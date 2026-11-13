Paolo Belli torna a Ballando con le stelle dopo l’incidente per una notte speciale

Dopo quattro mesi di assenza e l’incidente mortale di luglio, Paolo Belli torna a Ballando con le stelle il 21 novembre. Ecco cosa farà in pista.

Per quasi vent’anni è stato una delle anime di Ballando con le stelle. Poi, all’improvviso, il silenzio. Nessuna telecamera, nessuna battuta con Milly Carlucci, nessuna esibizione. Adesso Paolo Belli è pronto a tornare nello studio di Rai 1, quattro mesi dopo l’incidente in bicicletta nel quale ha perso la vita Alessandro Magnani, 41 anni. Il suo ritorno è atteso per sabato 21 novembre, ma questa volta il musicista non sarà né il padrone di casa né un concorrente: vestirà i panni del ballerino per una notte.

Un rientro dal significato particolare, che arriva dopo un periodo di lontananza dalla televisione e una scelta personale che lo stesso Belli aveva spiegato pubblicamente soltanto pochi giorni fa.

Paolo Belli torna a Ballando con le stelle: cosa succederà il 21 novembre

Secondo le anticipazioni pubblicate da 361 Magazine, Paolo Belli sarà protagonista della puntata di sabato 21 novembre in qualità di ballerino per una notte. Per lui sarebbe prevista un’esibizione corale che coinvolgerà i maestri del programma, anche se i dettagli della performance non sono ancora stati confermati ufficialmente.

L’occasione segnerà il ritorno in quella che per anni è stata la sua seconda casa televisiva. Belli ha accompagnato la storia di Ballando con le stelle fin dalle prime edizioni, diventando uno dei volti più familiari dello show di Milly Carlucci. Dalla direzione dell’orchestra alla conduzione della Sala delle Stelle, fino all’esperienza come concorrente nel 2025 insieme ad Anastasia Kuzmina, il musicista ha attraversato praticamente ogni ruolo possibile all’interno della trasmissione.

Questa volta, però, l’emozione sarà inevitabilmente diversa.

L’incidente di luglio e i quattro mesi lontano dalla televisione

Il 13 luglio 2026, durante un’uscita in bicicletta nella Bassa Reggiana, Paolo Belli è rimasto coinvolto in un incidente nel quale ha perso la vita Alessandro Magnani, 41 anni. Una tragedia sulla cui dinamica sono stati avviati accertamenti da parte degli inquirenti.

Dopo l’accaduto, il musicista ha deciso di sospendere gli impegni professionali e le apparizioni pubbliche. Una scelta che ha riguardato anche Ballando con le stelle, dove la sua assenza non poteva passare inosservata.

La Rai e l’artista avevano concordato di non prevedere una sua presenza davanti alle telecamere all’inizio della nuova stagione. Il legame professionale con il programma, tuttavia, non si era interrotto definitivamente.

A prendere il suo posto nella Sala delle Stelle è stato Simone Di Pasquale, mentre Milly Carlucci, durante la prima puntata, aveva voluto rivolgergli un saluto pubblico. Un gesto di vicinanza senza trasformare il momento in uno spettacolo.

Le prime parole di Paolo Belli: «Tornerò a sorridere, ma senza dimenticare»

Il 3 novembre, dopo quasi quattro mesi di silenzio, Paolo Belli è tornato a parlare attraverso un video pubblicato sui social.

Ha spiegato di essersi fermato per rispetto di quanto accaduto e di aver sentito il bisogno di allontanarsi dalla scena pubblica. Poi ha annunciato la volontà di ricominciare a lavorare, anche per le persone che condividono con lui il percorso artistico.

Ma è stata soprattutto una frase a raccontare il suo stato d’animo: «Lo farò con uno stato d’animo diverso, senza dimenticare nulla, anche quando mi vedrete sorridere».

Parole che restituiscono il peso di questi mesi e la difficoltà di riprendere una professione costruita intorno alla musica, all’intrattenimento e al rapporto diretto con il pubblico.

Milly Carlucci e il ritorno nella famiglia di Ballando

L’invito come ballerino per una notte rappresenta anche un modo per ricongiungere Paolo Belli alla trasmissione senza affidargli immediatamente un ruolo fisso.

Milly Carlucci, che con lui ha condiviso un lungo percorso televisivo, aveva mantenuto aperta la possibilità di un ritorno. Il 21 novembre potrebbe essere il momento scelto per concretizzarlo.

Non è ancora chiaro come verrà presentata la sua partecipazione né quale sarà la coreografia. Quello che emerge dalle anticipazioni è la volontà di coinvolgere i professionisti della trasmissione in un momento collettivo, anziché costruire un’esibizione tradizionale.

Per Belli sarà anche l’occasione di ritrovare il pubblico prima della ripresa degli spettacoli musicali dal vivo, già annunciata per dicembre.

Resta, però, la consapevolezza che il ritorno alla normalità non cancella quanto accaduto. La morte di Alessandro Magnani rimane una tragedia che merita rispetto, indipendentemente dal percorso professionale del musicista. E forse è proprio nelle parole scelte da Belli per annunciare la sua ripartenza che si trova il significato più autentico di questo rientro: tornare a sorridere, senza dimenticare.