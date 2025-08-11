Mr. Scorsese: la docuserie evento di Apple TV+ svela segreti e retroscena del maestro del cinema

Apple TV+ ha rilasciato una clip in anteprima di Mr. Scorsese, la docuserie in cinque parti diretta da Rebecca Miller e in arrivo il 17 ottobre. Il progetto offre un ritratto senza filtri di uno dei più grandi registi viventi, intrecciando il racconto della sua carriera straordinaria con dettagli personali e materiali d’archivio mai visti.

Nell’anteprima, Scorsese si confronta con amici e colleghi come Steven Spielberg, rievocando il momento in cui la versione director’s cut di Taxi Driver rischiò di non essere mai proiettata e le misure estreme che il regista fu pronto a prendere pur di difendere l’integrità della sua opera.

Mr. Scorsese percorre la vita e la filmografia del maestro, dai cortometraggi universitari fino ai successi più recenti, approfondendo temi centrali nella sua visione artistica, come il dualismo tra bene e male nella natura umana. La regista Rebecca Miller, affiancata da un team di produttori di alto profilo, ha avuto accesso completo agli archivi privati di Scorsese, raccogliendo testimonianze di figure iconiche del cinema e della musica: Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Thelma Schoonmaker, Sharon Stone, Jodie Foster, Margot Robbie e molti altri.

Un viaggio che fonde l’arte e l’uomo, restituendo un ritratto complesso e intimo di chi ha ridefinito il linguaggio cinematografico. Mr. Scorsese si unisce così alla collezione di documentari originali di Apple, accanto a titoli come STILL: La storia di Michael J. Fox e Selena Gomez: My Mind & Me, confermando la vocazione della piattaforma per racconti autentici e di grande impatto culturale.