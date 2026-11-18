Il leggendario hotel di «Mamma, ho riperso l’aereo» chiuderà a gennaio 2027 per almeno quattro anni. Intanto Londra si trasforma nel mondo di Harry Potter, tra le nuove luminarie di Oxford Street, Hogwarts sotto la neve e atmosfere da favola. Due città, un Natale da vivere come al cinema.

Il Natale di Kevin McCallister al Plaza Hotel di New York ha una data di scadenza. Dopo trentaquattro anni dall’uscita di Mamma, ho riperso l’aereo, il leggendario albergo dove il bambino più famoso del cinema si concedeva suite di lusso, limousine e gigantesche coppe di gelato si prepara a chiudere per almeno quattro anni. Quello del 2026 sarà l’ultimo Natale prima del restauro, un’occasione speciale per rivivere le scene del film proprio nei luoghi in cui sono state girate. Ma New York non è l’unica città pronta a trasformarsi in un set cinematografico. A Londra, Harry Potter conquista le luminarie di Oxford Street, mentre Hogwarts si ricopre di neve e apre le porte ai visitatori. Dall’hotel di Kevin al Binario 9¾, ecco dove andare per vivere un Natale che sembra uscito direttamente dal grande schermo.

New York, l’ultimo Natale del Plaza prima della chiusura

Aperto nel 1907, affacciato sulla Fifth Avenue e a pochi passi da Central Park, il Plaza Hotel è molto più di un simbolo dell’ospitalità newyorkese. È uno degli indirizzi più riconoscibili della storia del cinema, diventato parte dell’immaginario collettivo soprattutto grazie al secondo capitolo di Mamma, ho perso l’aereo, uscito nel 1992.

A rendere particolare questo Natale è una notizia arrivata nell’ottobre 2026: il Plaza chiuderà a gennaio 2027 per consentire il restauro della sua storica facciata. I lavori dureranno almeno quattro anni. Una lunga pausa che rende le festività di quest’anno l’ultima occasione, prima della chiusura, per vedere l’hotel addobbato a festa e rivivere l’atmosfera del film.

L’albergo ha persino trasformato le avventure di Kevin McCallister in un’esperienza dedicata agli ospiti. Si chiama Home Alone: Fun in New York e ripercorre alcuni dei momenti più celebri della pellicola.

Il programma comprende quattro ore a bordo di una limousine privata, tra Central Park, Empire State Building, Rockefeller Center, Carnegie Hall e Radio City Music Hall. Durante il percorso viene servita una pizza al formaggio, proprio come nella celebre scena in limousine.

Ma il dettaglio più memorabile arriva al ritorno in camera: una gigantesca coppa con 16 palline di gelato, accompagnate da salse e guarnizioni. Un eccesso perfettamente coerente con lo spirito del personaggio interpretato da Macaulay Culkin.

C’è poi un luogo che non può mancare in questo itinerario: il Rockefeller Center. È qui, davanti al grande albero illuminato, che Kevin ritrova finalmente sua madre. Una scena che, a distanza di oltre trent’anni, continua a rappresentare una delle immagini più amate del Natale cinematografico.

Da Elf a Macy’s: la New York che sembra uscita da un film

Il Rockefeller Center è protagonista anche di un’altra esperienza natalizia. Dal 14 novembre 2026 al 18 gennaio 2027, The Elf Experience permette di entrare nell’universo di Elf, la commedia del 2003 con Will Ferrell.

L’installazione immersiva, ospitata negli spazi HERO, ricrea alcune delle ambientazioni più caratteristiche del film, dalla foresta dei bastoncini di zucchero al laboratorio di Babbo Natale. Un percorso che gioca con la nostalgia e con quell’estetica natalizia americana fatta di decorazioni smisurate, colori accesi e una buona dose di ingenuità.

Poco più a sud, a Herald Square, anche Macy’s rinnova una delle sue tradizioni più celebri. Per il 2026, il grande magazzino ha ripensato Santaland, il percorso dedicato all’incontro con Babbo Natale, con nuove scenografie immersive.

È una New York che continua a costruire il proprio immaginario natalizio anche fuori dalle sale cinematografiche, trasformando le strade, le vetrine e gli edifici storici in un gigantesco set a cielo aperto.

Londra diventa Hogwarts: la magia di Harry Potter illumina Oxford Street

Se New York vive di nostalgia cinematografica, Londra guarda anche al futuro di una delle saghe più amate di sempre.

Le luminarie natalizie di Oxford Street, accese il 9 novembre, quest’anno celebrano Harry Potter grazie a una collaborazione tra New West End Company e HBO Max. Accanto alle tradizionali stelle luminose compaiono installazioni ispirate all’universo del giovane mago.

L’iniziativa accompagna il debutto della nuova serie televisiva Harry Potter e la pietra filosofale, attesa su HBO Max il giorno di Natale 2026. Un appuntamento che riporta Hogwarts al centro dell’attenzione internazionale e che Londra ha deciso di trasformare in un evento capace di coinvolgere l’intera città.

A rendere ancora più particolare Oxford Street è l’apertura, avvenuta il 4 novembre, del più grande negozio ufficiale di Harry Potter del Regno Unito.

Il flagship store occupa due piani al civico 134-140 e si ispira alle atmosfere di Diagon Alley. Tra le installazioni più spettacolari ci sono un gigantesco drago sopra l’area dedicata alla Gringott, il Nottetempo ricreato a grandezza naturale e uno spazio ispirato al Paiolo Magico, dove assaggiare la celebre Burrobirra.

A Hanover Square, invece, un albero di Natale dedicato al mondo di Harry Potter, ispirato alla Sala Grande della nuova serie, è accompagnato da suggestivi effetti di neve artificiale.

Un modo per vivere la magia della saga senza dover lasciare il centro di Londra.

Dal Binario 9¾ a Hogwarts sotto la neve

Per chi desidera proseguire il viaggio nell’universo creato da J.K. Rowling, la tappa successiva è King’s Cross.

La stazione ospita il celebre carrello del Binario 9¾, apparentemente incastrato nel muro, uno degli angoli più fotografati dagli appassionati della saga. È una ricostruzione pensata per i visitatori, ma il riferimento alla partenza dell’Hogwarts Express è sufficiente per trasformare una stazione ferroviaria in un luogo dell’immaginazione.

L’esperienza più vicina a un vero viaggio dentro i film, però, si trova fuori città.

Al Warner Bros. Studio Tour London, a Leavesden, dal 14 novembre 2026 al 17 gennaio 2027 torna Hogwarts in the Snow, l’allestimento che veste a festa i set originali utilizzati nelle riprese.

La Sala Grande si riempie di alberi natalizi, candele sospese e banchetti. Le sale comuni delle case di Hogwarts vengono decorate con ghirlande e addobbi, mentre il modello del castello si ricopre della stessa neve cinematografica utilizzata durante la lavorazione dei film.

Tra le novità del 2026 c’è anche uno spazio dedicato agli effetti sonori delle scene natalizie, per scoprire come i rumori vengono ricreati attraverso la tecnica del Foley.

Un’esperienza che permette di osservare non soltanto la magia del risultato finale, ma anche il lavoro artigianale che ha contribuito a rendere credibile uno degli universi fantastici più celebri del cinema contemporaneo.

Il Natale visto dall’alto e le luci dei Kew Gardens

Il viaggio londinese può proseguire anche lontano dalle location cinematografiche.

Dal 21 novembre al 24 dicembre, in alcune date selezionate, il London Eye propone Santa in the Sky, un’esperienza natalizia che permette di incontrare Babbo Natale durante un giro sulla celebre ruota panoramica, osservando dall’alto una città illuminata per le feste.

Per un’atmosfera completamente diversa ci sono invece i Royal Botanic Gardens di Kew, dove Christmas at Kew trasforma i giardini in un percorso notturno di installazioni luminose, musica e giochi di colore.

L’edizione 2026, in programma dal 13 novembre al 3 gennaio, comprende nuove opere e due serate riservate esclusivamente agli adulti, il 3 e il 9 dicembre.

A riunire alcune di queste destinazioni in un itinerario tra New York e Londra è anche una guida pubblicata da Saily, servizio di eSIM per viaggiatori, dedicata ai luoghi dei film natalizi che possono essere visitati durante le festività 2026.

Il filo conduttore è un fenomeno sempre più riconoscibile nel turismo contemporaneo: la possibilità di trasformare i luoghi della finzione in esperienze reali, nelle quali il ricordo di un film diventa il motivo stesso del viaggio.

E forse è proprio questa la particolarità del Natale 2026. A Londra, la magia di Harry Potter si rinnova e si espande. A New York, invece, un pezzo della storia cinematografica della città si prepara a una lunga pausa. Perché il Plaza riaprirà, ma il prossimo dicembre le sue porte saranno chiuse. E per chi è cresciuto immaginando di essere Kevin McCallister, quest’anno quel grande albergo all’angolo di Central Park avrà un significato ancora più speciale.