

: Santa Messa – Appuntamento religioso per celebrare la Pasqua. Ore 16.30 – Canale 5 : Verissimo – Le Storie – Repliche delle interviste più emozionanti realizzate durante la stagione. Tra i protagonisti: Fiorella Mannoia, Tina Cipollari, Rosalinda Cannavò con Andrea Zenga, le figlie di Al Bano (Cristel, Romina e Jasmine Carrisi), Barbara e Ruggiero di Uomini e Donne, Laura Pausini, Paolo Bonolis, Selvaggia Lucarelli e Federica Nargi.

: Verissimo – Le Storie – Repliche delle interviste più emozionanti realizzate durante la stagione. Tra i protagonisti: Fiorella Mannoia, Tina Cipollari, Rosalinda Cannavò con Andrea Zenga, le figlie di Al Bano (Cristel, Romina e Jasmine Carrisi), Barbara e Ruggiero di Uomini e Donne, Laura Pausini, Paolo Bonolis, Selvaggia Lucarelli e Federica Nargi. Ore 21.20 – Canale 5 : Marry Me – Sposami – Film romantico con Jennifer Lopez e Owen Wilson.

: Marry Me – Sposami – Film romantico con Jennifer Lopez e Owen Wilson. Ore 21.30 – Rete 4: Il piccolo Lord – Storia tenera e sempre attuale per una visione in famiglia.

Lunedì 21 aprile (Pasquetta)

Ore 21.30 – Canale 5 : The Couple – Ilary Blasi torna in prima serata con il nuovo reality dedicato alle relazioni di coppia.

: The Couple – Ilary Blasi torna in prima serata con il nuovo reality dedicato alle relazioni di coppia. Ore 21.30 – Italia 1 : Spider-Man 3 – Il terzo capitolo della saga dell’Uomo Ragno con Tobey Maguire.

: Spider-Man 3 – Il terzo capitolo della saga dell’Uomo Ragno con Tobey Maguire. Ore 21.30 – Rete 4: Johnny Stecchino – Commedia cult con Roberto Benigni.

Cosa salta e cosa resta: le variazioni nei palinsesti

I programmi che si fermano

Che Tempo Che Fa – Il talk di Fabio Fazio su NOVE non andrà in onda domenica 20 aprile. Il programma tornerà domenica 4 maggio.

– Il talk di Fabio Fazio su NOVE non andrà in onda domenica 20 aprile. Il programma tornerà domenica 4 maggio. Uomini e Donne – Ultima puntata trasmessa venerdì 18 aprile. Tornerà martedì 22 aprile, ma si fermerà nuovamente per la Festa della Liberazione.

I programmi che proseguono

Domenica In – Mara Venier non si ferma: l’appuntamento resta confermato alle 14.00 su Rai 1 con una puntata speciale ricca di ospiti:

Nino Frassica presenta il suo nuovo show Festivallo (in onda dal 29 aprile su Rai 2).

presenta il suo nuovo show Festivallo (in onda dal 29 aprile su Rai 2). Asia Argento e Anna Lou Castoldi si raccontano tra vita privata e carriera.

si raccontano tra vita privata e carriera. Federico Zampaglione presenta il nuovo singolo Mi rituffo nella notte.

presenta il nuovo singolo Mi rituffo nella notte. Carmen Russo parla della sua esperienza nello show Ne vedremo delle belle e del rapporto con Enzo Paolo Turchi.

parla della sua esperienza nello show Ne vedremo delle belle e del rapporto con Enzo Paolo Turchi. Claudia Koll presenta il suo libro Qualcosa di me.

presenta il suo libro Qualcosa di me. Roberto Da Crema ripercorre luci e ombre della sua vita.

ripercorre luci e ombre della sua vita. Il mago Silvan propone un numero di grande illusione.

propone un numero di grande illusione. Marcello Romeo canta Almeno pensami di Ron, brano scritto da Lucio Dalla nel 1987.

Verissimo – Il talk show di Silvia Toffanin non si prende una pausa per Pasqua. Oggi, sabato 19 aprile, e domani, domenica 20 aprile, andrà regolarmente in onda su Canale 5 alle 16.30, in formato Verissimo – Le Storie. La trasmissione ripropone alcune delle interviste più toccanti della stagione. Nella giornata di Pasqua, i telespettatori potranno rivedere:

Fiorella Mannoia

Tina Cipollari

Rosalinda Cannavò e la relazione con Andrea Zenga

e la relazione con Le tre figlie di Al Bano : Cristel , Romina e Jasmine Carrisi

: , e Barbara e Ruggiero , coppia nata a Uomini e Donne

, coppia nata a Uomini e Donne Laura Pausini , in una lunga intervista che ripercorre carriera e vita personale

, in una lunga intervista che ripercorre carriera e vita personale Paolo Bonolis, Selvaggia Lucarelli e Federica Nargi, protagonisti di ritratti emozionanti.

Sky con Ferzan Ozpetek

Il cinema d’autore sarà protagonista della Pasqua su Sky. Domenica 20 aprile, alle 21.15 su Sky Cinema Uno (disponibile anche in streaming su NOW e on demand in 4K), va in onda Diamanti, l’ultimo film di Ferzan Ozpetek.

Ambientato in una sartoria che realizza costumi per cinema e teatro, Diamanti intreccia le storie di chi lavora tra tessuti e sogni. Nel cast: Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Vanessa Scalera, Carla Signoris, Geppi Cucciari, Kasia Smutniak, Lunetta Savino, Mara Venier, Milena Vukotic, Stefano Accorsi, Vinicio Marchioni e Luca Barbarossa. Un film corale e poetico, scritto dallo stesso Ozpetek con Carlotta Corradi ed Elisa Casseri.

Buona visione!