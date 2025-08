Nord Sud Ovest Est 2: Max e Mauro di nuovo protagonisti della serie sugli 883

La musica degli anni ’90 è un ricordo che sa di cassette consumate, poster sul muro e sogni più grandi di una provincia di Pavia. È la storia degli 883, quella di Max e Mauro, due ragazzi improbabili diventati in pochi anni la voce di un’intera generazione. Una storia che non ha mai smesso di far cantare chi c’era e chi è arrivato dopo. Ora torna a vivere in TV: Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, la serie Sky Original, è pronta per la seconda stagione, in arrivo nel 2026 su Sky e in streaming solo su NOW.

La prima immagine ufficiale dal set è già un tuffo nel passato: Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto, immersi in quegli anni in cui tutto era possibile e la musica era l’unico biglietto di sola andata verso un sogno. Il video di backstage mostra l’energia nuova del set e un team di regia rinnovato, con Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano e Alice Filippi a dirigere le danze di un racconto che ha già conquistato migliaia di spettatori con la prima stagione Hanno Ucciso l’Uomo Ragno.

Prodotta da Sky Studios e Groenlandia (Gruppo Banijay), la serie torna con otto nuovi episodi, scritti da Sydney Sibilia, Francesco Agostini e Marco Pettenello, per raccontare l’ascesa verso il secondo album degli 883. Un successo travolgente, ma anche una storia di amicizia, ambizione e sogni che rischiano di cambiare forma proprio mentre si avverano.

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 arriverà nel 2026 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, riportando in scena il mito di una band che, da Pavia, ha saputo cambiare il pop italiano per sempre.

Sinossi

Il 1993 è l’anno in cui Max e Mauro diventano re delle classifiche italiane. Ma il successo, visto da dentro, è un’avventura più complicata di quanto avessero mai immaginato. Mentre il mondo canta i loro pezzi, tra i due amici qualcosa si incrina: qual è il prossimo passo, il prossimo sogno? Li vedremo attraversare la scintillante Milano della moda, volare verso quell’America tanto sognata, inseguire la fama e, soprattutto, capire se l’amicizia nata a Pavia può sopravvivere quando il cielo diventa troppo grande.

Nel cast tornano Ludovica Barbarito (Silvia), Davide Calgaro (Cisco) ed Edoardo Ferrario (Pierpaolo Peroni), affiancati dalle new-entry Gaia Zampighi (Michela Rossini) e Rosa Barbolini (Caterina).